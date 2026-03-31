Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη εστιάζει στην εργασία και την καθημερινότητα, ενισχύοντας την ανάγκη να είσαι χρήσιμος/η και παραγωγικός/η. Μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή σου με μικρές κινήσεις, αν και αρχικά υπάρχει πίεση. Απόφυγε την υπερφόρτωση και προχώρησε βήμα – βήμα. Αργότερα, βρίσκεις ρυθμό, σκέφτεσαι πρακτικά και νιώθεις πιο ανάλαφρος/η, κάνοντας επιλογές που σε οδηγούν σε ουσιαστική πρόοδο και εσωτερική ισορροπία.

Ταύρος

Η ανάγκη για έκφραση είναι έντονη, αλλά η ευαισθησία μπορεί να φέρει εντάσεις στην αρχή. Οι αντιδράσεις είναι γρήγορες και απαιτείται υπομονή. Η αποκάλυψη συναισθημάτων βοηθά, όμως η σωστή στιγμή έχει σημασία. Σταδιακά, βρίσκεις ισορροπία και εκφράζεσαι πιο ελεύθερα. Οι επαφές γίνονται ουσιαστικές και δραστηριότητες που καλλιεργούν το μυαλό και το πνεύμα σου προσφέρουν ικανοποίηση και εσωτερική γαλήνη.

Δίδυμοι

Νιώθεις την ανάγκη να φέρεις τάξη στο σπίτι ή στην προσωπική ζωή. Στην αρχή, οι απογοητεύσεις σε επηρεάζουν, αλλά μπορούν να γίνουν κίνητρο για αλλαγές. Απόφυγε παρορμητικές αντιδράσεις και δώσε χρόνο. Αργότερα, βρίσκεις ισορροπία και ενισχύεις την αυτοπεποίθησή σου. Διοχετεύεις την ενέργειά σου δημιουργικά και εστιάζεις σε όσα σε στηρίζουν, εξοικονομώντας δυνάμεις για πιο απαιτητικές καταστάσεις.

Καρκίνος

Η περιέργεια σε οδηγεί σε δραστηριότητες που ενεργοποιούν το μυαλό, αλλά η συγκέντρωση είναι δύσκολη αρχικά. Απόφυγε τη βιασύνη για να μην προκύψουν λάθη ή εντάσεις. Αναζήτησε πρώτα τι πραγματικά θέλεις. Καθώς η μέρα εξελίσσεται, αποκτάς καθαρή οπτική μέσα από επαφές ή πληροφορίες. Η επικοινωνία βελτιώνεται και δημιουργούνται ουσιαστικοί δεσμοί μέσα από ανταλλαγή ιδεών και γνώσης.

Λέων

Η ανάγκη για άνεση και σταθερότητα γίνεται έντονη. Στην αρχή, ενδέχεται να προκύψουν εντάσεις γύρω από χρήματα ή όρια. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και δώσε χρόνο για κατανόηση. Σταδιακά, εστιάζεις σε πρακτικές βελτιώσεις και εξετάζεις νέες προοπτικές ανάπτυξης. Μπορείς να αξιοποιήσεις πόρους πιο αποδοτικά και να βιώσεις συναισθηματική αποφόρτιση που σε βοηθά να προχωρήσεις με μεγαλύτερη διαύγεια.

Παρθένος

Η Σελήνη σε φέρνει στο προσκήνιο και ενισχύει την ανάγκη να εκφραστείς. Στην αρχή, οι διαφορές με άλλους μπορεί να σε δυσκολεύουν. Χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις χωρίς πίεση. Σταδιακά, κατανοείς καλύτερα τι απαιτείται από εσένα. Μαθαίνεις μέσα από παρατήρηση και κινείσαι με αυτοπεποίθηση. Αργότερα, στρέφεσαι σε πρακτικά ζητήματα και νιώθεις πιο σταθερός/η και ασφαλής.

Ζυγός

Η ανάγκη για απομόνωση σε βοηθά να πάρεις αποστάσεις από έντονες καταστάσεις. Στην αρχή, υπάρχει εσωτερική σύγκρουση, αλλά η κατανόηση των αναγκών σου είναι σημαντική. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ηρεμήσει. Καθώς προχωρά η μέρα, βρίσκεις ισορροπία και εστιάζεις σε ουσιαστικά ζητήματα. Η εσωτερική ηρεμία ενισχύεται και αποκτάς μεγαλύτερη διαύγεια για τις επόμενες κινήσεις σου.

Σκορπιός

Στην αρχή, μπορεί να νιώσεις μπλοκαρισμένος/η ή να συναντήσεις αντίσταση σε σχέδια. Η ένταση σε ωθεί να αναγνωρίσεις απογοητεύσεις και να τις διαχειριστείς. Απόφυγε την υπερβολική πίεση. Σταδιακά, αποκτάς καλύτερη αντίληψη του ρόλου σου και της επιρροής σου. Οι κοινωνικές επαφές βελτιώνονται και νιώθεις μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση, με φίλους που προσφέρουν ουσιαστική στήριξη.

Τοξότης

Η σκέψη σου είναι στοχευμένη και παραγωγική, αν και αρχικά μπορεί να αναδυθούν εντάσεις. Αντιμετώπισε τις δυσκολίες με υπομονή και όχι βιασύνη. Σταδιακά, οι σχέσεις γίνονται πιο υποστηρικτικές και βρίσκεις άτομα που σε ηρεμούν. Επιλέγεις να αγνοήσεις περιττές συγκρούσεις και επικεντρώνεσαι σε ουσιαστικά θέματα. Η ενέργειά σου κατευθύνεται σε στόχους που έχουν πραγματική σημασία για σένα.

Αιγόκερως

Η ανάγκη για διεύρυνση εμπειριών σε οδηγεί σε νέες σκέψεις και προοπτικές. Στην αρχή, περισπασμοί ή ένταση μπορεί να δυσκολέψουν τη συγκέντρωση. Δώσε χρόνο για να οργανώσεις τις ιδέες σου. Καθώς η μέρα προχωρά, η δημιουργικότητα αυξάνεται και αναζητάς τρόπους εξέλιξης. Η αυτοβελτίωση και η εσωτερική ανάπτυξη σε απασχολούν, ενώ οι στόχοι σου αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια.

Υδροχόος

Η ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση σε κάνει πιο παρατηρητικό/η. Στην αρχή, η ένταση μπορεί να σε αποσπάσει ή να σε οδηγήσει σε υπερβολική σκέψη. Απόφυγε να εγκλωβιστείς σε συναισθηματικές υπερφορτώσεις. Σταδιακά, αποκτάς καθαρότητα και μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα καταστάσεις. Η αλλαγή προσέγγισης αποδίδει και φέρνει θετικά αποτελέσματα, ενώ η σκέψη σου ανοίγεται σε νέες προοπτικές.

Ιχθύες

Αναζητάς ισορροπία, αλλά στην αρχή μπορεί να υπάρξει αμηχανία ή αμυντική στάση. Οι σχέσεις λειτουργούν ως καθρέφτης για τις ανάγκες σου. Με υπομονή, κατανοείς βαθύτερα τον εαυτό σου. Καθώς προχωρά η μέρα, η ενέργεια ευνοεί τη μάθηση και τη βελτίωση καταστάσεων. Βρίσκεις τρόπους να εξελιχθείς, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική σου δύναμη και εσωτερική σταθερότητα.

