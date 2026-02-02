Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πως θα είναι η Δευτέρα σου;

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ενέργεια σε ωθεί να αναγνωρίσεις και να εκφράσεις όσα είχες καταπιέσει. Συναισθήματα που έμεναν στο παρασκήνιο ζητούν τώρα χώρο και φωνή. Θέματα που αφορούν έρωτα, δημιουργικότητα ή προσωπική χαρά μπορεί να φτάσουν σε κορύφωση, φέρνοντας ξεκαθαρίσματα και νέα προοπτική. Είναι η κατάλληλη στιγμή να απολαύσεις τη ζωή αυθεντικά, να εμπιστευτείς τις επιθυμίες σου και να ακολουθήσεις όσα σε γεμίζουν αληθινά.

Ταύρος

Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και την ανάγκη σου για συναισθηματική ασφάλεια. Αν τελευταία δίνεις περισσότερη ενέργεια στις υποχρεώσεις και στους άλλους, τώρα η ψυχή σου ζητά ισορροπία και ξεκούραση. Ένα οικογενειακό ζήτημα ή ανάγκη φροντίδας μπορεί να κορυφωθεί, υπενθυμίζοντάς σου τη σημασία της εσωτερικής ηρεμίας. Άκου τις βαθύτερες ανάγκες σου και δημιούργησε χώρο για ανασύνταξη και ασφάλεια.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία και οι σχέσεις με το άμεσο περιβάλλον αποκτούν ένταση και βάθος. Συζητήσεις, νέα ή μετακινήσεις φέρνουν αποκαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν την οπτική σου. Κάτι που απέφευγες να εκφράσεις τώρα ζητά να ειπωθεί. Η ειλικρίνεια, πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους, σε βοηθά να προχωρήσεις, ενώ κάθε συζήτηση ή συνάντηση έχει την ευκαιρία να σε φέρει πιο κοντά στην αλήθεια σου.

Καρκίνος

Τα οικονομικά, οι προσωπικές αξίες και η αυτοεκτίμησή σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να προκύψουν αποκαλύψεις γύρω από χρήματα ή σημαντικά ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας. Αν πρόσφερες πολλά χωρίς ανταπόδοση, τώρα νιώθεις έντονη την ανάγκη για ισορροπία και αναγνώριση. Η στιγμή είναι ιδανική για να ενισχύσεις την προσωπική σου αξία, να θέσεις όρια και να αναθεωρήσεις τι πραγματικά αξίζεις στη ζωή σου.

Λέων

Η προσοχή στρέφεται σε σένα και στις προσωπικές σου ανάγκες. Συναισθήματα που είχες αγνοήσει ή καταπιέσει φτάνουν στην επιφάνεια, φέρνοντας ξεκάθαρες συνειδητοποιήσεις. Είναι περίοδος αυτογνωσίας και επαναπροσδιορισμού, όπου οι επιλογές σου καθορίζουν τα επόμενα βήματα. Πριν πάρεις αποφάσεις, αφιέρωσε χρόνο να νιώσεις και να κατανοήσεις την αλήθεια των συναισθημάτων σου, ώστε οι κινήσεις σου να είναι ειλικρινείς και συνειδητές.

Παρθένος

Η ανάγκη για απομόνωση και εσωτερική ανασύνταξη γίνεται έντονη. Παρασκηνιακές σκέψεις, κρυφά συναισθήματα ή ζητήματα που λειτουργούσαν υπόγεια τώρα αποκαλύπτονται. Είναι η στιγμή να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου για ξεκούραση και ανανέωση. Αν κάποια έργα ή ευθύνες φτάνουν σε κορύφωση, η διαχείριση τους με λίγη μοναξιά θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ζυγός

Η κοινωνική σου ζωή και οι σχέσεις με φίλους ή ομάδες φωτίζονται έντονα. Κορυφώνονται συλλογικά σχέδια ή ομαδικές προσπάθειες, ενώ μπορεί να συνειδητοποιήσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου. Η αίσθηση του «ανήκω» και η ανταλλαγή, η αλληλεγγύη και η συνεργασία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι περίοδος να αναγνωρίσεις τον σημαντικό ρόλο που έχεις στη ζωή των άλλων και να τιμήσεις τις σχέσεις σου.

Σκορπιός

Η επαγγελματική πορεία και οι φιλοδοξίες σου βρίσκονται στο προσκήνιο. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση της προσπάθειας σου ή πίεση από ευθύνες που ζητούν σοβαρότητα και προγραμματισμό. Καλείσαι να πάρεις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μελλοντική σου πορεία. Ένα σημείο καμπής ή μια αποκάλυψη σχετικά με στόχους ζωής σε ωθεί να δράσεις συνειδητά και αποφασιστικά.

Τοξότης

Η ανάγκη για γνώση, διεύρυνση οριζόντων και πνευματική ανάπτυξη γίνεται έντονη. Νέες ιδέες, αποκαλύψεις ή αλλαγές οπτικής φέρνουν επαναξιολόγηση στόχων και προτεραιοτήτων. Θέματα εκπαίδευσης, ταξιδιών ή προσωπικής φιλοσοφίας κορυφώνονται και ανοίγουν νέους δρόμους. Είναι περίοδος για τολμηρές κινήσεις και εσωτερική ανανέωση.

Αιγόκερως

Βαθιά συναισθήματα, οικονομικές υποθέσεις και σχέσεις εξουσίας έρχονται στην επιφάνεια. Κάτι που ήταν κρυφό αποκαλύπτεται και σου ζητά να προσαρμοστείς ή να αλλάξεις στάση. Ζητήματα εμπιστοσύνης, αξίας και προσωπικών συναισθημάτων απαιτούν προσοχή. Η στιγμή ενισχύει την εσωτερική σου δύναμη και προσφέρει ευκαιρία μεταμόρφωσης.

Υδροχόος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένα θέμα συντροφικότητας, συνεργασίας ή ισορροπίας φτάνει σε κορύφωση. Συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί εκφράζονται έντονα, ζητώντας προσοχή και διάλογο. Η ειλικρίνεια και η ισορροπία γίνονται καθοριστικά για να διατηρηθεί η αρμονία στις σχέσεις σου.

Ιχθύες

Η εργασία, η καθημερινότητα και η φροντίδα του εαυτού σου φωτίζονται έντονα. Αν κάτι σε πιέζει ή σε κουράζει, τώρα δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις συνήθειες, ρυθμούς και προτεραιότητες. Μικρές, συνειδητές αλλαγές μπορούν να φέρουν ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητά σου και στην ψυχική σου ηρεμία.

