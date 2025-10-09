Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: Διπλές εξετάσεις και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο

Με σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών έρχεται το Λύκειο, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βουλή. Οι νέοι κανόνες επηρεάζουν τόσο τις προαγωγικές όσο και τις απολυτήριες εξετάσεις, ενώ εισάγεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα:

Μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου: Όσοι δεν συγκεντρώνουν γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ) 10 θα δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη.

Μαθητές Γ' Λυκείου: Οι υποψήφιοι με ΓΜΟ κάτω του 10 θα έχουν ειδική εξεταστική τον Ιούνιο και δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Εάν δεν πετύχουν, δεν χρειάζεται να φοιτήσουν ξανά, αλλά μπορούν να δώσουν εξετάσεις σε επόμενα έτη για να αποκτήσουν το απολυτήριο.

Διαχωρισμός μαθημάτων και μορφή εξετάσεων:

Ομάδα Α’ (Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού): Γραπτές και προφορικές εξετάσεις για Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Ιστορία και μαθήματα προσανατολισμού. Ειδική εξεταστική διεξάγεται πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους για βαθμούς κάτω από 10.

Ομάδα Β' (Υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής): Προφορική αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή καθηγητών της ίδιας ειδικότητας, με τελικό βαθμό τον μέσο όρο των δύο βαθμολογιών.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της αξιολόγησης, τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και τη διασφάλιση δικαιότερων όρων για όλους τους μαθητές.

