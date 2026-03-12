Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Οι σημερινές ενέργειες σε βοηθούν να κάνεις μια ουσιαστική αποτίμηση των ευθυνών σου και να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου. Κρατάς ορισμένα σχέδια μόνο για εσένα, κάτι που λειτουργεί προστατευτικά. Παράλληλα, επιλέγεις να πλησιάσεις περισσότερο τους άλλους αντί να απομακρύνεσαι. Εξωτερικά δείχνεις ήρεμος/η, όμως μέσα σου κινούνται δυνατές φιλοδοξίες. Καθώς περνά η μέρα, νιώθεις ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο.

Ταύρος

Η Σελήνη βρίσκεται σε αρμονία με το ζώδιό σου και ενισχύει τη φυσικότητα στην έκφραση και στη συμπεριφορά σου. Συνδέεσαι βαθύτερα με την ανάγκη για χαρά, είτε αυτή προέρχεται από έναν στόχο είτε από μια σχέση. Παρότι τα συναισθήματά σου είναι έντονα, δεν τα αποκαλύπτεις εύκολα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο ζεστή και η διάθεσή σου πιο ανοιχτή.

Δίδυμοι

Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική αμφιβολία σχετικά με το πόση οικειότητα θέλεις να επιτρέψεις σε κάποιον. Αν εστιάσεις σε όσα σε εκφράζουν πραγματικά, τα συναισθήματα θα ισορροπήσουν πιο εύκολα. Η κοινωνική σου πλευρά αναζητά αρμονία, ενώ οι επαγγελματικές φιλοδοξίες παραμένουν έντονες. Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο δεν είναι πάντα εύκολη, όμως καθώς προχωρά η μέρα αυξάνεται η αισιοδοξία για το μέλλον.

Καρκίνος

Η Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και ενισχύει την ανάγκη να λειτουργήσουν αρμονικά. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να εμφανιστεί μια τάση ελέγχου ή ανησυχίας για τα αποτελέσματα. Όταν χαλαρώσεις, θα μπορέσεις να απολαύσεις πιο αυθεντικά τα συναισθήματα που υπάρχουν. Παράλληλα, η ανάγκη για περιπέτεια και ελευθερία παραμένει ισχυρή. Η ισορροπία ανάμεσα στις ευθύνες και τον αυθορμητισμό γίνεται τελικά εφικτή.

Λέων

Η αρχή της ημέρας μπορεί να φέρει μια μικρή εσωτερική σύγκρουση ή αίσθηση μπλοκαρίσματος. Η απλοποίηση των καταστάσεων βοηθά ώστε να επανέλθει η παραγωγικότητα. Συνήθως εκφράζεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου, όμως αυτή την περίοδο κρατάς ορισμένες σκέψεις πιο προστατευμένες. Αυτό ίσως δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις. Καθώς περνά η μέρα, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και δημιουργείται μια ισορροπία ανάμεσα στη δράση και τη σταθερότητα.

Παρθένος

Η ανάγκη για ισορροπία και δικαιοσύνη στις σχέσεις είναι έντονη, όμως ταυτόχρονα σε απασχολεί και το βάθος μιας σύνδεσης. Σήμερα αυτή η διαφορά γίνεται πιο εμφανής. Η Σελήνη ενεργοποιεί την ανάγκη για χαρά, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Η ζεστασιά με την οποία αντιμετωπίζεις τους άλλους φέρνει θετικές ανταποκρίσεις. Καθώς προχωρά η μέρα, οι σκέψεις για προσωπική εξέλιξη και αυτοβελτίωση γίνονται πιο έντονες.

Ζυγός

Η ανάγκη για ασφάλεια και συναισθηματική ηρεμία σε στρέφει σε πιο οικείες και προστατευμένες δραστηριότητες. Ένας μικρός εσωτερικός απολογισμός σε βοηθά να βρεις ξανά ισορροπία. Παράλληλα υπάρχει έντονη διάθεση να διατηρηθεί η αρμονία στις προσωπικές σχέσεις, ενώ η πρακτική πλευρά της ζωής ζητά αλλαγές. Αυτές οι δύο τάσεις μπορεί να συγκρουστούν στιγμιαία, όμως αργότερα η επικοινωνία γίνεται πιο καθαρή και ουσιαστική.

Σκορπιός

Στην αρχή της ημέρας υπάρχει έντονη συνειδητοποίηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων. Σταδιακά, όμως, η διάθεση γίνεται πιο ήρεμη και σταθερή. Προτιμάς να χτίσεις κάτι με διάρκεια παρά να ξεκινήσεις κάτι εντελώς νέο. Στην καθημερινότητα επιδιώκεις αρμονία, ενώ στις προσωπικές σχέσεις δεν αποφεύγεις τις έντονες αλήθειες. Η επικοινωνία ευνοείται και μπορείς να δεις πολλές πλευρές μιας κατάστασης με μεγαλύτερη διαύγεια.

Τοξότης

Υπάρχει έντονη επιθυμία για αρμονία στις σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα η οικογενειακή ζωή μπορεί να απαιτεί αλλαγές ή διορθώσεις. Αυτό σε κάνει να δείχνεις διαφορετικές πλευρές του εαυτού σου ανάλογα με το περιβάλλον. Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σε πρακτικά ζητήματα και στην οικονομική ασφάλεια. Η σκέψη γίνεται πιο ρεαλιστική. Προς το τέλος της ημέρας, μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κατανόηση.

Αιγόκερως

Η ανάγκη να εκφράσεις καθαρά τη γνώμη σου είναι έντονη και δεν διστάζεις να υπερασπιστείς την αλήθεια σου. Ταυτόχρονα, επιθυμείς ειρήνη και σταθερότητα στην προσωπική ζωή και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει μεγαλύτερη συναισθηματική επίγνωση. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μια μικρή ένταση πριν βρεις ισορροπία. Σταδιακά κατανοείς βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.

Υδροχόος

Η επικοινωνία γίνεται με φυσικότητα και αποτελεσματικότητα, ακόμη κι αν υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις. Δεν διστάζεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου όταν νιώθεις ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να υπάρξει μια αίσθηση περιορισμού ή καθυστέρησης. Είναι προτιμότερο να στραφείς σε δημιουργικές δραστηριότητες. Η εσωτερική ενδοσκόπηση σε βοηθά να βρεις ισορροπία και συναισθηματική αποφόρτιση.

Ιχθύες

Η Σελήνη ενεργοποιεί τον κοινωνικό τομέα και αυξάνει την ανάγκη για επαφή με φίλους και ομάδες. Στην αρχή μπορεί να υπάρξει μια μικρή αμφιβολία ανάμεσα στην ανάγκη για εγγύτητα και στην επιθυμία για προσωπικό χώρο. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και σε πρακτικά ζητήματα. Η διεκδίκηση των επιθυμιών είναι πιο έντονη, όμως τα συναισθήματα δεν εκφράζονται πάντα ξεκάθαρα. Οι κοινές δραστηριότητες φέρνουν τελικά μεγαλύτερη σύνδεση.

