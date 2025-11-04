Οι σημερινές προβλέψεις για τα όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Άρης σε ευνοεί και σου δίνει ενέργεια για νέα ξεκινήματα και δράση. Θέλεις να κινηθείς άμεσα προς τους στόχους σου, όμως ο Ουρανός φέρνει απρόοπτα σε οικονομικά ή θέματα σταθερότητας. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και ρίσκα χωρίς σκέψη. Η ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την πρακτικότητα θα σε προστατεύσει.

Ταύρος

Ο Άρης απέναντί σου φέρνει ένταση σε σχέσεις και συνεργασίες. Θέλεις να διατηρήσεις τον έλεγχο, αλλά ο Ουρανός στο ζώδιό σου ανατρέπει δεδομένα. Ίσως νιώσεις ότι κάποιος σε προκαλεί ή σε περιορίζει. Κράτησε την ψυχραιμία σου και εξέφρασε τη θέση σου καθαρά, χωρίς επίθεση.

Δίδυμος

Ο Άρης ενεργοποιεί την καθημερινότητά σου και ζητά οργάνωση. Θέλεις να κλείσεις εκκρεμότητες, όμως ο Ουρανός μπορεί να φέρει κόπωση ή ανατροπές στα σχέδιά σου. Πρόσεξε την υγεία σου και μην πιέζεις τον εαυτό σου. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις ισορροπία.

Καρκίνος

Ο Άρης ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη διάθεσή σου για χαρά ή έρωτα. Ο Ουρανός όμως φέρνει ξαφνικά γεγονότα σε φιλικές σχέσεις ή παρέες. Μην αντιδράσεις παρορμητικά αν νιώσεις πίεση. Κράτα κοντά σου ανθρώπους και καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις αληθινά καλά.

Λέων

Ο Άρης δίνει ενέργεια σε θέματα σπιτιού και οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Ο Ουρανός φέρνει ανατροπές στην καριέρα ή στους στόχους σου. Ίσως δυσκολευτείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Απόφυγε ακραίες αντιδράσεις και προτίμησε σταθερά, μεθοδικά βήματα.

Παρθένος

Ο Άρης σε ωθεί να μιλήσεις, να ταξιδέψεις ή να προχωρήσεις νέα σχέδια. Ο Ουρανός όμως φέρνει ανατροπές σε προγράμματα ή πληροφορίες. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα και νευρικές απαντήσεις. Κράτα καθαρό μυαλό και μέτρα τα λόγια σου πριν δράσεις.

Ζυγός

Ο Άρης επηρεάζει τα οικονομικά σου και την αίσθηση ασφάλειας. Θέλεις να καλύψεις ανάγκες και να νιώσεις σταθερότητα, όμως ο Ουρανός φέρνει απρόβλεπτα έξοδα ή συναισθηματική ένταση. Μην πάρεις οικονομικά ρίσκα και πρόσεξε τι μοιράζεσαι με άλλους.

Σκορπιός

Ο Άρης απομακρύνεται από το ζώδιό σου, αφήνοντας πίσω του ένταση στις σχέσεις. Ο Ουρανός απέναντί σου φέρνει απρόβλεπτες αντιδράσεις ή αποστάσεις από άτομα. Απόφυγε την πίεση ή τον έλεγχο στις καταστάσεις. Δείξε τι θέλεις με ειλικρίνεια, χωρίς να προκαλέσεις ρήξη.

Τοξότης

Ο Άρης περνά στο ζώδιό σου και σου χαρίζει τόλμη, ενέργεια και δυναμισμό. Θέλεις να σπάσεις όρια, όμως ο Ουρανός υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ευθύνες που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Μην τα παρατάς από ανυπομονησία· αξιοποίησε αυτή τη δύναμη για να χτίσεις κάτι ουσιαστικό.

Αιγόκερως

Ο Άρης ενεργοποιεί το πιο εσωτερικό σου κομμάτι, φέρνοντας άγχη ή την ανάγκη για απομόνωση. Ο Ουρανός φέρνει ανατροπές σε δημιουργικά ή ερωτικά ζητήματα. Δώσε χρόνο για ηρεμία και μην πιέζεις τον εαυτό σου να αποδείξει κάτι. Αυτή την περίοδο, η ξεκούραση είναι η πραγματική δύναμη.

Υδροχόος

Ο Άρης σε ωθεί να κυνηγήσεις στόχους και να ενεργοποιήσεις σχέδια. Ο Ουρανός όμως προκαλεί απρόοπτα σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας. Απόφυγε ξεκαθαρίσματα εν βρασμώ και κράτησε απόσταση από το δράμα. Εστίασε σε ό,τι πραγματικά εξελίσσεται.

Ιχθύς

Ο Άρης ανεβαίνει στον τομέα της καριέρας και σου δίνει ώθηση να δείξεις τις ικανότητές σου. Ο Ουρανός όμως φέρνει ασυνήθιστες αναστατώσεις σε επικοινωνίες ή μετακινήσεις. Μην αφήσεις μια παρορμητική αντίδραση ή μήνυμα να χαλάσει όσα χτίζεις. Προχώρησε με ψυχραιμία και συνέπεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



