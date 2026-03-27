Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα σε ωθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να κινηθείς δυναμικά προς τους στόχους σου. Η ενέργειά σου αυξάνεται και σε βοηθά να ξεπεράσεις εμπόδια. Μια εξέλιξη σε προσωπικό ή επαγγελματικό θέμα σε ενθαρρύνει. Δείχνοντας αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, μπορείς να πετύχεις ουσιαστική πρόοδο και να βάλεις βάσεις για κάτι πιο σταθερό.

Ταύρος

Η Παρασκευή σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να ακούσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Η ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική ηρεμία γίνεται έντονη. Μέσα από αποστασιοποίηση, βλέπεις πιο καθαρά καταστάσεις. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά. Είναι καλή στιγμή να κλείσεις εκκρεμότητες και να προετοιμαστείς για ένα νέο ξεκίνημα.

Δίδυμοι

Η κοινωνικότητα αυξάνεται και φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες ή συνεργασίες. Οι συζητήσεις είναι ζωντανές και αποδοτικές. Μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό. Μέσα από ανταλλαγή απόψεων, διευρύνεις την οπτική σου. Η ευελιξία σου σε βοηθά να κινηθείς γρήγορα και να αξιοποιήσεις ότι προκύπτει προς όφελός σου.

Καρκίνος

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις έρχονται στο προσκήνιο και απαιτούν συγκέντρωση. Η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται και μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Με υπευθυνότητα και συνέπεια, ενισχύεις τη θέση σου. Η ημέρα σε βοηθά να δεις καθαρά τις προτεραιότητές σου. Μικρά αλλά σταθερά βήματα οδηγούν σε σημαντικά αποτελέσματα και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Λέων

Η διάθεση για εξέλιξη και νέες εμπειρίες σε οδηγεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αναζητάς έμπνευση και νόημα μέσα από ότι κάνεις. Μια ευκαιρία για μάθηση ή ταξίδι μπορεί να προκύψει. Η αισιοδοξία σου ενισχύεται και σε βοηθά να ξεπεράσεις εμπόδια. Εστιάζοντας σε στόχους με προοπτική, προχωράς με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Παρθένος

Η ημέρα σε καλεί να εστιάσεις σε βαθύτερα ζητήματα και να αντιμετωπίσεις ότι σε απασχολεί ουσιαστικά. Οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα ζητούν προσοχή. Με ψυχραιμία και ανάλυση, βρίσκεις λύσεις. Η επιμονή σου αποδίδει, ενώ μια σημαντική συνειδητοποίηση σε βοηθά να προχωρήσεις πιο σταθερά και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και απαιτούν ισορροπία. Η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και βοηθά να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις. Μέσα από συνεργασία, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα. Αναγνωρίζεις τις ανάγκες τόσο τις δικές σου όσο και των άλλων. Με διάθεση για κατανόηση, ενισχύεις δεσμούς και δημιουργείς πιο σταθερές βάσεις.

Σκορπιός

Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση και πρακτική σκέψη. Εστιάζεις σε εκκρεμότητες και βρίσκεις τρόπους να τις τακτοποιήσεις. Η παραγωγικότητά σου αυξάνεται και σε βοηθά να προχωρήσεις. Παράλληλα, δίνεις σημασία στην υγεία και την ευεξία σου. Μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα φέρνουν μεγαλύτερη ισορροπία και αίσθηση ελέγχου.

Τοξότης

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για χαρά κυριαρχούν. Ασχολείσαι με δραστηριότητες που σε γεμίζουν και εκφράζεις πιο ελεύθερα τον εαυτό σου. Μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο σε ανανεώνει. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και σε βοηθά να προσεγγίσεις καταστάσεις με ενθουσιασμό και αισιοδοξία.

Αιγόκερως

Η προσοχή στρέφεται σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Αναζητάς σταθερότητα και ασφάλεια. Μέσα από οργάνωση και πρακτικές κινήσεις, βελτιώνεις το περιβάλλον σου. Μια συζήτηση βοηθά να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις. Δημιουργείς πιο ήρεμες συνθήκες και ενισχύεις την αίσθηση ελέγχου στη ζωή σου.

Υδροχόος

Η επικοινωνία είναι έντονη και φέρνει εξελίξεις. Εκφράζεις ιδέες με σαφήνεια και κερδίζεις την προσοχή. Μια σημαντική πληροφορία μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Οι επαφές και οι συζητήσεις αποδεικνύονται χρήσιμες. Η ευστροφία σου σε βοηθά να προσαρμοστείς και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

Ιχθύες

Η ημέρα σε καλεί να εστιάσεις σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Με σωστή διαχείριση, μπορείς να βελτιώσεις την κατάστασή σου. Αναγνωρίζεις τι έχει πραγματική αξία και κινείσαι πιο συνειδητά. Η σταθερότητα γίνεται προτεραιότητα. Μέσα από οργανωμένες κινήσεις, χτίζεις μια πιο ασφαλή και ισορροπημένη καθημερινότητα.

