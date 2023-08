Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρωτάθλημα της SL2 (όταν αρχίσει)

Με play off και play out θα διεξαχθεί η Super League 2 τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως έγινε γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα.

Θα έχουμε και φέτος 2 ομίλους. Κάθε όμιλος θα αποτελείται από 13 ομάδες.

Υποβιβάζονται απευθείας οι 2 τελευταίοι από κάθε όμιλο.

Οι 5 πρώτοι κάθε ομίλου θα πάρουν μέρος στα play off (αγώνες εντός και εκτός έδρας) για να βγουν οι δύο πρωταθλητές που θα προβιβαστούν στην SL1.

Οι υπόλοιπες 6 ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν μεταξύ τους στα play out. 3 ομάδες από κάθε όμιλο θα παραμείνουν στην κατηγορία, 3 από κάθε όμιλο θα υποβιβαστούν.

Συνολικά θα υποβιβαστούν 10 ομάδες. 2 απευθείας από κάθε όμιλο και 3 μέσω των play out από κάθε όμιλο.

Σημαντική υποσημείωση: Οι ομάδες μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας θα μπουν στα play off και στα play off, έχοντας τους βαθμούς τους διά δύο.

Πηγή: mikriliga.gr