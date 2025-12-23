Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Ολες οι προβλέψεις από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα ευνοεί φίλους, ομάδες και στόχους που σου δίνουν χαρά και ελευθερία έκφρασης. Δημιουργικές ιδέες προκύπτουν, όμως αργότερα μπορεί να νιώσεις απογοήτευση αν οι προσδοκίες σου δεν ήταν ρεαλιστικές, κυρίως σε σχέσεις ή οικονομικά. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ξεκάθαρες αποφάσεις. Άφησε ψευδαισθήσεις, ξεκουράσου και μην πιέζεις τον εαυτό σου για απαντήσεις.

Ταύρος

Η προσοχή στρέφεται σε δουλειά, ευθύνες και στόχους, αλλά η διάθεσή σου μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα. Κάποιες σχέσεις ή φιλίες φαίνονται ασαφείς και ίσως αμφιβάλλεις για το ποιος σε στηρίζει. Κράτησε χαμηλές προσδοκίες και παρατηρησε χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Έτσι δημιουργείς χώρο για πιο ουσιαστικούς στόχους.

Δίδυμοι

Η μέρα ευνοεί σκέψη, συζητήσεις και μια πιο αισιόδοξη ματιά στο μέλλον. Ωστόσο, αργότερα μπορεί να νιώσεις σύγχυση ή απογοήτευση από μισόλογα ή έλλειψη κατεύθυνσης σε σχέσεις και επαγγελματικά. Μείωσε τις υπερβολικές προσδοκίες και δες τις αλλαγές ως αναγκαία αναπροσαρμογή πορείας.

Καρκίνος

Οι επαφές είναι υποστηρικτικές και αναζητάς βαθύτερες εμπειρίες. Καθώς προχωρά η μέρα, οι προσδοκίες μπορεί να θολώσουν την κρίση σου και να αυξηθεί η αβεβαιότητα στις σχέσεις. Άφησε στόχους που σε βαραίνουν και εστίασε σε ότι σε εμπνέει πραγματικά, φροντίζοντας περισσότερο τον εσωτερικό σου κόσμο.

Λέων

Η ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική επικοινωνία είναι έντονη. Αργότερα, σύγχυση σε σχέσεις ή οικονομικά μπορεί να σε αποπροσανατολίσει. Απόφυγε να επενδύεις σε αβέβαιες υποσχέσεις και θύμισε στον εαυτό σου ότι η ευτυχία ξεκινά από εσένα, όχι από τις προσδοκίες των άλλων.

Παρθένος

Η μέρα ευνοεί πρακτικά ζητήματα και λύσεις, όμως αργότερα μπορεί να νιώσεις μια αδιόρατη δυσαρέσκεια. Μην στηρίζεις την ευτυχία σου αποκλειστικά σε πρόσωπα ή καταστάσεις. Η ειλικρινής αντιμετώπιση της πραγματικότητας, όσο άβολη κι αν είναι, θα σε γλιτώσει από λάθος συμπεράσματα.

Ζυγός

Η έμπνευση και οι δημιουργικές συζητήσεις ξεχωρίζουν, αλλά αργότερα η αντικειμενικότητα θολώνει. Πρόσεξε μισές δεσμεύσεις και παραλείψεις. Κράτησε συναισθηματική απόσταση μέχρι να δεις πιο καθαρά και μην πιέζεις τον εαυτό σου να αποφασίσει άμεσα.

Σκορπιός

Η φαντασία και η δημιουργικότητα σε βοηθούν να δεις αλλιώς θέματα ασφάλειας και οικειότητας. Αργότερα, η σύγχυση μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερεκτίμηση ανθρώπων ή καταστάσεων. Απόφυγε οικονομικά ή συναισθηματικά ρίσκα που βασίζονται σε ευχές αντί για δεδομένα.

Τοξότης

Θέλεις αλλαγές, έστω μικρές, όμως αργότερα η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη. Μην περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν τις ανάγκες σου χωρίς να τις εκφράσεις. Φρόντισε πρώτα τον εαυτό σου και δες τις απογοητεύσεις ως ένδειξη ότι χρειάζεσαι περισσότερη έμπνευση.

Αιγόκερως

Η μέρα ξεκινά με καλή διαίσθηση σε πρακτικά και οικονομικά θέματα. Αργότερα, η φαντασία υπερισχύει της λογικής και μπορεί να οδηγήσει σε αναποφασιστικότητα. Απόφυγε μισές υποσχέσεις και εστίασε στις πραγματικές σου ανάγκες, όχι σε πρόσκαιρες επιθυμίες.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, θέλεις να εκφραστείς και να ακουστείς. Οι επαφές ευνοούνται, αλλά αργότερα δυσκολεύεσαι να αξιολογήσεις σωστά ανθρώπους και καταστάσεις. Απόφυγε έξοδα και συναισθηματικές επενδύσεις χωρίς σαφή βάση. Άφησε την ανάγκη για άμεσες απαντήσεις.

Ιχθύες

Βλέπεις νέες δυνατότητες σε στόχους, καριέρα και οικονομικά, όμως η μέρα απαιτεί εσωστρέφεια. Αργότερα, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες μπορεί να σε μπερδέψουν σε σχέσεις και αξίες. Αναζήτησε έμπνευση μέσα σου και μην αναβάλλεις υποχρεώσεις· η αποφυγή τους θα κοστίσει περισσότερο.

