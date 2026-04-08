Olympic Forest Camp – Η παιδική κατασκήνωση στο Λάλα Ηλείας ξεκινά!

Σε μια καταπράσινη έκταση 50 στρεμμάτων, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη φροντίδα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία κατασκήνωσης που συνδυάζει τη διασκέδαση με την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη.

08 Απρ. 2026 20:08
Pelop News

Λίγη ώρα μακριά από την καθημερινότητα και μέσα στο μαγευτικό φυσικό τοπίο του δάσους της Φολόης, εκεί όπου σύμφωνα με τη μυθολογία περιπλανιόνταν οι Κένταυροι, γεννιέται ένας χώρος γεμάτος ζωή, παιχνίδι και δημιουργία. Το Olympic Forest Camp στο Λάλα Ηλείας ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών για ένα αξέχαστο καλοκαίρι.

Ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες

Στο Olympic Forest Camp, κάθε ημέρα είναι μια νέα περιπέτεια. Οι μικροί κατασκηνωτές μπορούν να:

  • συμμετέχουν σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες
  • ανακαλύψουν τη χαρά του θεατρικού παιχνιδιού και της δημιουργικής έκφρασης
  • απολαύσουν εκδρομές και δράσεις μέσα στη φύση
  • ταξιδέψουν φανταστικά στον χρόνο μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
  • δημιουργήσουν φιλίες που θα κρατήσουν για πάντα

Παράλληλα, μέσα από το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργούνται αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα και ο σεβασμός.

Καλοκαίρι γεμάτο χαρά και ανεμελιά

Με το τέλος της σχολικής χρονιάς, ξεκινά μια νέα περίοδος ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού. Το Olympic Forest Camp προσφέρει στα παιδιά τον ιδανικό χώρο για να γελάσουν, να διασκεδάσουν, να εξερευνήσουν και να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα.

Μέσα στη φύση, μακριά από την ένταση της πόλης, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να συνδεθούν με το περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ

Είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό, η κατασκήνωση είναι πάντα μια μοναδική εμπειρία. Όμως στο Olympic Forest Camp, η εμπειρία αυτή αποκτά ξεχωριστή αξία.

Το φετινό καλοκαίρι, όλα τα παιδιά έχουν έναν προορισμό:
το Ολυμπιακό Χωριό της φύσης, στο Λάλα Ηλείας.

Οι προεγραφές έχουν ξεκινήσει στα ΚΔΑΠ Fitathlon στην Πάτρα καθώς και στο 697 495 1690.

