Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ευθυγράμμιση Ερμή –Αφροδίτης φωτίζει φιλίες, στόχους και μελλοντικά σχέδια. Οι συζητήσεις είναι ζωντανές και γεννούν ιδέες που αξίζει να εξελιχθούν. Η δικτύωση αποδίδει και μπορεί να δεχτείς πρόσκληση ή στήριξη. Κάποιος ίσως εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του. Ιδανική μέρα για έμπνευση, όχι για λεπτομέρειες.

Ταύρος

Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο επαγγελματικά ή κοινωνικά. Οι άλλοι δείχνουν διάθεση να ακούσουν και να συμφωνήσουν μαζί σου. Συζητήσεις για καριέρα και κατεύθυνση ζωής εξελίσσονται θετικά. Μπορείς να φέρεις περισσότερη ζεστασιά στο εργασιακό περιβάλλον. Κάποιες λεπτομέρειες χρειάζονται χρόνο.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, έχεις λόγο, παρουσία και επιρροή. Οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και εμπνέουν τους άλλους. Ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και δημιουργικές συνεργασίες. Κάτι νέο ανοίγει τον ορίζοντά σου. Αργότερα, νιώθεις την ανάγκη για λίγη εσωτερική ηρεμία.

Καρκίνος

Η επικοινωνία σε βαθύτερα θέματα λειτουργεί θεραπευτικά. Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά για συναισθήματα, οικονομικά ή φόβους. Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από ειλικρίνεια και κατανόηση. Η μέρα ευνοεί συμβουλές και καθοδήγηση. Προς το τέλος της, γίνεσαι πιο εξωστρεφής.

Λέων

Η διάθεση ευνοεί συνεργασίες και συναισθηματικά ανοίγματα. Είσαι δεκτικός/η και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία ή ξεκαθάρισμα. Κάποιος σε αγγίζει με τη στάση του. Αργότερα, χρειάζεσαι ξεκούραση και απόσταση.

Παρθένος

Οι σχέσεις αποκτούν πιο ήπιο και συνεργατικό χαρακτήρα. Συζητήσεις στην εργασία φέρνουν ιδέες και ευκαιρίες. Η μέρα δεν είναι πιεστική, αλλά κοινωνικά αποδοτική. Μπορείς να βοηθήσεις και να στηρίξεις ουσιαστικά. Η επαφή με φίλους σε αποφορτίζει.

Ζυγός

Πρόσεξε τις υπερβολικές προσδοκίες από ανθρώπους ή καταστάσεις. Όταν κρατάς τα πράγματα ανάλαφρα, όλα κυλούν καλύτερα. Η γοητεία και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζουν. Οι σχέσεις γίνονται πιο ζεστές και παιχνιδιάρικες. Η κοινωνικότητα σε ανεβάζει.

Σκορπιός

Η επικοινωνία με οικογένεια και οικεία πρόσωπα είναι ουσιαστική. Μοιράζεσαι σκέψεις και συναισθήματα με άνεση. Ευνοούνται συζητήσεις για σπίτι, παρελθόν ή προσωπικές ανάγκες. Νιώθεις αποδοχή και ασφάλεια. Πιθανά νέα σε ανακουφίζουν.

Τοξότης

Οι συζητήσεις βοηθούν να ξεκαθαρίσει το κλίμα. Τα λόγια σου έχουν δύναμη και πείθουν. Μπορεί να λάβεις θετικά νέα ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Η επικοινωνία φέρνει νέες προοπτικές. Κράτησε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Αιγόκερως

Η σκέψη σου στρέφεται σε οικονομικά και προσωπικές αξίες. Συζητήσεις για χρήματα ή συμφωνίες μπορούν να αποδώσουν. Υπάρχει διάθεση για συμβιβασμούς και ισορροπία. Η κοινωνικότητα σε βοηθά να νιώσεις πιο άνετα. Καλό timing για ιδέες.

Υδροχόος

Ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό/η. Ο λόγος σου μετρά και οι άλλοι ζητούν τη γνώμη σου. Ευνοούνται γνωριμίες, επαφές και συζητήσεις σχέσεων. Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς πίεση. Η φαντασία είναι έντονη.

Ιχθύες

Η μέρα κινείται περισσότερο στο παρασκήνιο. Μυστικές σκέψεις ή συζητήσεις φέρνουν κατανόηση και συναισθηματική διαύγεια. Η έμπνευση είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται χρόνο. Απόφυγε να αποκαλύψεις τα πάντα πρόωρα. Κράτησε χαμηλούς ρυθμούς.

