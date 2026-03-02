Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερη παρόρμηση. Οι συζητήσεις έχουν ουσία και μπορεί να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να πάρεις αποφάσεις. Υπάρχει διάθεση για εσωτερική ανασκόπηση, αλλά και ανάγκη να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα. Η συγκέντρωση αυξάνεται, επιτρέποντάς σου να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, ενώ μια επαφή μπορεί να δώσει νέα προοπτική σε προσωπικό θέμα.

Ταύρος

Η σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα και σε οδηγούν σε πιο προσεκτικές κινήσεις. Η ημέρα ευνοεί οικονομικές ή πρακτικές αποφάσεις, ενώ η επικοινωνία με άτομα εμπιστοσύνης σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου. Υπάρχει ανάγκη για άνεση και συναισθηματική ηρεμία, αλλά και διάθεση να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ισορροπία σου.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία γίνεται πιο ζωντανή και φέρνει ευκαιρίες για νέες ιδέες και συνδέσεις. Η περιέργειά σου σε οδηγεί να αναζητήσεις πληροφορίες ή να ξεκινήσεις κάτι που σε ενθουσιάζει. Η ημέρα σε βοηθά να εκφράσεις τις σκέψεις σου με σαφήνεια και να βρεις λύσεις μέσα από τον διάλογο. Παράλληλα, υπάρχει συγκέντρωση για πρακτικά ζητήματα και μικρές υποχρεώσεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται πιο εύκολα από όσο περίμενες.

Καρκίνος

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια σε οδηγεί να εστιάσεις σε οικεία πρόσωπα και καταστάσεις. Η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με το σπίτι ή την προσωπική σου ζωή. Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαύγεια που σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Οι κινήσεις γίνονται πιο ήρεμες αλλά ουσιαστικές, ενώ μια συζήτηση μπορεί να φέρει ανακούφιση.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και σου δίνει ώθηση να προωθήσεις σχέδια ή ιδέες. Η ημέρα ευνοεί πρωτοβουλίες, αλλά και συζητήσεις που φέρνουν υποστήριξη. Η ανάγκη για δημιουργική έκφραση είναι έντονη και σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παράλληλα, υπάρχει διάθεση να βελτιώσεις μια προσωπική κατάσταση ή σχέση μέσα από ειλικρινή επικοινωνία και πιο ανοιχτή στάση.

Παρθένος

Η πρακτική σκέψη σε βοηθά να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις τάξη στις εκκρεμότητες. Η ημέρα προσφέρει συγκέντρωση και καθαρό μυαλό, ιδανικά για σχεδιασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια. Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη για ηρεμία και προσωπικό χώρο, ώστε να ανακτήσεις ενέργεια. Μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά σου.

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και η ανάγκη για ισορροπία σε οδηγεί σε πιο διπλωματικές κινήσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο αρμονική και βοηθά να λυθούν μικρές εντάσεις. Η ημέρα ευνοεί συνεργασίες και κοινά σχέδια, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διάθεση για κοινωνικότητα. Ένα νέο δεδομένο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση με πιο καθαρή ματιά.

Σκορπιός

Η συγκέντρωση στους στόχους και στις υποχρεώσεις αποδίδει και σου δίνει αίσθηση ελέγχου. Η ημέρα ευνοεί πρακτικές κινήσεις και αποφάσεις που βελτιώνουν τη σταθερότητα. Παράλληλα, η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα και σε βοηθά να αντιληφθείς παρασκηνιακές εξελίξεις. Η επιμονή σου σε ένα θέμα φέρνει πρόοδο και δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης.

Τοξότης

Η ανάγκη για κίνηση και νέες εμπειρίες γίνεται πιο έντονη και σε ωθεί να σκεφτείς διαφορετικά. Η ημέρα ευνοεί τη μάθηση, τις συζητήσεις και τον σχεδιασμό μελλοντικών στόχων. Η αισιοδοξία σε βοηθά να δεις ευκαιρίες εκεί που πριν υπήρχαν εμπόδια. Παράλληλα, μια επαφή ή πληροφορία μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές.

Αιγόκερως

Η προσοχή στρέφεται στις ευθύνες και στις πρακτικές υποθέσεις, όπου η συνέπεια φέρνει αποτελέσματα. Η ημέρα ευνοεί την οργάνωση και τη λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων. Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη να θέσεις προτεραιότητες και να διαχειριστείς σωστά την ενέργειά σου. Μια μικρή επιτυχία ενισχύει την αυτοπεποίθηση και σου δίνει κίνητρο για συνέχεια.

Υδροχόος

Η ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών είναι έντονη και δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνεργασίες. Η ημέρα ευνοεί συζητήσεις που οδηγούν σε λύσεις και ξεκαθαρίσματα. Παράλληλα, υπάρχει έμπνευση και διάθεση να δεις τα πράγματα πιο δημιουργικά. Μια διαφορετική προσέγγιση σε βοηθά να προχωρήσεις ένα θέμα πιο αποτελεσματικά.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι έντονη και σε βοηθά να κινηθείς με ευαισθησία αλλά και διορατικότητα. Η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση πρακτικών θεμάτων και τη φροντίδα της καθημερινότητας. Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη για συναισθηματική ηρεμία και μικρές στιγμές αποφόρτισης. Ένα θέμα που σε απασχολεί μπορεί να βρει λύση μέσα από πιο ήπια και υπομονετική στάση.

