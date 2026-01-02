Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ο ειδικός κανονισμός για τις ενδεκάδες στο Betsson Super Cup

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα “μονομαχήσουν” για τον τίτλο του Betsson Super Cup, στην αναβίωση του θεσμού στην Ελλάδα, με την ΕΠΟ να έχει θέσει μεταξύ των κανονισμών και την υποχρεωτική παρουσία εντός παίκτη κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας.

02 Ιαν. 2026 18:51
Pelop News

Η ώρα για το μεγάλο παιχνίδι του ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Betsson Super Cup πλησιάζει και οι δύο ομάδες έχουν ενημερωθεί για τον ειδικό κανονισμό που ισχύει για τις ενδεκάδες που θα παρατάξουν στο Παγκρήτιο.

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΟΦΗ θα πρέπει να έχουν διαρκώς στη σύνθεσή τους έναν ποδοσφαιριστή που έχει γεννηθεί μετά το 2004 και έτσι, ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής του βασικού, θα πρέπει να αντικατασταθεί με συνομήλικο ή νεότερο συμπαίκτη του.

