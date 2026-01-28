Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Υπάρχει λόγος να νιώθεις έντονη αφοσίωση σε έναν φίλο, την κοινότητά σου ή σε έναν προσωπικό στόχο ή όνειρο ευτυχίας. Η συνεργασία για την επίλυση ενός προβλήματος ή την υπέρβαση ενός εμποδίου βρίσκεται στο επίκεντρο. Μπορεί να αναλάβεις τον ρόλο του υποστηρικτή ή αυτού που φροντίζει τους άλλους. Σήμερα έλκεσαι από άτυπες, συνεργατικές και αρμονικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργούνται ευκαιρίες για φιλία και κοινή χαρά. Το μοίρασμα εργασίας, ιδεών ή εμπειριών αποδεικνύεται ανταποδοτικό.

Ταύρος

Ο Ήλιος κινείται στον δέκατο ηλιακό σου οίκο έως τις 18 Φεβρουαρίου, ευνοώντας την αναγνώριση των στόχων και των φιλοδοξιών σου. Τα ένστικτά σου για πρόοδο είναι δυνατά και οι άλλοι παρατηρούν την απόδοσή σου. Πρόκειται για περίοδο αυξημένης προβολής αλλά και ευθυνών. Σήμερα, με τη συνάντηση Ήλιου και Εστίας, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες με φυσικό τρόπο και νιώθεις βαθιά αφοσίωση σε έναν στόχο, μια ομάδα ή ένα έργο.

Δίδυμοι

Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή μια επιδίωξη σε κινητοποιεί έντονα. Η ανάγκη να αφιερωθείς με περισσότερη καρδιά στη μάθηση, στη γνώση ή σε όσα μοιράζεσαι με τους άλλους είναι έντονη. Η Σελήνη στο ζώδιό σου εναρμονίζεται με Ήλιο, Ερμή και Αφροδίτη, διευκολύνοντας την αυτοέκφραση, τη συνεργασία και τη γοητεία σου. Είναι ιδανική στιγμή για πνευματική ανανέωση, συζητήσεις, ταξίδια, σπουδές ή δραστηριότητες που ανοίγουν ορίζοντες.

Καρκίνος

Υπάρχει αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα και να το φτάσεις μέχρι τέλους. Είναι επίσης στιγμή να δώσεις ή να λάβεις σταθερή υποστήριξη. Η Σελήνη ενισχύει την εστίαση στον εσωτερικό σου κόσμο και σε όσα κινούνται παρασκηνιακά. Αφιερώνοντας σκέψη και φροντίδα σε έναν στόχο, μια σχέση ή ένα έργο, μπορείς να νιώσεις έντονο σκοπό και πάθος. Άνθρωποι και καταστάσεις που βοηθούν στη θεραπεία, τη βελτίωση και τη μεταμόρφωσή σου σε έλκουν ιδιαίτερα.

Λέων

Η προσοχή σου στρέφεται σε μια σημαντική σχέση ή σε ένα πρόσωπο της ζωής σου. Είναι δυνατή μέρα για αφοσίωση, υποστήριξη και ουσιαστική επικοινωνία. Μπορείς να ξεπεράσεις μια δύσκολη στιγμή μέσα από συζήτηση και συνεργασία. Προσελκύεις πρόθυμους και ευγενικούς ανθρώπους, ενώ διευκολύνονται οι συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η σύνδεση με τους προσωπικούς σου στόχους και η σχέση με τον εαυτό σου, κάτι που μπορείς να βελτιώσεις συνειδητά.

Παρθένος

Η μέρα προσφέρεται για να αξιοποιήσεις το κίνητρό σου και να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Υπάρχει διάθεση να λύσεις προβλήματα, να οργανωθείς και να φροντίσεις την ευεξία σου. Δείχνεις αφοσίωση στην εργασία, στις υποχρεώσεις και στην προσφορά βοήθειας. Η πρακτική καλοσύνη και η ουσιαστική υποστήριξη βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, ευνοείται η αρμονία στο εργασιακό περιβάλλον και στις ρουτίνες σου, ενώ μπορεί να προκύψουν και κοινωνικές ευκαιρίες μέσα από την επιδίωξη των στόχων σου.

Ζυγός

Είσαι πιο συγκεντρωμένος/η και αποφασισμένος/η, με διάθεση να αποτοξινωθείς συναισθηματικά και να επαναριθμήσεις τις ισορροπίες σου. Η μέρα ευνοεί την απόλαυση, τη συνεργασία και τις κοινωνικές επαφές. Η Αφροδίτη στον πέμπτο ηλιακό σου οίκο ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και την ανάγκη για έκφραση μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Σήμερα μπορεί να βιώσεις χαρούμενες στιγμές μέσα από χόμπι, έρωτα ή ψυχαγωγία, νιώθοντας πιο ελεύθερος/η, σίγουρος/η και αισιόδοξος/η.

Σκορπιός

Οι ενέργειες της ημέρας σε βοηθούν να εστιάσεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και ασφάλειας. Βρίσκεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικά ή οικογενειακά. Μια συζήτηση ή αποκάλυψη μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές. Ενισχύεται το αίσθημα ζεστασιάς και υποστήριξης στην καθημερινότητα και στις στενές σου σχέσεις. Είναι καλή περίοδος για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και για ουσιαστική αυτοφροντίδα, που σε βοηθά να χτίσεις καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου.

Τοξότης

Η μέρα σε ωθεί να ασχοληθείς με ένα προσωπικό ενδιαφέρον ή να μάθεις κάτι νέο. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από περισσότερη τρυφερότητα και προσοχή, ενώ νιώθεις ότι οι άλλοι σε στηρίζουν. Φιλικές συζητήσεις και θετικά σχόλια ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή σου. Εστιάζοντας στο παρόν, μπορείς να πετύχεις πολλά. Η ενέργεια που διοχετεύεις στην οργάνωση ή στον σχεδιασμό του χώρου και της καθημερινότητάς σου αποδίδει καρπούς.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται σε όσα σου προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και σταθερότητα. Παρότι επιθυμείς αλλαγή και ξεκούραση από τη ρουτίνα, αναγνωρίζεις την ανάγκη για γερά θεμέλια. Τα οικονομικά, τα υπάρχοντα και οι απλές απολαύσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η μέρα έχει ζεστό και φιλικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στο σπίτι. Δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας σε ωφελούν, ενώ ευνοούνται και αγορές για τον χώρο σου.

Υδροχόος

Οι σημερινές ενέργειες ενισχύουν την αίσθηση σκοπού και προσφοράς. Μπορεί να αναγνωριστείς για την υπευθυνότητα και την αφοσίωσή σου. Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση, ενώ η παρουσία και τα λόγια σου γίνονται ιδιαίτερα ευχάριστα στους άλλους. Η φυσική σου γοητεία αναδεικνύεται και εκφράζεις πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σου. Είναι εξαιρετική μέρα για συζητήσεις που θεραπεύουν και ενδυναμώνουν.

Ιχθύες

Υπάρχει καλή ροή ενέργειας για να ολοκληρώσεις υποχρεώσεις και να προχωρήσεις την εργασία σου με λιγότερη προσπάθεια. Παράλληλα, επιδιώκεις να διατηρήσεις μια ήρεμη και ασφαλή ατμόσφαιρα, ακόμα και μέσα από προσωπικές θυσίες. Οι ευχάριστες επαφές ανοίγουν δρόμους, ενώ η ενδοσκόπηση αποδεικνύεται γόνιμη. Δίνοντας προσοχή σε λεπτομέρειες και κρυμμένα μοτίβα, αξιοποιείς την ευρηματικότητά σου και μπορείς να ωφεληθείς τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά.

