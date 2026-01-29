Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν

Το ενδεχόμενο ενός εκτεταμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, εξετάζει πλέον σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι προκαταρκτικές διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη κατέληξαν σε πλήρες αδιέξοδο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τόσο το CNN όσο και οι New York Times, η αμερικανική κυβέρνηση επαναξιολογεί τις επιλογές της απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα, με τη στρατιωτική λύση να επιστρέφει δυναμικά στο τραπέζι.

Η στροφή αυτή σηματοδοτεί μια ταχεία μετατόπιση της στρατηγικής του Τραμπ. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Ουάσινγκτον φαινόταν να συνδέει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κυρίως με τη βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες κατεστάλησαν με εκατοντάδες – αν όχι χιλιάδες – νεκρούς. Πλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, καλώντας το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για μια «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – χωρίς πυρηνικά όπλα». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση των ΗΠΑ θα είναι «πολύ χειρότερη» από εκείνη του περασμένου Ιουνίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Ισφαχάν και τη Νατάνζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Midnight Hammer».

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υπονόησε ακόμη ότι μια επίθεση θα μπορούσε να εξαπολυθεί «με ταχύτητα και βία», εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον. Την ίδια ώρα, μια «τεράστια αρμάδα» αμερικανικών δυνάμεων – με αιχμή το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τη συνοδεία του – έχει λάβει θέσεις στην περιοχή, σε απόσταση βολής από το Ιράν.

Καθοριστικό ρόλο στους υπολογισμούς του Λευκού Οίκου παίζει ακριβώς αυτή η στρατιωτική παρουσία. Το USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke, προσφέρει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα διεξαγωγής ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, αλλά και την προστασία συμμάχων από ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η μετακίνηση κρίσιμων στρατιωτικών μέσων από τον Ινδο-Ειρηνικό αποτελεί συνειδητή επίδειξη ισχύος και μέσο άσκησης μέγιστης πίεσης προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα με τη στρατιωτική κινητοποίηση, ΗΠΑ και Ιράν επιχείρησαν πρόσφατα να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μέσω τρίτων, με τη μεσολάβηση διπλωματών από το Ομάν και απευθείας επαφές του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Υπήρξε ακόμη και σύντομη συζήτηση για πιθανή διά ζώσης συνάντηση, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με πηγές, τις τελευταίες ημέρες δεν υφίστανται σοβαρές διαπραγματεύσεις, καθώς οι αμερικανικές απειλές στρατιωτικής δράσης εντάθηκαν εκ νέου.

Στο τραπέζι των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον έχει θέσει τρεις βασικούς όρους:

μόνιμο τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και απόρριψη των υφιστάμενων αποθεμάτων,

νέους περιορισμούς στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν

πλήρη διακοπή της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις που δρουν ως σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

