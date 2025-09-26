Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στα «παράνομα» Airbnb από 1η Οκτωβρίου

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους ως «κύριας χρήσης», όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα διαγράφονται αυτόματα από τα μητρώα της ΑΑΔΕ και θα θεωρούνται παράνομοι.

Σύμφωνα με την υπουργό, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη συμβολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων στον τουρισμό, ωστόσο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο κλάδος θα λειτουργεί με σαφείς κανόνες. Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει τις σχετικές πλατφόρμες (Airbnb, Booking, κ.ά.), οι οποίες θα υποχρεώνονται να «κατεβάζουν» τα μη δηλωμένα ακίνητα.

Όπως διευκρίνισε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια. Σε κάθε παράβαση θα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση 10 ημέρες πριν τον έλεγχο.

