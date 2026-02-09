Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ενέργεια σε ωθεί να κινηθείς δυναμικά, όμως οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να σε πιέσουν. Υπάρχει εσωτερική ένταση ανάμεσα στην ανάγκη σου για δράση και στην ανάγκη να τηρήσεις όρια. Αν κινηθείς με ψυχραιμία και όχι παρορμητικά, μπορείς να κερδίσεις τον έλεγχο μιας κατάστασης που σε απασχολεί εδώ και καιρό.

Ταύρος

Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, αλλά η μέρα σε προκαλεί να δεις τι πραγματικά σε στηρίζει και τι απλώς σε κρατά από συνήθεια. Θέματα αξιών, οικονομικών ή ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο. Μικρές, πρακτικές κινήσεις σε βοηθούν να νιώσεις πιο σίγουρος/η και γειωμένος/η.

Δίδυμοι

Το μυαλό σου δουλεύει έντονα και οι συζητήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κάποια λόγια μπορεί να σε βάλουν σε σκέψεις ή να αποκαλύψουν μια αλήθεια που απέφευγες. Απόφυγε να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα και δώσε χρόνο πριν πάρεις θέση.

Καρκίνος

Το συναίσθημα βαθαίνει και σε οδηγεί να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου ανάγκες. Υπάρχει έντονη ανάγκη για προστασία, ασφάλεια και συναισθηματικά όρια. Μην φοβηθείς να αποσυρθείς λίγο για να ακούσεις τον εαυτό σου. Αυτό που φαίνεται αδυναμία, σήμερα είναι δύναμη.

Λέων

Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Καλείσαι να δεις πιο ώριμα τη δυναμική τους και να καταλάβεις πού χρειάζεται συμβιβασμός. Η ανάγκη για αναγνώριση υπάρχει, όμως η ουσία βρίσκεται στην ειλικρινή ανταλλαγή και όχι στην επιβεβαίωση.

Παρθένος

Η καθημερινότητα ζητά οργάνωση και συγκέντρωση, όμως το άγχος μπορεί να σε αποσπάσει. Αν προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα τέλεια, θα κουραστείς. Δώσε προτεραιότητες, φρόντισε το σώμα και το μυαλό σου και άφησε λίγο χώρο για ευελιξία.

Ζυγός

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για συναισθηματική ανταπόκριση δυναμώνουν. Θέλεις να εκφραστείς και να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν. Απόφυγε να θυσιάσεις τις ανάγκες σου για να διατηρήσεις την ισορροπία. Η αρμονία ξεκινά από την ειλικρίνεια.

Σκορπιός

Η προσοχή στρέφεται σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή βαθύτερων συναισθημάτων. Κάτι ζητά σταθερότητα και φροντίδα. Είναι κατάλληλη στιγμή να κλείσεις έναν εσωτερικό κύκλο ή να αποδεχτείς μια αλήθεια που σε βαραίνει. Η συναισθηματική ασφάλεια είναι το κλειδί.

Τοξότης

Οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σε κρατούν σε εγρήγορση. Ένα μήνυμα ή μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει την οπτική σου για ένα θέμα. Μείνε ανοιχτός/η στις ιδέες των άλλων, αλλά φρόντισε να μη διασκορπίζεις την ενέργειά σου.

Αιγόκερως

Θέματα αξίας, ασφάλειας και αυτοεκτίμησης σε απασχολούν έντονα. Καλείσαι να δεις τι πραγματικά σου προσφέρει σταθερότητα, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Οι αποφάσεις χρειάζονται ψυχραιμία και ρεαλισμό, όχι φόβο.

Υδροχόος

Η ενέργεια σε φέρνει στο επίκεντρο και τα συναισθήματα είναι πιο έντονα απ’ ό,τι συνήθως. Υπάρχει ανάγκη για αυθεντική έκφραση, αλλά και προσοχή στις αντιδράσεις. Διάλεξε συνειδητά πώς θέλεις να φανείς και τι θέλεις να υπερασπιστείς.

Ιχθύες

Η ανάγκη για εσωτερική ησυχία είναι έντονη. Μπορεί να νιώθεις κόπωση ή σύγχυση, αλλά αυτό λειτουργεί ως σήμα για ξεκούραση και αποφόρτιση. Μην πιέζεις τον εαυτό σου για απαντήσεις. Η διαίσθησή σου δουλεύει στο παρασκήνιο.

