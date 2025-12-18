Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η διάθεση για νέες εμπειρίες είναι έντονη, όμως πρόσεξε να μη φορτωθείς με περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Μέσα σου συνυπάρχει η ανάγκη για έξοδο και η επιθυμία για ασφάλεια· ένας έξυπνος συμβιβασμός σε βοηθά να απολαύσεις τη μέρα. Η ενέργεια ευνοεί την κατανόηση και τη διαχείριση ανασφαλειών. Η γοητεία σου ενισχύεται, καθώς η ειλικρίνεια και η ανοιχτότητα σε κάνουν πιο προσιτό/η και ελκυστικό/η.

Ταύρος

Στόχος της ημέρας είναι να συγκρατήσεις υπερβολικές προσδοκίες και συναισθηματικές εντάσεις. Ευνοούνται οικονομικές διευθετήσεις, κοινά θέματα με σύντροφο και η επίλυση παλιών ζητημάτων. Είναι καλή στιγμή για βαθύτερη κατανόηση σχέσεων και προσωπικών αναγκών. Από τις διαφορές μαθαίνεις και κλείνεις τη μέρα πιο σοφός/η.

Δίδυμοι

Υπάρχει τάση για υπερβολές σε σχέσεις και έξοδα, κυρίως ως τρόπος αποφυγής βαθύτερων ανησυχιών. Απόφυγε την υπερπροσπάθεια να ευχαριστήσεις τους άλλους. Η μέρα όμως ευνοεί ουσιαστικές συζητήσεις και συναισθηματικό άνοιγμα. Η ειλικρίνεια και η διάθεση να ακούσεις ενισχύουν μια σχέση και σου δίνουν αίσθηση προόδου.

Καρκίνος

Μπορεί να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου και να πιεστείς περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Οι υπερβολές δεν σε ωφελούν. Παράλληλα, η μέρα στηρίζει τη δημιουργικότητα, τη ζεστασιά στις σχέσεις και τη θεραπεία παρεξηγήσεων. Στην εργασία και την υγεία μπορείς να είσαι ιδιαίτερα παραγωγικός/η, αρκεί να κινηθείς με ηρεμία και συνεργασία.

Λέων

Οι διαφορές στις σχέσεις σε δυσκολεύουν στιγμιαία, αλλά τελικά λειτουργούν εξελικτικά. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και βιαστικές αποφάσεις. Το συναισθηματικό άνοιγμα φέρνει ίαση και βαθύτερη σύνδεση. Μια σχέση μπορεί να περάσει σε νέο επίπεδο ή να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες της καρδιάς σου.

Παρθένος

Η ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές, όμως η αυτοπαρατήρηση σε επαναφέρει γρήγορα. Ευνοείται η φροντίδα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Είναι καλή μέρα για εσωτερική θεραπεία και για να αναγνωρίσεις τι σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ασφαλής.

Ζυγός

Χρειάζεται να συγκεντρωθείς περισσότερο στον εαυτό σου και λιγότερο στο να σκορπίζεις ενέργεια. Απόφυγε το «παραπάνω». Οι συζητήσεις από καρδιάς ενισχύουν τις σχέσεις και φέρνουν θετική ανταπόκριση. Η μέρα ευνοεί ρομαντικές και δημιουργικές επαφές.

Σκορπιός

Η ανάγκη για ασφάλεια συγκρούεται με την επιθυμία για νέες εμπειρίες, όμως μπορείς να τις ισορροπήσεις. Πρόσεξε τις υπερβολές σε έξοδα και υποσχέσεις. Η εργασία και τα θέματα υγείας ευνοούνται, ενώ η αυτοειλικρίνεια σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι έχει πραγματική αξία για σένα.

Τοξότης

Η ανάγκη για ελευθερία συνυπάρχει με την επιθυμία για βαθύτερους δεσμούς. Η μέρα σε βοηθά να εκφράσεις συναισθήματα και να έρθεις πιο κοντά σε κάποιον μέσα από ειλικρίνεια. Δείχνεις περισσότερο θάρρος στην αγάπη και οι σχέσεις αποκτούν ουσία.

Αιγόκερως

Απόφυγε να βασιστείς υπερβολικά στους άλλους. Η αναποφασιστικότητα υποχωρεί όταν εστιάζεις σε ότι έχει αληθινή σημασία. Ευνοείται το συναισθηματικό άνοιγμα και η αποκατάσταση δεσμών, μέσα από απλή και ειλικρινή έκφραση.

Υδροχόος

Υπάρχει τάση για υπερβολές και λάθος εκτιμήσεις, γι’ αυτό κινήσου πιο προσεκτικά. Η μέρα όμως στηρίζει την επικοινωνία, τον ρομαντισμό και τις κοινωνικές επαφές. Η κατανόηση και η αποδοχή ενισχύουν τις σχέσεις και τα λόγια σου έχουν θεραπευτική δύναμη.

Ιχθύες

Πρόσεξε να μη σπαταλήσεις ενέργεια σε χαμηλής σημασίας θέματα. Ευνοούνται επαγγελματικά, οικονομικά και στρατηγικές αποφάσεις. Μαθαίνεις μέσα από τους άλλους και η ανταλλαγή εμπειριών σε ωφελεί. Μικρά οικονομικά οφέλη ή η εκτίμηση όσων ήδη έχεις ανεβάζουν τη διάθεσή σου.

