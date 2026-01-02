Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Απόβαση στην Κρήτη – Πάνω από 6.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Πειραιώτες

Η αντίστροφη μέτρηση για το ματς τίτλου στο Betsson Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ έχει ξεκινήσει, με τις δύο ομάδες να έχουν διαθέσει πλέον και τα περισσότερα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλευρά του Ολυμπιακού, πάνω από 6.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί στους οπαδούς των Πειραιωτών για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με το Παγκρήτιο να ετοιμάζεται για μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Betsson Super Cup.

Οι οπαδοί των “ερυθρόλευκων” ετοιμάζονται να δώσουν βροντερό “παρών” στην Κρήτη για τον πρώτο τίτλο του 2026 και όσοι προλάβουν θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός έως το Σάββατο 3/01/26 στις 16:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



