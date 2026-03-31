ΟΗΕ: Έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας, δείτε για ποιο λόγο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Τρίτη (31.03.2026) στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μετά τους θανάτους τριών κυανόκρανων και τους τραυματισμούς αρκετών ακόμη στον Λίβανο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε αναφερθεί νωρίτερα χθες Δευτέρα (30.03.2026) στο αίτημα που σκόπευε να υποβάλει το Παρίσι μετά τα «σοβαρά συμβάντα» στον Λίβανο με θύματα στις τάξεις των κυανόκρανων, της λεγόμενης προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα.

Η γαλλική διπλωματία «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν προχθές και χθες τρεις κυανόκρανοι, τόνισε ο κ. Μπαρό μέσω X.

Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία μετρά 8.200 στρατιωτικούς από 47 χώρες μέλη του ΟΗΕ, έχει βρεθεί σε διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν κι ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ από τη μια και την Ισλαμική Δημοκρατία από την άλλη, προχωρώντας σε επίθεση με πυραύλους και drones τη 2η Μαρτίου.

Έκτοτε, οι κυανόκρανοι έχουν δεχτεί πυρά επανειλημμένα.

