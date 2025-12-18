Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η έλευση του νέου χρόνου σε γεμίζει με διάθεση για νέες εμπειρίες και δημιουργίες, όμως πρόσεξε να μη φορτωθείς με περισσότερα απ’ όσα αντέχεις

Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
18 Δεκ. 2025 10:11
Pelop News

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η διάθεση για νέες εμπειρίες είναι έντονη, όμως πρόσεξε να μη φορτωθείς με περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Μέσα σου συνυπάρχει η ανάγκη για έξοδο και η επιθυμία για ασφάλεια· ένας έξυπνος συμβιβασμός σε βοηθά να απολαύσεις τη μέρα. Η ενέργεια ευνοεί την κατανόηση και τη διαχείριση ανασφαλειών. Η γοητεία σου ενισχύεται, καθώς η ειλικρίνεια και η ανοιχτότητα σε κάνουν πιο προσιτό/η και ελκυστικό/η.

Ταύρος

Στόχος της ημέρας είναι να συγκρατήσεις υπερβολικές προσδοκίες και συναισθηματικές εντάσεις. Ευνοούνται οικονομικές διευθετήσεις, κοινά θέματα με σύντροφο και η επίλυση παλιών ζητημάτων. Είναι καλή στιγμή για βαθύτερη κατανόηση σχέσεων και προσωπικών αναγκών. Από τις διαφορές μαθαίνεις και κλείνεις τη μέρα πιο σοφός/η.

Δίδυμοι

Υπάρχει τάση για υπερβολές σε σχέσεις και έξοδα, κυρίως ως τρόπος αποφυγής βαθύτερων ανησυχιών. Απόφυγε την υπερπροσπάθεια να ευχαριστήσεις τους άλλους. Η μέρα όμως ευνοεί ουσιαστικές συζητήσεις και συναισθηματικό άνοιγμα. Η ειλικρίνεια και η διάθεση να ακούσεις ενισχύουν μια σχέση και σου δίνουν αίσθηση προόδου.

Καρκίνος

Μπορεί να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και να πιεστείς περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Οι υπερβολές δεν σε ωφελούν. Παράλληλα, η μέρα στηρίζει τη δημιουργικότητα, τη ζεστασιά στις σχέσεις και τη θεραπεία παρεξηγήσεων. Στην εργασία και την υγεία μπορείς να είσαι ιδιαίτερα παραγωγικός/η, αρκεί να κινηθείς με ηρεμία και συνεργασία.

Λέων

Οι διαφορές στις σχέσεις σε δυσκολεύουν στιγμιαία, αλλά τελικά λειτουργούν εξελικτικά. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και βιαστικές αποφάσεις. Το συναισθηματικό άνοιγμα φέρνει ίαση και βαθύτερη σύνδεση. Μια σχέση μπορεί να περάσει σε νέο επίπεδο ή να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες της καρδιάς σου.

Παρθένος

Η ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές, όμως η αυτοπαρατήρηση σε επαναφέρει γρήγορα. Ευνοείται η φροντίδα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Είναι καλή μέρα για εσωτερική θεραπεία και για να αναγνωρίσεις τι σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ασφαλής.

Ζυγός

Χρειάζεται να συγκεντρωθείς περισσότερο στον εαυτό σου και λιγότερο στο να σκορπίζεις ενέργεια. Απόφυγε το «παραπάνω». Οι συζητήσεις από καρδιάς ενισχύουν τις σχέσεις και φέρνουν θετική ανταπόκριση. Η μέρα ευνοεί ρομαντικές και δημιουργικές επαφές.

Σκορπιός

Η ανάγκη για ασφάλεια συγκρούεται με την επιθυμία για νέες εμπειρίες, όμως μπορείς να τις ισορροπήσεις. Πρόσεξε τις υπερβολές σε έξοδα και υποσχέσεις. Η εργασία και τα θέματα υγείας ευνοούνται, ενώ η αυτοειλικρίνεια σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι έχει πραγματική αξία για σένα.

Τοξότης

Η ανάγκη για ελευθερία συνυπάρχει με την επιθυμία για βαθύτερους δεσμούς. Η μέρα σε βοηθά να εκφράσεις συναισθήματα και να έρθεις πιο κοντά σε κάποιον μέσα από ειλικρίνεια. Δείχνεις περισσότερο θάρρος στην αγάπη και οι σχέσεις αποκτούν ουσία.

Αιγόκερως

Απόφυγε να βασιστείς υπερβολικά στους άλλους. Η αναποφασιστικότητα υποχωρεί όταν εστιάζεις σε ότι έχει αληθινή σημασία. Ευνοείται το συναισθηματικό άνοιγμα και η αποκατάσταση δεσμών, μέσα από απλή και ειλικρινή έκφραση.

Υδροχόος

Υπάρχει τάση για υπερβολές και λάθος εκτιμήσεις, γι’ αυτό κινήσου πιο προσεκτικά. Η μέρα όμως στηρίζει την επικοινωνία, τον ρομαντισμό και τις κοινωνικές επαφές. Η κατανόηση και η αποδοχή ενισχύουν τις σχέσεις και τα λόγια σου έχουν θεραπευτική δύναμη.

Ιχθύες

Πρόσεξε να μη σπαταλήσεις ενέργεια σε χαμηλής σημασίας θέματα. Ευνοούνται επαγγελματικά, οικονομικά και στρατηγικές αποφάσεις. Μαθαίνεις μέσα από τους άλλους και η ανταλλαγή εμπειριών σε ωφελεί. Μικρά οικονομικά οφέλη ή η εκτίμηση όσων ήδη έχεις ανεβάζουν τη διάθεσή σου.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:40 ΕΕ: Τα μεγάλα «αγκάθια» στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής
10:36 Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ