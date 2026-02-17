Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Αν έχεις απομακρυνθεί από έναν στόχο ή ένα όνειρο, σήμερα μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι χρειάζεται να αλλάξει και να κάνεις ουσιαστικές προσαρμογές. Η Ηλιακή Έκλειψη φέρνει νέα δεδομένα σε φιλίες, σχέδια και συλλογικές δραστηριότητες, βοηθώντας σε να δεις πιο καθαρά πού ανήκεις και με ποιους θέλεις να προχωρήσεις. Πρόκειται για μια περίοδο επαναπροσδιορισμού στόχων και οραμάτων για το μέλλον, με έμφαση στη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών. Ίσως χρειαστεί να ζητήσεις βοήθεια ή να μοιράσεις ευθύνες, ώστε να εστιάσεις σε ό,τι πραγματικά σε εκφράζει. Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου ανοίγουν τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές τους επόμενους μήνες.

Ταύρος

Η Ηλιακή Έκλειψη στρέφει την προσοχή σου στην πορεία της ζωής σου και στους επαγγελματικούς στόχους. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείς τι θέλεις να χτίσεις και πώς επιθυμείς να σε βλέπουν οι άλλοι. Παρότι αρχικά μπορεί να υπάρξει αβεβαιότητα ή πίεση, σταδιακά νιώθεις ανανέωση και ξεκαθαρίζεις την κατεύθυνσή σου. Ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες για αναγνώριση ή να αποφασίσεις να αλλάξεις τακτική, βελτιώνοντας την απόδοσή σου. Το επόμενο διάστημα σε καλεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις υποχρεώσεις σου, θέτοντας πιο ρεαλιστικούς και ουσιαστικούς στόχους για το μέλλον.

Δίδυμοι

Η Έκλειψη σε ωθεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να βγεις από τη ρουτίνα. Νέες εμπειρίες, γνώσεις ή προοπτικές ανοίγονται μπροστά σου και σε βοηθούν να δεις τη ζωή με διαφορετική ματιά. Είναι καλή περίοδος για μάθηση, ταξίδια ή για να μοιραστείς ιδέες και να προωθήσεις τη δουλειά σου. Μπορεί να νιώσεις συναισθηματική ένταση ή κούραση στην αρχή, όμως η ενέργεια επανέρχεται σταδιακά. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και άφησε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά. Οι αλλαγές που ξεκινούν τώρα θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, επικοινωνείς και σχεδιάζεις το μέλλον σου.

Καρκίνος

Η Ηλιακή Έκλειψη φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα, καθώς και θέματα που αφορούν βαθύτερους δεσμούς. Είναι μια περίοδος ξεκαθαρίσματος, κατά την οποία συνειδητοποιείς τι σε βαραίνει και τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου. Μπορεί να ασχοληθείς με κοινά οικονομικά ή με την ανανέωση μιας σχέσης σε πιο ουσιαστικό επίπεδο. Η ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα γίνεται πιο έντονη, ενώ παράλληλα καλείσαι να φροντίσεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, γιατί μετά την αρχική κόπωση θα νιώσεις ανανέωση και μεγαλύτερη συναισθηματική δύναμη.

Λέων

Η Έκλειψη ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε συνεργασίες ή προσωπικούς δεσμούς. Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα σχέση, να αλλάξει η δυναμική μιας υπάρχουσας ή να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά χρειάζεσαι από τους άλλους. Είναι μια περίοδος επαναπροσδιορισμού της ισορροπίας ανάμεσα στο «εγώ» και στο «μαζί». Κάποιος μπορεί να σου προσφέρει στήριξη ή να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου. Αν και η ενέργεια μπορεί να μειωθεί προσωρινά, σύντομα θα νιώσεις πιο δυνατός/ή και έτοιμος/η να κάνεις βήματα που θα επηρεάσουν θετικά τις σχέσεις σου στο μέλλον.

Παρθένος

Η Ηλιακή Έκλειψη φέρνει ένα νέο ξεκίνημα σε θέματα εργασίας, καθημερινότητας και υγείας. Είναι ιδανική περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου, να βελτιώσεις συνήθειες και να υιοθετήσεις πιο λειτουργικές ρουτίνες. Μπορεί να προκύψουν αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον ή να νιώσεις την ανάγκη να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Οι ευθύνες αυξάνονται, αλλά σου δίνεται και η ευκαιρία να γίνεις πιο αποδοτικός/ή και ισορροπημένος/η. Προχώρησε με σταθερό ρυθμό και χωρίς πίεση, γιατί οι μικρές, σταθερές κινήσεις τώρα χτίζουν ένα πιο υγιές πλαίσιο για το επόμενο διάστημα.

Ζυγός

Η Έκλειψη ανανεώνει τη διάθεσή σου για χαρά, έρωτα και δημιουργία. Νιώθεις την ανάγκη να εκφραστείς πιο αυθεντικά και να ακολουθήσεις ό,τι σε γεμίζει συναισθηματικά. Μπορεί να προκύψουν νέα ρομαντικά ξεκινήματα ή να αφιερωθείς περισσότερο σε δημιουργικά σχέδια και χόμπι. Η αυτοπεποίθηση και ο προσωπικός μαγνητισμός αυξάνονται, ενώ παράλληλα ανακαλύπτεις ταλέντα που ίσως είχες παραμελήσει. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να δώσεις χώρο στη χαρά και στην προσωπική έκφραση, αφήνοντας πίσω περιορισμούς που δεν σε επιτρέπουν να είσαι ο εαυτός σου.

Σκορπιός

Η Ηλιακή Έκλειψη στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ισορροπία. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις αλλαγές που θα σε κάνουν να νιώθεις πιο ασφαλής, είτε σε πρακτικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Μπορεί να προκύψουν εξελίξεις στον χώρο που ζεις ή να θελήσεις να αναδιοργανώσεις την καθημερινότητά σου. Παράλληλα, έρχεσαι πιο κοντά στις πραγματικές σου ανάγκες και ξεκαθαρίζεις τις προτεραιότητές σου. Οι αλλαγές αυτής της περιόδου χτίζουν μια πιο σταθερή βάση για τους επόμενους μήνες.

Τοξότης

Η Έκλειψη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επικοινωνία, τις ιδέες και τις μετακινήσεις σου. Νιώθεις την ανάγκη να μάθεις, να μοιραστείς σκέψεις και να εξερευνήσεις νέες κατευθύνσεις. Μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο, μια συνεργασία ή μια μαθησιακή πορεία που θα σε εξελίξει. Η καθημερινότητα γίνεται πιο δραστήρια και γεμάτη επαφές, ενώ νέες πληροφορίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Παρά την πιθανή στιγμιαία κούραση, η ενέργεια επιστρέφει γρήγορα.

Αιγόκερως

Η Ηλιακή Έκλειψη σε ωθεί να εστιάσεις σε θέματα οικονομικών, αξιών και αυτοεκτίμησης. Είναι η στιγμή να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τους πόρους σου και να αξιοποιήσεις καλύτερα τα ταλέντα σου. Μπορεί να προκύψουν νέες ευκαιρίες για εισόδημα ή να αποφασίσεις να αλλάξεις συνήθειες που δεν σε εξυπηρετούν. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάγκη σου για σταθερότητα και ασφάλεια.

Υδροχόος

Η Έκλειψη στο ζώδιό σου σηματοδοτεί μια προσωπική επανεκκίνηση. Αλλάζεις στάση, προτεραιότητες ή ακόμη και την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω, καθώς νιώθεις έτοιμος/η να εκφράσεις πιο αυθεντικά τον εαυτό σου. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες και να ακολουθήσεις νέες κατευθύνσεις. Οι άλλοι σε προσέχουν περισσότερο και μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες που σε φέρνουν στο προσκήνιο.

Ιχθύες

Η Ηλιακή Έκλειψη σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να φροντίσεις τον ψυχικό σου κόσμο. Είναι μια περίοδος αποφόρτισης, ξεκούρασης και απελευθέρωσης από παλιές καταστάσεις ή συναισθηματικά βάρη. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς, ώστε να βρεις ισορροπία και καθαρότητα σκέψης. Αν και ίσως υπάρξει σύγχυση ή έντονα συναισθήματα, σταδιακά έρχεται ηρεμία και εσωτερική ανανέωση, προετοιμάζοντάς σε για ένα πιο φωτεινό επόμενο βήμα.

