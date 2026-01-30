Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η Σελήνη προσφέρει ασφάλεια σε πολλά ζώδια και είναι η κατάλληλη εποχή για αποφάσεις

Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
30 Ιαν. 2026 10:09
Pelop News

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου;  Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από  την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη παραμένει στον τομέα σπιτιού και οικογένειας, θυμίζοντάς σου πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις συναισθηματικά ασφαλής. Ο προσωπικός χρόνος είναι πολύτιμος σήμερα. Πρόσεξε παρεξηγήσεις με φίλους ή ομάδες και απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ασαφείς, γι’ αυτό μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Οι προθέσεις είναι καλές, αλλά η υπερευαισθησία μπορεί να θολώσει τις αντιδράσεις.

Ταύρος

Η Σελήνη ενεργοποιεί την επικοινωνία και την περιέργειά σου. Έχεις διάθεση να μάθεις, να μιλήσεις και να κινηθείς περισσότερο, όμως σήμερα υπάρχει κίνδυνος λανθασμένων πληροφοριών ή βιαστικών υποσχέσεων. Κράτησε μικρό καλάθι σε συζητήσεις και ειδήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η μέρα βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ανακούφιση, ειδικά αν έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο μπροστά σου.

Δίδυμοι

Η μέρα σε φέρνει σε αναζήτηση ασφάλειας και σταθερότητας. Το μυαλό μπορεί να είναι λίγο θολό και οι λεπτομέρειες να σου ξεφεύγουν, γι’ αυτό απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, αγορές ή δεσμεύσεις. Η ανάγκη για απόλαυση είναι έντονη, αλλά με μέτρο μπορείς να περάσεις όμορφα και να αξιοποιήσεις τη διάθεση για μάθηση και εξέλιξη.

Καρκίνος

Υπάρχει πίεση να πάρεις αποφάσεις πριν νιώσεις έτοιμος/η. Οι πληροφορίες είναι ελλιπείς και η σκέψη τείνει σε υπερβολές. Απόφυγε οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις και δώσε χρόνο στα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Δραστηριότητες που απασχολούν το μυαλό σε βοηθούν να νιώσεις πιο ήρεμος/η και ανανεωμένος/η.

Λέων

Η υπερβολική σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε αναποφασιστικότητα. Καλύτερα να περιμένεις παρά να πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα σε λογική και συναίσθημα, με αποτέλεσμα παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Δημιουργικές διεξόδους, όπως τέχνη ή μουσική, λειτουργούν θεραπευτικά.

Παρθένος

Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε φίλους, στόχους και ιδανικά. Θέλεις να στηρίξεις τους άλλους, όμως σήμερα το μυαλό δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στις λεπτομέρειες. Απόφυγε οριστικές αποφάσεις και δώσε χώρο στη διασκέδαση και τη φαντασία. Η ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και χαρά είναι το κλειδί.

Ζυγός

Οι αποφάσεις δυσκολεύουν προσωρινά και η επικοινωνία σε επαγγελματικό ή δημόσιο πλαίσιο θέλει προσοχή. Μην πιέζεσαι να διαλέξεις ανάμεσα σε ευθύνη και απόλαυση — μπορούν να συνυπάρξουν. Αν μπορείς, ανέβαλε σημαντικές επιλογές και βρες δημιουργικούς τρόπους έκφρασης.

Σκορπιός

Η μέρα δεν ευνοεί ξεκάθαρες αποφάσεις, αλλά είναι καλή για παιχνίδι με ιδέες. Η ανησυχία αποσπά τη συγκέντρωση, γι’ αυτό χρειάζεσαι προσωπικό χώρο για να καθαρίσει το μυαλό. Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη για εμπειρίες και επέκταση, ενώ οικογενειακά θέματα μπορούν να κυλήσουν θετικά.

Τοξότης

Υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και τη διαίσθηση, με αποτέλεσμα ανάμεικτα μηνύματα. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και μεγάλες δεσμεύσεις. Τα ενδιαφέροντα είναι πολλά και σε γεμίζουν ενέργεια, αρκεί να μείνεις ρεαλιστής/στρια και να μην πιέσεις καταστάσεις.

Αιγόκερως

Η Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και την ανάγκη για ισορροπία. Είναι καλή στιγμή για μικρούς συμβιβασμούς, αλλά πρόσεξε σύγχυση στην επικοινωνία. Η ανασκόπηση του παρελθόντος βοηθά, αρκεί να μη σε κρατά πίσω. Παρότι νιώθεις λίγο εκτός στόχου, έχεις τα μέσα να κινηθείς πρακτικά προς τους στόχους σου.

Υδροχόος

Απέφυγε βιαστικές κουβέντες και υποσχέσεις. Υπάρχει αναποφασιστικότητα σε θέματα δουλειάς, υγείας ή χρόνου. Μην αγχώνεσαι για υποθετικά σενάρια. Αν κρατήσεις αποστασιοποιημένη στάση, θα δεις πιο καθαρά τις δυνατότητές σου και θα πάρεις καλύτερες αποφάσεις.

Ιχθύες

Οι αποφάσεις δυσκολεύουν και υπάρχει τάση για λόγια ή δεσμεύσεις που αργότερα βαραίνουν. Πρόσεξε την υπεραισιοδοξία και τις υποσχέσεις των άλλων. Η μέρα ζητά να τη ζήσεις πιο χαλαρά, χωρίς να «κλειδώσεις» κάτι. Η Σελήνη ευνοεί τη χαρά, τα χόμπι και ότι σου ξυπνά το συναίσθημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ