Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ήλιος εισέρχεται σήμερα στο ζώδιό σου και για τον επόμενο μήνα ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές σου επιδιώξεις. Βρίσκεσαι στο προσκήνιο και μπορείς να κάνεις δυναμική εντύπωση. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, φέρνοντας σταδιακή αποκατάσταση στην επικοινωνία. Παρότι υπάρχει προσωρινή σύγχυση, σύντομα θα υπάρξει ξεκαθάρισμα. Οι καθυστερήσεις υποχωρούν και νιώθεις ότι ανακτάς τον έλεγχο των καταστάσεων.

Ταύρος

Ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και σταδιακά ξεκαθαρίζουν παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις. Ωστόσο, η σημερινή μεταβατική φάση μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή σύγχυση. Σύντομα θα δεις πρόοδο σε σχέσεις και σχέδια. Ο Ήλιος περνά σε περίοδο εσωστρέφειας, ενισχύοντας την ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική αναζήτηση. Αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου, αποφεύγοντας υπερβολές και περιττές εντάσεις στην επικοινωνία.

Δίδυμοι

Σε ορθή πορεία επανέρχεται ο Ερμής και αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά σε θέματα καριέρας και στόχων. Η αβεβαιότητα μειώνεται και οι αποφάσεις γίνονται πιο εύκολες. Παρότι η σημερινή ημέρα φέρνει μικρή σύγχυση, σύντομα οι εξελίξεις επιταχύνονται. Ο Ήλιος ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των επιθυμιών, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες με θετικά αποτελέσματα.

Καρκίνος

Στην κορυφή του χάρτη σου ανεβαίνει ο ήλιος και φωτίζει φιλοδοξίες και στόχους για τον επόμενο μήνα. Η προσοχή των άλλων στρέφεται επάνω σου. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, μειώνοντας σταδιακά καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Παρότι απαιτείται ακόμη προσοχή, οι αποφάσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες. Διόρθωσε εκκρεμότητες και προετοιμάσου για πρόοδο που θα φανεί έντονα τις επόμενες ημέρες.

Λέων

Ο Ήλιος ενισχύει τη διάθεση για εξέλιξη, μάθηση και νέες εμπειρίες. Είναι περίοδος επέκτασης οριζόντων και προσωπικής ανάπτυξης. Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία και σταδιακά ξεκαθαρίζουν οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή στην επικοινωνία, όμως σύντομα θα υπάρξει πρόοδος. Ανοίγονται ευκαιρίες για βελτίωση σχέσεων και καλύτερη διαχείριση προσωπικών και οικονομικών υποθέσεων.

Παρθένος

Ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και οι σχέσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Παρά τη μικρή σύγχυση της ημέρας, οι επόμενες εξελίξεις φέρνουν λύσεις. Ο Ήλιος ενεργοποιεί βαθύτερα συναισθήματα και ανάγκη για εσωτερική κατανόηση. Είναι περίοδος μεταμόρφωσης και ενδοσκόπησης. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν φυσικά, αξιοποιώντας τη διορατικότητα που ενισχύεται σημαντικά.

Ζυγός

Ο τομέας των σχέσεων φωτίζεται από τον Ήλιο και φέρνει μεγαλύτερη ανάγκη για συνεργασία και ισορροπία. Η επικοινωνία βελτιώνεται με την ορθή πορεία του Ερμή, επιτρέποντας πιο καθαρές αποφάσεις. Σταδιακά, τα σχέδια προχωρούν πιο ομαλά, κυρίως σε θέματα εργασίας και υγείας. Παρότι απαιτείται λίγη υπομονή ακόμη, διαφαίνεται ξεκάθαρη βελτίωση και αποκατάσταση της ροής στην καθημερινότητα.

Σκορπιός

Η ανάγκη σου για οργάνωση, βελτίωση και φροντίδα της καθημερινότητας ενισχύεται από τον Ήλιο και εστιάζεις σε λεπτομέρειες και πρακτικά ζητήματα. Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία και φέρνει σταδιακή αποκατάσταση σε δημιουργικά και ερωτικά θέματα. Η ημέρα μπορεί να είναι μπερδεμένη, όμως σύντομα θα υπάρξει σαφήνεια. Πρόσεξε την επικοινωνία και δώσε χρόνο στις εξελίξεις να αποκαλύψουν τη σωστή κατεύθυνση.

Τοξότης

Σε ορθή πορεία επιστρέφει ο Ερμής και βοηθά στην αποκατάσταση της επικοινωνίας με κοντινά πρόσωπα. Σταδιακά ξεκαθαρίζουν παρεξηγήσεις και προχωρούν σχέδια που είχαν καθυστερήσει. Ο Ήλιος ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και τη χαρά της ζωής. Παρότι δεν φαίνονται άμεσα αποτελέσματα, η πορεία είναι ανοδική. Δώσε χρόνο στις εξελίξεις και απόφυγε βιαστικές κινήσεις ή αποφάσεις.

Αιγόκερως

Ο Ήλιος φέρνει έμφαση στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική ασφάλεια. Αναζητάς ηρεμία και συναισθηματική ισορροπία. Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία και διευκολύνει επικοινωνίες, μετακινήσεις και συμφωνίες. Παρότι υπάρχει προσωρινή ασάφεια, σύντομα θα υπάρξει ξεκαθάρισμα. Κινήσου με προσοχή και άκου τη διαίσθησή σου, καθώς θα σε καθοδηγήσει σωστά σε επόμενα βήματα.

Υδροχόος

Ο τομέας της επικοινωνίας ενεργοποιείται από τον ήλιο και αυξάνει τη δραστηριότητα και την περιέργεια. Υπάρχουν πολλές ιδέες και επαφές. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και βοηθά στη σταδιακή αποκατάσταση της σαφήνειας, κυρίως σε οικονομικά θέματα. Παρότι η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή, σύντομα θα υπάρξει καλύτερη κατανόηση. Κάποια σχέδια προχωρούν, ενώ άλλα εγκαταλείπονται οριστικά.

Ιχθύες

Σταδιακά αποκαθίσταται η επικοινωνία και η κατανόηση μιας και ο Ερμής επανέρχεται σε ορθή πορεία. Σχέδια που είχαν μπλοκάρει αρχίζουν να κινούνται ξανά. Παρότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα παρεξηγήσεων, η κατάσταση βελτιώνεται. Ο Ήλιος μετακινείται στον τομέα των οικονομικών και ενισχύει την ανάγκη για σταθερότητα και οργάνωση. Είναι περίοδος για να αξιοποιήσεις τα ταλέντα σου και να χτίσεις ασφάλεια.

