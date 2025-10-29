Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ

Η μεταμόρφωση αυτού του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

29 Οκτ. 2025 18:31
Η νέα εποχή ξεκίνησε πλέον για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς παρουσιάζεται σήμερα η νέα βιοκλιματική όψη του κεντρικού του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η μεταμόρφωση αυτού του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Το έργο φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου, και της αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στενά για να επανασχεδιάσουν ριζικά την πρόσοψη του κτιρίου, δίνοντάς της μια νέα ταυτότητα που συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το ανακαινισμένο κτίριο συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με την περιβαλλοντική καινοτομία, μεταμορφώνοντας το άλλοτε αυστηρό και ψυχρό οικοδόμημα σε μια φωτεινή και σύγχρονη κατασκευή.

Διαμαρτυρία νωρίτερα έξω από το Υπουργείο
Νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου.
