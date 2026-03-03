Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου;

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η διαίσθηση γύρω από την υγεία και την εργασία είναι ιδιαίτερα έντονη. Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει αποκαλύψεις που βοηθούν να απαλλαγείς από ψυχολογικά βάρη και να προχωρήσεις μπροστά. Εκκρεμότητες, προθεσμίες ή θέματα ευεξίας ζητούν άμεση προσοχή. Οι συνειδητοποιήσεις σε ωθούν να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες ή να ολοκληρώσεις ένα έργο που φτάνει σε καμπή. Τα συναισθήματα είναι έντονα, όμως η ουσία βρίσκεται στο να κινηθείς σταδιακά και με επίγνωση.

Ταύρος

Η Σεληνιακή Έκλειψη φωτίζει βαθιά συναισθήματα και ανοίγει δρόμο για περισσότερη ειλικρίνεια. Παλιά ζητήματα επανέρχονται με νέες πληροφορίες, ενώ η συναισθηματική ένταση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Θέματα σχέσεων, ρομαντισμού ή δημιουργικότητας έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν ξεκαθαρίσματα. Αρχικά μπορεί να υπάρχει σύγχυση, όμως σταδιακά γίνεται σαφές τι έχει πραγματική αξία. Η κατανόηση των αληθινών συναισθημάτων οδηγεί σε ουσιαστικές αποφάσεις και εσωτερική απελευθέρωση.

Δίδυμοι

Η προσοχή στρέφεται στην καριέρα και στη γενικότερη κατεύθυνση της ζωής. Η Σεληνιακή Έκλειψη ενεργοποιεί ζητήματα σπιτιού και οικογένειας, φέρνοντας συνειδητοποιήσεις που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αποκαλύψεις βοηθούν να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές ευθύνες και στην προσωπική ζωή. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στον χώρο του σπιτιού ή έντονα οικογενειακά συναισθήματα, όμως η περίοδος αυτή οδηγεί σε καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

Καρκίνος

Η Έκλειψη στον τομέα της επικοινωνίας φέρνει έντονη νοητική δραστηριότητα και νέες ιδέες. Σημαντικές συνειδητοποιήσεις επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις αποφάσεις. Αλλαγές σε σχέδια, μετακινήσεις ή καθημερινές υποχρεώσεις δημιουργούν προσωρινή αναστάτωση, αλλά οδηγούν σε νέα προοπτική. Η ανάγκη είναι να εκφραστούν τα συναισθήματα με προσοχή και επίγνωση. Οι εμπειρίες αυτής της περιόδου βοηθούν να αναθεωρηθούν πεποιθήσεις και να δημιουργηθούν πιο ουσιαστικές συνδέσεις.

Λέων

Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει έντονα συναισθήματα γύρω από οικονομικά ζητήματα και προσωπικές αξίες. Αναδύονται σκέψεις για την ασφάλεια, την αυτοεκτίμηση και τη διαχείριση πόρων. Αποκαλύψεις οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των αναγκών και σε αποφάσεις που ενισχύουν τη σταθερότητα. Η περίοδος βοηθά να μπουν όρια και να αναγνωριστούν πραγματικά ταλέντα. Χρειάζεται χρόνος πριν ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ώστε οι κινήσεις να βασίζονται σε καθαρή εικόνα.

Παρθένος

Η Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιο προκαλεί έντονη συναισθηματική αφύπνιση. Συνειδητοποιήσεις γύρω από προσωπικά θέματα ή σχέσεις οδηγούν σε ανάγκη αλλαγών. Παρότι υπάρχει εσωτερική ένταση, η περίοδος βοηθά να γίνει σαφές τι χρειάζεται ανανέωση. Η επιθυμία για ανεξαρτησία και προσωπική εξέλιξη ενισχύεται, όμως απαιτείται χρόνος πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις. Η εστίαση στην αυτογνωσία και στην ισορροπία βοηθά να αξιοποιηθούν δημιουργικά οι εξελίξεις.

Ζυγός

Η Έκλειψη φέρνει ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Θέματα υγείας ή εργασίας μπορεί να φτάσουν σε σημείο καμπής, υπενθυμίζοντας τη σημασία της φροντίδας του εαυτού. Κρυμμένα συναισθήματα ή παρελθοντικές υποθέσεις έρχονται στην επιφάνεια για να κλείσουν κύκλους. Η αποστασιοποίηση και η περισυλλογή βοηθούν να αποκατασταθεί η ψυχική ηρεμία. Η περίοδος αυτή λειτουργεί ως ευκαιρία ανανέωσης και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων.

Σκορπιός

Η Σεληνιακή Έκλειψη ενεργοποιεί την κοινωνική ζωή και τους στόχους. Συναισθήματα για φιλίες, σχέσεις ή μελλοντικά σχέδια κορυφώνονται και οδηγούν σε ξεκαθαρίσματα. Αποκαλύψεις δείχνουν ποιοι άνθρωποι και ποιες επιδιώξεις έχουν πραγματική σημασία. Παρότι η ένταση είναι ισχυρή, η διαδικασία βοηθά να καθαρίσει το τοπίο και να γίνουν πιο αυθεντικές επιλογές. Η περίοδος απαιτεί παρατήρηση και κατανόηση πριν από οποιαδήποτε δράση.

Τοξότης

Η Έκλειψη επηρεάζει την επαγγελματική πορεία και τους στόχους. Αυξάνεται η επίγνωση των ευθυνών και των φιλοδοξιών, ενώ ένα έργο μπορεί να ολοκληρωθεί ή να αλλάξει κατεύθυνση. Ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή γίνεται βασικό ζητούμενο. Πιθανές αλλαγές δημιουργούν αναστάτωση, αλλά οδηγούν σε πιο αυθεντική πορεία. Η ανάγκη είναι να ακουστούν τα συναισθήματα χωρίς βιαστικές αποφάσεις.

Αιγόκερως

Η Σεληνιακή Έκλειψη ενεργοποιεί ιδέες, πεποιθήσεις και προοπτικές εξέλιξης. Αναδύονται νέες αντιλήψεις που οδηγούν σε εσωτερική αναθεώρηση. Θέματα σπουδών, ταξιδιών ή γνώσης αποκτούν σημασία και ζητούν επαναπροσδιορισμό. Η περίοδος είναι ιδανική για διεύρυνση οριζόντων, αρκεί να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις. Οι συνειδητοποιήσεις λειτουργούν ως βάση για μελλοντικές αποφάσεις και προσωπική ανάπτυξη.

Υδροχόος

Η Έκλειψη φέρνει ένταση σε οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Θέματα εμπιστοσύνης, κοινών πόρων ή βαθύτερων δεσμών αναδύονται και ζητούν ξεκαθάρισμα. Συνειδητοποιήσεις οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης σχέσεων και εξαρτήσεων. Παρότι οι αποφάσεις δεν είναι άμεσες, η περίοδος θέτει τις βάσεις για ουσιαστικές μεταμορφώσεις. Η διαχείριση των έντονων συναισθημάτων είναι το κλειδί.

Ιχθύες

Η Σεληνιακή Έκλειψη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις ανάγκες συνεργασίας. Σημαντικές αποκαλύψεις βοηθούν να γίνει κατανοητή η δυναμική μιας στενής σχέσης. Η συναισθηματική ένταση μπορεί να προκαλέσει κούραση, αλλά οδηγεί σε βαθύτερη επίγνωση. Η περίοδος ζητά κατανόηση και όχι άμεση δράση. Οι εξελίξεις ανοίγουν δρόμο για ουσιαστικές αλλαγές και πιο ισορροπημένες συνδέσεις.

