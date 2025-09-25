Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Με τον Ήλιο στον τομέα των συντρόφων σου μέχρι τις 22/10, στρέφεσαι περισσότερο σε σχέσεις, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις. Είναι περίοδος για ουσιαστική ακρόαση και σύνδεση, ενώ ο Ερμής μέχρι τις 6/10 ενισχύει την προσωπική επικοινωνία. Ζυγίζεις υπέρ και κατά, συζητάς θέματα και επωφελείσαι από τις απόψεις των άλλων, αλλά πρόσεξε να μιλάς με την καρδιά για πιο καθαρά αποτελέσματα. Σήμερα μπορεί να προκύψει ουσιαστικός διάλογος με σύντροφο ή συνεργάτη.

Ταύρος

Με τον Ήλιο και τον Ερμή στον έκτο οίκο σου, η ενέργειά σου ανανεώνεται για εργασία, ρουτίνα και θέματα υγείας. Δεν είναι η ώρα για αναγνώριση, αλλά για να θέσεις βάσεις και να βελτιώσεις δεξιότητες. Διάβασε, γράψε, οργάνωσε τα καθήκοντά σου και τακτοποίησε λεπτομέρειες. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα των σχέσεων ευνοεί ουσιαστικές επαφές.

Δίδυμοι

Ο πέμπτος οίκος σου είναι δραστήριος, είσαι πιο χαρούμενος/η, εκφραστικός/η και δημιουργικός/ή. Ενίσχυσε το εσωτερικό σου παιδί και μοιράσου τις ιδέες σου. Οι άνθρωποι έλκονται από το μυαλό και την ευφυΐα σου. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα εργασίας και υγείας σε ωθεί να οργανώσεις τα καθήκοντά σου.

Καρκίνος

Με Ήλιο και Ερμή στον τομέα του σπιτιού, αναζητάς ηρεμία και οικειότητα. Ενισχύεις την αυτοπεποίθηση και ξεκαθαρίζεις οικογενειακά ζητήματα. Είναι καλή περίοδος για μακροπρόθεσμα σχέδια. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα της επικοινωνίας σε ωθεί σε νέες ιδέες και μάθηση.

Λέων

Ο Ήλιος και ο Ερμής στον τομέα της επικοινωνίας σου σε κάνουν περιζήτητο/η. Μαζεύεις πληροφορίες, συνδέεσαι με άλλους και αναλαμβάνεις πολλά έργα. Πρόσεξε τη συνέπεια. Σήμερα, η Σελήνη σε στρέφει σε πιο ήρεμες και οικείες στιγμές.

Παρθένος

Με Ήλιο και Ερμή στον δεύτερο οίκο σου εστιάζεις σε χρήματα, ασφάλεια και σταθερότητα. Χτίζεις πράγματα που διαρκούν και αξιοποιείς τα ταλέντα σου. Σήμερα, η Σελήνη σε ωθεί να επεκτείνεις τις γνώσεις σου και να μάθεις κάτι χρήσιμο.

Ζυγός

Με Ήλιο και Ερμή στο ζώδιό σου λάμπεις, μιλάς περισσότερο και προβάλλεις αυτοπεποίθηση. Οι αποφάσεις έρχονται εύκολα και τα λόγια σου έχουν βάρος. Σήμερα, η Σελήνη στον δεύτερο οίκο σου σε καλεί να μείνεις σε γνώριμες δραστηριότητες.

Σκορπιός

Παρότι ο Άρης είναι στο ζώδιό σου, ο Ήλιος και ο Ερμής στον δωδέκατο οίκο σου σε ωθούν σε ενδοσκόπηση, καθάρισμα εκκρεμοτήτων και περισυλλογή. Σήμερα, η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ανάγκη για προσωπική φροντίδα και αφήνει δυνατό αποτύπωμα.

Τοξότης

Ο Ήλιος και ο Ερμής στον ενδέκατο οίκο σου ενισχύουν τη δικτύωση, τις φιλίες και τα όνειρά σου. Σου ταιριάζει η ομαδική δουλειά. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα ιδιωτικότητας σε καλεί να χαλαρώσεις και να αφομοιώσεις όσα συμβαίνουν.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται σε στόχους και καριέρα με Ήλιο και Ερμή στο υψηλότερο σημείο του χάρτη σου. Η αναγνώριση και οι ευκαιρίες αυξάνονται, όπως και η προσοχή στις επικοινωνίες σου. Σήμερα, η Σελήνη στον κοινωνικό τομέα φέρνει φιλικές επαφές.

Υδροχόος

Εκφράζεις ιδέες με αυτοπεποίθηση και αναζητάς μάθηση και ανάπτυξη με Ήλιο και Ερμή στον ένατο οίκο σου. Είναι περίοδος επέκτασης και νέων οριζόντων. Σήμερα, η Σελήνη στην κορυφή του ηλιακού χάρτη σου σε κάνει πιο σοβαρό/η σχετικά με στόχους και πορεία.

Ιχθύες

Με Ήλιο και Ερμή στον όγδοο οίκο σου ασχολείσαι με βαθύτερα θέματα, έρευνα και προσωπική μεταμόρφωση. Αυξάνεται η διορατικότητα και η δυνατότητα για θεραπεία. Σήμερα, η Σελήνη στον πνευματικό σου τομέα σε ωθεί να τροφοδοτήσεις το πνεύμα σου με μάθηση και ανακάλυψη.

