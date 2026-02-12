Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Στο πρώτο μισό της ημέρας εστιάζεις σε όσα μπορείς να βελτιώσεις και αυτό λειτουργεί εποικοδομητικά. Αναγνωρίζεις τι χρειάζεται διόρθωση για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Καθώς η μέρα προχωρά, δεν είναι ιδανική στιγμή για οριστικές αποφάσεις, αλλά για ζύγισμα επιλογών. Ο ενθουσιασμός έχει διακυμάνσεις και μπορεί να νιώθεις διχασμένος ανάμεσα σε οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Μαθαίνεις τα όριά σου, ενώ πρακτικά ζητήματα αρχίζουν σταδιακά να ξεμπλοκάρουν.

Ταύρος

Η αρχή της ημέρας σε βρίσκει αποδοτικό και ικανοποιημένο από την επίλυση ενός ζητήματος. Ευνοούνται η επικοινωνία, οι φιλίες και το χτίσιμο επαφών. Καθώς προχωρά η μέρα, πρόσεξε υπερβολές και μεγάλες προσδοκίες. Μπορεί να αμφιταλαντεύεσαι για το πού αξίζει να επενδύσεις την ενέργειά σου. Παρότι υπάρχει έντονη παρακίνηση, χρειάζεται σταθερός ρυθμός και υπομονή μέχρι να υπάρξουν ξεκάθαρα δεδομένα.

Δίδυμοι

Μια συζήτηση ή πληροφορία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις στόχους και ευθύνες. Από τη μία, υπάρχει έντονη ανάγκη για εμπειρίες, μάθηση και αλλαγή ρουτίνας και από την άλλη, επιθυμία για ασφάλεια και άνεση. Αυτές οι τάσεις συγκρούονται μέσα στη μέρα. Πρόσεξε τις παρορμητικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικά ή απολαύσεις. Η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τη σταθερότητα είναι το κλειδί.

Καρκίνος

Η μέρα ξεκινά με διάθεση για αλλαγή και έξοδο από τη ρουτίνα. Ιδέες, πληροφορίες και επαφές σε εμπνέουν και σε βοηθούν να εστιάσεις καλύτερα. Καθώς περνούν οι ώρες, εμφανίζεται αναποφασιστικότητα και ίσως πιέζεις τα όριά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κράτησε ρεαλιστική στάση και πρόσεξε τις υπερβολές στις σχέσεις. Η ανάγκη για σωστή διαχείριση ενέργειας γίνεται πιο έντονη.

Λέων

Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι σπουδές και το μοίρασμα σκέψεων. Πληροφορίες σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή οικονομικό θέμα. Καθώς προχωρά η μέρα, η ένταση αυξάνεται και χρειάζεται να αναγνωρίσεις πού ξεπερνάς τα όριά σου. Οι σχέσεις είναι απαιτητικές, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για προσωπικό χρόνο. Ο συμβιβασμός και τα ξεκάθαρα όρια σε βοηθούν να ισορροπήσεις. Η προσοχή στρέφεται σε θέματα εργασίας και υγείας.

Παρθένος

Η μέρα ξεκινά παραγωγικά, με διάθεση επίλυσης προβλημάτων και ξεκαθαρισμάτων στις σχέσεις. Γίνεσαι πιο συνειδητός/η σε όσα θέλεις και δεν θέλεις, κάτι πολύ χρήσιμο για το μέλλον. Αργότερα, ο συγχρονισμός δεν είναι ιδανικός και ο ενθουσιασμός έχει σκαμπανεβάσματα. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συγκρούονται με την ανάγκη για κοινωνικότητα. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα· ένας έξυπνος συμβιβασμός αρκεί.

Ζυγός

Η αρχή της ημέρας είναι ιδανική για οργάνωση, προγραμματισμό και βελτίωση δεξιοτήτων. Πληροφορίες σε βοηθούν σε επαγγελματικά ή θέματα υγείας. Αργότερα, πρόσεξε τις υπερβολικές υποσχέσεις και το φορτωμένο πρόγραμμα. Η ενέργεια είναι αυξημένη, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει σε εξάντληση. Η ανάγκη για διασκέδαση συγκρούεται με τις ευθύνες. Η ισορροπία είναι εφικτή αν μειώσεις τις απαιτήσεις.

Σκορπιός

Έχεις έντονη ανάγκη να λύσεις ζητήματα και να μπεις σε ουσιαστικές συζητήσεις. Μια πνευματική σύνδεση ή ανταλλαγή ιδεών παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις στο σπίτι ή με την οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα θέλεις να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Αυτές οι τάσεις συγκρούονται μέσα στη μέρα. Απόφυγε να αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις και προσπάθησε να βρεις δημιουργικές λύσεις που συνδυάζουν και τα δύο.

Τοξότης

Εστιάζεις σε βελτιώσεις και σε νέα που σε βοηθούν να κλείσεις ή να θεραπεύσεις ένα προσωπικό θέμα. Καθώς η μέρα προχωρά, υπάρχει πίεση να κάνεις περισσότερα απ’ όσα σου επιτρέπει ο χρόνος και η ενέργεια. Η εσωτερική σύγκρουση αφορά το αν θα κρατήσεις τα πράγματα ελαφριά ή αν θα βυθιστείς σε πιο έντονες εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις άκρο· η ισορροπία είναι δυνατή.

Αιγόκερως

Ξεκινάς τη μέρα με ρεαλιστική σκέψη και διάθεση για οργάνωση και ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων. Η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητας. Αργότερα, η αναποφασιστικότητα και η ανησυχία αυξάνονται. Από τη μία θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα, από την άλλη συμβιβασμό και μοίρασμα. Μικρές διαφορές μπορεί να διογκωθούν αν δεν κρατήσεις ψύχραιμη στάση. Η μέση λύση είναι η καλύτερη επιλογή.

Υδροχόος

Η αρχή της ημέρας σε βοηθά να ανακαλύψεις δεξιότητες και πόρους που δεν είχες συνειδητοποιήσει. Πληροφορίες, κυρίως πρακτικές ή οικονομικές, αποδεικνύονται χρήσιμες. Καθώς προχωρά η μέρα, εμφανίζεται αναποφασιστικότητα. Η ανάγκη για ανεξαρτησία συγκρούεται με επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αν έχεις φορτωθεί πολλά, μπορεί να νιώσεις κόπωση. Βρες τρόπους να συνδυάσεις ελευθερία και ευθύνη χωρίς να πιέζεσαι.

Ιχθύες

Η μέρα ξεκινά με καθαρή ματιά σε όσα χρειάζονται βελτίωση ή κλείσιμο. Υπάρχει ανάγκη για ησυχία, ιδιωτικότητα και ξεκούραση, αλλά και επιθυμία για ρομαντισμό και δημιουργικότητα. Αυτές οι τάσεις συγκρούονται μέσα στη μέρα. Κάποια σχέδια φαίνονται προσωρινά πιο δύσκολα, όμως αυτό δεν είναι μόνιμο. Η Σελήνη σε βοηθά να κρατήσεις μια πιο αντικειμενική στάση και να δεις τα πράγματα ψύχραιμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



