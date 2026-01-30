Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη παραμένει στον τομέα σπιτιού και οικογένειας, θυμίζοντάς σου πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις συναισθηματικά ασφαλής. Ο προσωπικός χρόνος είναι πολύτιμος σήμερα. Πρόσεξε παρεξηγήσεις με φίλους ή ομάδες και απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ασαφείς, γι’ αυτό μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Οι προθέσεις είναι καλές, αλλά η υπερευαισθησία μπορεί να θολώσει τις αντιδράσεις.

Ταύρος

Η Σελήνη ενεργοποιεί την επικοινωνία και την περιέργειά σου. Έχεις διάθεση να μάθεις, να μιλήσεις και να κινηθείς περισσότερο, όμως σήμερα υπάρχει κίνδυνος λανθασμένων πληροφοριών ή βιαστικών υποσχέσεων. Κράτησε μικρό καλάθι σε συζητήσεις και ειδήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η μέρα βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ανακούφιση, ειδικά αν έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο μπροστά σου.

Δίδυμοι

Η μέρα σε φέρνει σε αναζήτηση ασφάλειας και σταθερότητας. Το μυαλό μπορεί να είναι λίγο θολό και οι λεπτομέρειες να σου ξεφεύγουν, γι’ αυτό απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, αγορές ή δεσμεύσεις. Η ανάγκη για απόλαυση είναι έντονη, αλλά με μέτρο μπορείς να περάσεις όμορφα και να αξιοποιήσεις τη διάθεση για μάθηση και εξέλιξη.

Καρκίνος

Υπάρχει πίεση να πάρεις αποφάσεις πριν νιώσεις έτοιμος/η. Οι πληροφορίες είναι ελλιπείς και η σκέψη τείνει σε υπερβολές. Απόφυγε οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις και δώσε χρόνο στα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Δραστηριότητες που απασχολούν το μυαλό σε βοηθούν να νιώσεις πιο ήρεμος/η και ανανεωμένος/η.

Λέων

Η υπερβολική σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε αναποφασιστικότητα. Καλύτερα να περιμένεις παρά να πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα σε λογική και συναίσθημα, με αποτέλεσμα παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Δημιουργικές διεξόδους, όπως τέχνη ή μουσική, λειτουργούν θεραπευτικά.

Παρθένος

Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε φίλους, στόχους και ιδανικά. Θέλεις να στηρίξεις τους άλλους, όμως σήμερα το μυαλό δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στις λεπτομέρειες. Απόφυγε οριστικές αποφάσεις και δώσε χώρο στη διασκέδαση και τη φαντασία. Η ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και χαρά είναι το κλειδί.

Ζυγός

Οι αποφάσεις δυσκολεύουν προσωρινά και η επικοινωνία σε επαγγελματικό ή δημόσιο πλαίσιο θέλει προσοχή. Μην πιέζεσαι να διαλέξεις ανάμεσα σε ευθύνη και απόλαυση — μπορούν να συνυπάρξουν. Αν μπορείς, ανέβαλε σημαντικές επιλογές και βρες δημιουργικούς τρόπους έκφρασης.

Σκορπιός

Η μέρα δεν ευνοεί ξεκάθαρες αποφάσεις, αλλά είναι καλή για παιχνίδι με ιδέες. Η ανησυχία αποσπά τη συγκέντρωση, γι’ αυτό χρειάζεσαι προσωπικό χώρο για να καθαρίσει το μυαλό. Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη για εμπειρίες και επέκταση, ενώ οικογενειακά θέματα μπορούν να κυλήσουν θετικά.

Τοξότης

Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και τη διαίσθηση, με αποτέλεσμα ανάμεικτα μηνύματα. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και μεγάλες δεσμεύσεις. Τα ενδιαφέροντα είναι πολλά και σε γεμίζουν ενέργεια, αρκεί να μείνεις ρεαλιστής/στρια και να μην πιέσεις καταστάσεις.

Αιγόκερως

Η Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και την ανάγκη για ισορροπία. Είναι καλή στιγμή για μικρούς συμβιβασμούς, αλλά πρόσεξε σύγχυση στην επικοινωνία. Η ανασκόπηση του παρελθόντος βοηθά, αρκεί να μη σε κρατά πίσω. Παρότι νιώθεις λίγο εκτός στόχου, έχεις τα μέσα να κινηθείς πρακτικά προς τους στόχους σου.

Υδροχόος

Απέφυγε βιαστικές κουβέντες και υποσχέσεις. Υπάρχει αναποφασιστικότητα σε θέματα δουλειάς, υγείας ή χρόνου. Μην αγχώνεσαι για υποθετικά σενάρια. Αν κρατήσεις αποστασιοποιημένη στάση, θα δεις πιο καθαρά τις δυνατότητές σου και θα πάρεις καλύτερες αποφάσεις.

Ιχθύες

Οι αποφάσεις δυσκολεύουν και υπάρχει τάση για λόγια ή δεσμεύσεις που αργότερα βαραίνουν. Πρόσεξε την υπεραισιοδοξία και τις υποσχέσεις των άλλων. Η μέρα ζητά να τη ζήσεις πιο χαλαρά, χωρίς να «κλειδώσεις» κάτι. Η Σελήνη ευνοεί τη χαρά, τα χόμπι και ότι σου ξυπνά το συναίσθημα.

