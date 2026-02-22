Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Κυριακή σου;

Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη σε φέρνει σε πιο γειωμένη διάθεση και ενισχύει την ανάγκη σου για ηρεμία και ασφάλεια. Παράλληλα, οι συνθήκες ευνοούν μικρές βελτιώσεις και ουσιαστικές συνδέσεις. Η διάθεσή σου να ακούσεις βοηθά στην εξομάλυνση σχέσεων και σε φέρνει πιο κοντά σε σημαντικά πρόσωπα. Μια ευχάριστη σύμπτωση μπορεί να ανεβάσει το ηθικό σου. Η εμπιστοσύνη και η ζεστασιά λειτουργούν θεραπευτικά, ενώ ο χρόνος στο σπίτι ή με τον εαυτό σου σε ανανεώνει. Με ανοιχτή καρδιά κατανοείς βαθύτερα ανάγκες και συναισθήματα, ανακαλύπτοντας τι σε κάνει πραγματικά να νιώθεις ασφάλεια και πληρότητα.

Ταύρος

Η ημέρα ενισχύει την ανάγκη για φροντίδα και απόλαυση, ενώ η συνεργασία αποδίδει καρπούς. Δημιουργικές ιδέες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και οι συζητήσεις βοηθούν στην εξέλιξη σχεδίων. Νιώθεις αισιοδοξία και σταθερότητα για το μέλλον, προσελκύοντας θετικές αντιδράσεις. Ειλικρινείς ανταλλαγές και πράξεις καλοσύνης βελτιώνουν το κλίμα γύρω σου. Η κοινωνικότητα ή μια διαπραγμάτευση μπορεί να εξελιχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκά. Η μάθηση και οι νέες εμπειρίες σε εμπνέουν, ενώ η ανοιχτή στάση δημιουργεί ευκαιρίες. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου και αξιοποίησε τις επαφές που σε βοηθούν να δεις πιο μακριά.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου στην εσωτερική ισορροπία και η ξεκούραση λειτουργεί αναζωογονητικά. Η κατανόηση προς τους άλλους σε βοηθά να χαλαρώσεις εντάσεις και να δεις καταστάσεις πιο καθαρά. Θέματα οικονομικά ή επαγγελματικά ξεκαθαρίζουν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου. Αναζητάς άνεση και σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα σκέφτεσαι τρόπους να επενδύσεις σε κάτι ουσιαστικό. Η γενναιοδωρία και η ψυχραιμία φέρνουν θετικές εξελίξεις. Ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή για την ανάπτυξη μιας ιδέας μπορεί να εμφανιστούν, αρκεί να κινηθείς με ρεαλισμό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου είναι ζεστή και εξωστρεφής, ενώ η στάση σου κερδίζει συμπάθεια και αποδοχή. Ευκαιρίες για πρόοδο εμφανίζονται όταν τολμάς να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Η αισιοδοξία σε βοηθά να διεκδικήσεις στόχους και να εκφράσεις ιδέες με αυτοπεποίθηση. Νέες εμπειρίες ή σχέδια ανοίγουν προοπτικές, ενώ η κατανόηση και η συγχώρεση δυναμώνουν σχέσεις. Η ημέρα ευνοεί την προσωπική προβολή και την αυθεντική έκφραση. Αφήνοντας πίσω παλιά βάρη, νιώθεις πιο ελαφρύς/ά και έτοιμος/η να προχωρήσεις με περισσότερη πίστη στις δυνατότητές σου.

Λέων

Η εσωτερική ηρεμία σε βοηθά να ακούσεις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες. Η διάθεσή σου είναι ζεστή και γενναιόδωρη, ενώ η προσφορά σου γεμίζει ικανοποίηση. Μια ευχάριστη εξέλιξη ή σύμπτωση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια ενισχύουν τις σχέσεις και λειτουργούν θεραπευτικά. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνεσαι στους στόχους σου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις σχέδια και να οραματιστείς το επόμενο βήμα. Η θετική στάση και η ανοιχτότητα δημιουργούν γόνιμο έδαφος για πρόοδο και προσωπική ικανοποίηση.

Παρθένος

Η ημέρα κυλά με περισσότερη ευκολία και εσωτερική ισορροπία. Η διάθεση για συμφιλίωση σε βοηθά να αφήσεις πίσω παλιά βάρη και να βελτιώσεις σχέσεις. Η αισιοδοξία και η καλοσύνη σε κάνουν πιο προσιτό/ή και ενισχύουν τη συνεργασία. Η έκφραση συναισθημάτων ή ιδεών βρίσκει θετική ανταπόκριση. Ομαδικές προσπάθειες και κοινά σχέδια μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικά. Η εμπιστοσύνη που λαμβάνεις λειτουργεί ως κίνητρο για να εξελιχθείς ακόμη περισσότερο. Είναι κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις σε σχέσεις που στηρίζονται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ζυγός

Η προσοχή σου στρέφεται σε βαθύτερα συναισθήματα και προσωπικές ανάγκες. Παράλληλα, η διάθεση για βελτίωση της καθημερινότητας φέρνει πρακτικές λύσεις. Ιδέες για την εργασία ή την οργάνωση αποδίδουν, ενώ η προθυμία σου να βοηθήσεις ενισχύει την εικόνα σου. Η αισιοδοξία για το μέλλον σε κινητοποιεί να σχεδιάσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θετικά σχόλια ή μια χρήσιμη γνωριμία μπορούν να προκύψουν μέσα από την εργασία ή τις υποχρεώσεις. Η ουσιαστική προσπάθεια ανταμείβεται και σε φέρνει πιο κοντά σε στόχους που έχουν πραγματικό νόημα για σένα.

Σκορπιός

Η διάθεσή σου είναι κοινωνική και ανοιχτή, ευνοώντας επαφές και συνεργασίες. Η ανάγκη για εμπειρίες και γνώση σε οδηγεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η δημιουργικότητα και η έκφραση ρέουν πιο φυσικά, ενώ μια γνωριμία ή εξέλιξη μπορεί να σε ενθουσιάσει. Βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και αφήνεις μικρές ανησυχίες πίσω. Τα συναισθήματα δυναμώνουν και οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη ζεστασιά. Η μάθηση, η επικοινωνία και τα νέα ενδιαφέροντα ανοίγουν δρόμους που σε εμπνέουν να προχωρήσεις με περισσότερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση.

Τοξότης

Η διάθεσή σου είναι παραγωγική, αλλά και πιο επιρρεπής σε μικρές υπερβολές. Η ανάγκη για άνεση και απόλαυση αυξάνεται, γι’ αυτό χρειάζεται ισορροπία. Η εστίαση σε εσωτερικά ζητήματα ή σε μια σημαντική σχέση φέρνει έμπνευση και βαθύτερη κατανόηση. Ψυχολογικές συνειδητοποιήσεις σε βοηθούν να απελευθερώσεις βάρη και να νιώσεις πιο ελεύθερος/η. Η συγχώρεση και η ειλικρίνεια λειτουργούν λυτρωτικά. Παράλληλα, θέματα σπιτιού ή οικονομικών μπορεί να κινηθούν θετικά. Επενδύοντας χρόνο σε ό,τι αγαπάς, νιώθεις μεγαλύτερη σταθερότητα και συναισθηματική πληρότητα.

Αιγόκερως

Η ημέρα τονίζει τη δημιουργικότητα και την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση. Η αισιοδοξία σε βοηθά να εκφραστείς πιο αυθεντικά και να προσελκύσεις θετικές αντιδράσεις. Οι σχέσεις γίνονται πιο ζεστές, ενώ μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί ευνοϊκά. Είναι καλή στιγμή να αφιερώσεις χρόνο σε ανθρώπους που έχουν σημασία ή να γνωρίσεις κάποιον μέσα από καθημερινές δραστηριότητες. Νέες ιδέες για έργα ή προσωπικά σχέδια σε εμπνέουν. Η εξερεύνηση επιλογών ανοίγει δρόμους για πιο ικανοποιητικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας.

Υδροχόος

Η διάθεσή σου συνδυάζει ηρεμία και πρόοδο, βοηθώντας σε να οργανώσεις πρακτικά ζητήματα. Το κίνητρο για βελτίωση της καθημερινότητας είναι έντονο και βλέπεις πιο καθαρά τα επόμενα βήματα. Θέματα εργασίας ή οικονομικών μπορούν να κινηθούν θετικά, ιδιαίτερα αν αξιοποιήσεις εμπειρία από το παρελθόν. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται καθώς αντιλαμβάνεσαι την αξία των προσπαθειών σου. Παράλληλα, η ανάγκη για απόλαυση σε ωθεί να χαρείς μικρές στιγμές. Η ημέρα ευνοεί συνεργασίες και πρακτικές κινήσεις που οδηγούν σε σταθερή πρόοδο.

Ιχθύες

Η ενέργεια της ημέρας ενισχύει την έμπνευση και τη διάθεση για επαφή. Η γοητεία και η ευαισθησία σου γίνονται πιο εμφανείς, προσελκύοντας θετικές αντιδράσεις. Είναι κατάλληλη στιγμή για δημιουργική έκφραση, συνεργασίες και ζεστές χειρονομίες. Νέα ενδιαφέροντα ή ένα χόμπι μπορεί να σε ενθουσιάσουν και να ανοίξουν δρόμους χαράς. Η ανάγκη να μοιραστείς συναισθήματα και ιδέες δυναμώνει σχέσεις. Αφήνοντας πίσω αμφιβολίες, νιώθεις πιο ελεύθερος/η να εκφράσεις τον εαυτό σου και να κινηθείς με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



