Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι σήμερα η Τρίτη σου; Ολες οι προβλέψεις για τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η σημερινή ευθυγράμμιση Άρη-Πλούτωνα φέρνει ένταση αλλά και θάρρος για δράση. Ένα έργο ή μια φιλία χρειάζεται αναθεώρηση. Συναισθήματα βαθαίνουν και ζητούν ξεκαθάρισμα. Άφησε πίσω συμπεριφορές που δεν σε εξελίσσουν. Η αλήθεια είναι σημαντική, αλλά μεγαλύτερη δύναμη έχει η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου.

Ταύρος

Η φιλοδοξία σου δυναμώνει και η ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου είναι έντονη. Ευκαιρίες στην καριέρα συνδυάζονται με πίεση και ευθύνες. Πρόσεξε τις συγκρούσεις εξουσίας και μην εξαντλείς τον εαυτό σου. Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργεια, μπορείς να πετύχεις ουσιαστικές αλλαγές και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα.

Δίδυμοι

Η ευθυγράμμιση Άρη-Πλούτωνα σε ενισχύει και σου δίνει ώθηση να κυνηγήσεις στόχους, γνώσεις και νέες εμπειρίες. Πρόσεξε την εμμονή σε απόψεις και την υπερβολική υπεράσπιση μιας αλήθειας. Είναι καλή στιγμή για αλλαγές σε σπουδές, σχέδια ή ταξίδια που βασίζονται σε νέο πάθος.

Καρκίνος

Η ενέργεια της ημέρας σε οδηγεί στην ουσία των πραγμάτων. Βαθιά συναισθήματα, οικονομικές πιέσεις ή ζητήματα εμπιστοσύνης ζητούν μεταμόρφωση. Είναι κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω ανθυγιεινά μοτίβα και να δεσμευτείς σε αλλαγές που σε ενδυναμώνουν.

Λέων

Οι σχέσεις φορτίζονται και φέρνουν στην επιφάνεια παλιές εντάσεις. Η αποφυγή δεν βοηθά· κάτι χρειάζεται αλλαγή. Αντί να αντισταθείς, δούλεψε συνειδητά με ότι αναδύεται. Η εσωτερική σου δύναμη είναι το κλειδί για να επαναφέρεις την ισορροπία.

Παρθένος

Η ένταση στην εργασία, την υγεία ή την καθημερινότητα σε ωθεί να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές. Η αποφασιστικότητα είναι ισχυρή, αλλά πρόσεξε τις συγκρούσεις ελέγχου. Αν διοχετεύσεις την ενέργεια σε παραγωγικούς στόχους, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά τη ρουτίνα σου.

Ζυγός

Τα πάθη και η ανάγκη για έλεγχο αυξάνονται, αλλά έχεις τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσεις δημιουργικά. Η έντονη συγκέντρωση μπορεί να φέρει λύσεις, αρκεί να αποφύγεις την εμμονή. Είναι στιγμή να αντιμετωπίσεις βαθύτερους φόβους και να επαναδιεκδικήσεις τη χαρά και την αυτοέκφραση.

Σκορπιός

Η ένταση εστιάζει στο σπίτι και την προσωπική ζωή. Θέματα εμπιστοσύνης ή παρελθόντος ζητούν προσεκτική διαχείριση. Η αλλαγή έρχεται μέσα από σταθερά βήματα και όχι βιαστικές συγκρούσεις. Η υπομονή και η συνειδητή δράση θα σε ανταμείψουν.

Τοξότης

Η ενέργεια είναι δυνατή και σε ωθεί σε δράση, αλλά πρόσεξε τις υπερβολές και την προκλητικότητα. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στον αυτοέλεγχο. Μπορείς να είσαι ιδιαίτερα παραγωγικός/η και πειστικός/η αν εστιάσεις σε έναν στόχο με καθαρό μυαλό.

Αιγόκερως

Οικονομικά και θέματα αξιών μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Είναι στιγμή για αναδιάρθρωση και ξεκαθάρισμα. Άφησε πίσω ότι δεν σου είναι πλέον χρήσιμο και πάρε τον έλεγχο των πόρων σου. Μέσα από αυτό μαθαίνεις πολλά για τις βαθύτερες ανάγκες σου.

Υδροχόος

Η ευθυγράμμιση στο ζώδιό σου σε γεμίζει δύναμη, φιλοδοξία και επιρροή. Πρόσεξε την υπερβολική πίεση στον εαυτό σου. Έχεις την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις την εικόνα σου και να κάνεις ουσιαστικά βήματα αυτοβελτίωσης.

Ιχθύες

Η ημέρα φέρνει ένταση και εσωτερικά διλήμματα. Παλιές ενοχές ή σκέψεις μπορεί να αναδυθούν, ζητώντας ειλικρίνεια και απελευθέρωση. Μην εγκλωβίζεσαι στο παρελθόν. Η δύναμη βρίσκεται στο να αφήσεις πίσω και να ανανεωθείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



