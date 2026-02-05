Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Ολες οι προβλέψεις για τα όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα φέρνει ψυχική ένταση και νευρικότητα. Η ανάγκη να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές αντιδράσεις ή λόγια που αργότερα θα μετανιώσεις. Προχώρησε με ένα βήμα τη φορά και μην πιέζεις καταστάσεις. Η αναποφασιστικότητα είναι προσωρινή και σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τις προτεραιότητές σου. Καλύτερα να ακολουθήσεις τη ροή, παρά να επιμείνεις σε άκαμπτα σχέδια.

Ταύρος

Απέφυγε την υπερανάλυση, γιατί η μέρα έχει ψυχική ένταση και γρήγορο ρυθμό. Η ευελιξία μειώνει το άγχος και σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις το απρόσμενο. Διαφορετικές απόψεις μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις ένα θέμα αλλιώς. Οι αποφάσεις δυσκολεύουν, όμως μέσα από τη σκέψη ξεκαθαρίζουν οι πραγματικές σου ανάγκες. Καλλιέργησε τη φαντασία σου χωρίς πίεση για άμεσες απαντήσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει νέες ιδέες, αλλά όχι εύκολες αποφάσεις. Απαιτείται προσαρμογή σε αλλαγές και ανατροπές. Αν χαλαρώσεις, μπορείς να δεις ένα θέμα από νέα οπτική. Τα μηνύματα είναι αντικρουόμενα και κουραστικά, γι’ αυτό απλοποίησε ό,τι μπορείς. Η ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπική ευχαρίστηση είναι απαραίτητη.

Καρκίνος

Οι αποφάσεις σήμερα είναι δύσκολες και οι απόψεις συγκρούονται εύκολα. Η ανυπομονησία μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικά λόγια. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από το μικρό χάος προκύπτουν χρήσιμες ιδέες. Νιώθεις διχασμένος/η ανάμεσα στην ανάγκη για ανεξαρτησία και την ασφάλεια του οικείου. Η ενέργεια πέφτει μέχρι να βρεις τη σωστή ισορροπία.

Λέων

Η μέρα φέρνει ψυχική διέγερση και απρόοπτα που σε βγάζουν από τον ρυθμό σου. Προσπάθησε να μην αγχωθείς για τον έλεγχο των καταστάσεων. Υπάρχει εσωτερικός διχασμός ανάμεσα στην ανάγκη για προσωπικό χρόνο και τη διάθεση να μοιραστείς με άλλους. Ένας συμβιβασμός θα σε βοηθήσει. Η προσωρινή απογοήτευση δείχνει ότι χρειάζεσαι ξεκούραση.

Παρθένος

Νευρική ενέργεια σε ωθεί να αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Αν αποδεχτείς το απρόβλεπτο, η μέρα κυλά καλύτερα. Υπάρχει δίλημμα ανάμεσα σε πρακτικές υποχρεώσεις και προσωπικές ή κοινωνικές ανάγκες. Κάνε ένα βήμα πίσω και παρατήρησε πριν δράσεις. Η παύση σε βοηθά να ανακατευθύνεις σωστά την ενέργειά σου.

Ζυγός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ανάγκη για έκφραση και επαφή. Οι διελεύσεις φέρνουν νευρικότητα και τάση για υπερβολικό σχεδιασμό. Απόφυγε βιαστικές συζητήσεις. Υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στη δουλειά και την απόλαυση. Απλοποίησε το πρόγραμμά σου και αναζήτησε ισορροπία για να μη νιώσεις εξάντληση.

Σκορπιός

Η μέρα σε καλεί να αποσυρθείς λίγο και να ξεκουραστείς ψυχικά. Παράλληλα, απρόοπτα μπορεί να προκαλέσουν νεύρα ή κακή οργάνωση. Απόφυγε νέες δεσμεύσεις και υποσχέσεις, καθώς δεν έχουν διάρκεια. Οι ανάγκες των άλλων προηγούνται προσωρινά. Υπομονή και έμμεσες κινήσεις φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Τοξότης

Η ενέργεια της ημέρας είναι αποπροσανατολιστική αλλά δημιουργική. Πολλές ιδέες, λίγη οργάνωση. Μην πιέζεις να μπουν όλα σε τάξη άμεσα. Καλύτερα να περιμένεις και να παρατηρήσεις. Ένα δίλημμα σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις και πού αξίζει να δώσεις χρόνο.

Αιγόκερως

Υπάρχει εσωτερική σύγχυση, αλλά και έμπνευση μέσα από το χάος. Διαφωνίες οδηγούν τελικά σε καλύτερη κατανόηση. Πρόσεξε παρορμητικές κινήσεις, ειδικά σε επικοινωνία και οικονομικά. Διαφορετικές ανάγκες σε τραβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αν κάτι δεν σου ταιριάζει, είναι στιγμή για μικρές προσαρμογές και ξεκούραση.

Υδροχόος

Απρόοπτες αντιδράσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα αυξάνουν τη νευρικότητα. Αν αξιοποιήσεις το στοιχείο της έκπληξης, μειώνεται η ένταση. Οι συγκρούσεις μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα αν δεν φορτιστούν συναισθηματικά. Βάλε προτεραιότητες και μην βιάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να διορθώσεις λεπτομέρειες που σου ξέφυγαν.

Ιχθύες

Η επικοινωνία σήμερα θέλει προσοχή, γιατί παρεξηγήσεις και αιχμηρά λόγια είναι πιθανά. Αλλαγές στα σχέδια μπορεί να σε αποσυντονίσουν, αλλά φέρνουν νέες ιδέες. Κάνε ένα βήμα πίσω και μην πιέζεις λύσεις. Η ενέργεια πέφτει προσωρινά, όμως τα διλήμματα σε βοηθούν να δεις καθαρά τις προτεραιότητές σου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



