Ολοταχώς για σύμπραξη ΕΣΥ και Ασφαλιστικών: Ο Ανδρέας Ξανθός βλέπει άμεσα ιδιωτικοποίηση της Υγείας

Την έντονη αγωνία του για την υφιστάμενη τα τελευταία χρόνια κατάσταση στον χώρο της Υγείας, τη βαθιά ανησυχία του για την επικείμενη, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, σύμπραξη του δημόσιου Τομέα Υγείας με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και την άποψή του για το πιθανολογούμενο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, κατέθεσε χθες ο Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας αποκλειστικά στον Peloponnisos Fm 103,9.

O πρώην υπουργός Υγείας, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ήρθε στην Πάτρα για την παρουσίαση, χθες το απόγευμα, του βιβλίου του «το Κόκκινο Νήμα: Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική».

Οι κυριότερες τοποθετήσεις του Ανδρέα Ξανθού:

-«Είναι ένα βιβλίο που αφορά την πολιτική υγείας. Οχι μόνο της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά μια ματιά στην πολιτική υγείας από ιδρύσεως του ΕΣΥ μέχρι σήμερα. Μια ανασκόπηση στην πορεία του ΕΣΥ και στο πώς το επηρέασε η χρεοκοπία της χώρας, τα μνημόνια. Αυτό που ισχυρίζομαι στο βιβλίο μου είναι ότι η στρατηγική που ακολουθήσαμε έδινε βάρος στην καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών υγείας των ανθρώπων μέσα από ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΕΣΥ, παρότι το Σύστημα είχε υποστεί μια δραματική περικοπή χρηματοδότησης, σωρευτικά πάνω από 40%.

Το μήνυμα είναι ότι αξίζει τον κόπο σήμερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν σε ένα ισχυρό ΕΣΥ να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε ξανά ένα κοινωνικό κίνημα για ισότιμη και δωρεάν φροντίδα των ανθρώπων. Αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ότι, για να εξυπηρετηθεί, πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του ολοένα και περισσότερα χρήματα.

Πλην εξαιρέσεων ορισμένων πανεπιστημιακών μεγάλων νοσοκομείων του κέντρου και της περιφέρειας, στην πλειονότητά τους οι υπόλοιπες δημόσιες δομές διεκπεραιώνουν το επείγον. Κρατάνε δηλαδή σε λειτουργία τα νοσοκομεία για να εφημερεύσουν όπως-όπως, με υπερεργασία του υπηρετούντος προσωπικού, με εντέλλεσθε, με μετακινήσεις από άλλες δομές, σε μια κατάσταση δηλαδή πλήρους αποδιοργάνωσης».

-«Αυτά τα οποία λέει πομπωδώς ο νυν υπουργός Υγείας, όποιοι έχουν στοιχειώδη επαφή με την καθημερινότητα του συστήματος Υγείας, ξέρουν ότι δεν έχουν καμία βάση. Είναι πολύ εύκολο να κόβεις κορδέλες και να εγκαινιάζεις πτέρυγες και εξοπλισμό, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι. Αυτή η κυβέρνηση είχε την τεράστια τύχη να διαχειριστεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως το Ταμείο

Ανάκαμψης, το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα παρεμβάσεων στην Υγεία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, πέραν του προϋπολογισμού».

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να αξιοποιήσει αυτές τις υποδομές. Να ξέρει ο κόσμος, όμως, ότι η όποια αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ γίνεται, έχει σκοπό να υπηρετήσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που είναι να μπουν στο παιχνίδι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να φέρουν τους πελάτες τους στα δημόσια νοσοκομεία, διότι για τις εταιρείες η φροντίδα των πελατών τους κοστίζει πολύ πιο ακριβά στα ιδιωτικά θεραπευτήρια απ’ ό,τι στα δημόσια νοσοκομεία. Εχουν λοιπόν συμφέρον οι ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν μια σύμπραξη, ένα μεγάλο ΣΔΙΤ με το ΕΣΥ, και βεβαίως σε δεύτερο χρόνο να αποκτήσουν και ρόλο στο management του συστήματος, την διοίκησή του».

-«Με ρωτάτε, και με ρωτούν πολλοί, αν βγαίνουν τα κουκιά, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δοθούν αυτά τα περισσότερα στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, κ.λπ. Δεν έχω ακούσει, όμως, να τίθεται από κανέναν το ίδιο ερώτημα όταν συζητάμε για εξοπλιστικές δαπάνες: για αγορά ραφάλ και φρεγατών, για το πρόγραμμα ReArm Europe, για αύξηση των δημόσιων δαπανών για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Να έχουμε φυσικά εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα, αλλά μας ενδιαφέρει να υπάρχει κοινωνική άμυνα, εσωτερική συνοχή και ασφάλεια στην κοινωνία; Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να νιώθει ότι μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς;».

-«Oσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι ήταν μια επιβεβλημένη καταγραφή μιας δύσκολης πορείας. Στο κομμάτι που αφορά τη διακυβέρνηση, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Υπό ασφυκτικές συνθήκες, όπου η χώρα και η κοινωνία της βρέθηκαν στη χειρότερη στιγμή μετά τη μεταπολίτευση, ευτυχώς υπήρξε μια κυβέρνηση που κατάφερε να κλείσει τη μνημονιακή περιπέτεια, με κόστος πολιτικό, με ανοιχτές πληγές. Σε αυτό το κομμάτι, η περιγραφή είναι απολύτως αξιόπιστη και έγκυρη.

Η διαφωνία με το αφήγημα του κ. Τσίπρα αφορά τη μετά το 2019 περίοδο και ιδιαίτερα μετά το συνέδριο του 2022, όταν επέλεξε να κινηθεί σε μια γραμμή που έλεγε ότι στρεφόμαστε στο κέντρο, προσπαθούμε να απευθυνθούμε προνομιακά στη μεσαία τάξη, προσπαθούμε λίγο να λειάνουμε τον πολιτικό μας λόγο.

Νομίζω ότι η κοινωνία ήθελε το ακριβώς αντίθετο. Θεωρώ ότι εκεί θα κριθεί και το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι διαθέτει ακόμα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Το αν θα το αξιοποιήσει σε μια προοπτική ανασύνθεσης και ισχυροποίησης της αριστεράς της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης ή αν θα γίνει μια στροφή σε ένα φορέα που μοναδικός του σκοπός θα είναι να διαχειριστεί την εξουσία, είναι δικό του θέμα».

