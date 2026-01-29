Ομαδικές αγωγές κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τις άδικες κατηγορίες για ρευματοκλοπή

Το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας προχωρά ένα βήμα μπροστά με τις καταγγελίες για άδικες διώξεις καταναλωτών για ρευματοκλοπή.

Ενώ μέχρι τώρα έστελνε στη ΡΑΕ όσες καταγγελίες λάμβανε, τώρα διοργανώνει συλλογική αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ. Η ένωση προστασίας καταναλωτών, έχει διαπιστώσει και εκφράσει έντονα την αντίδραση της, για καταδίκη αθώων καταναλωτών. Μάλιστα μέσα στο 2025 δηλώθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ πάνω από 50000 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, σε όλη την Ελλάδα, που σχεδόν καμία δεν συνελήφθη επ’ αυτόφωρο, οι περισσότερες ήταν υποθετικές.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, καλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την οργάνωση αλλά κυριότερα με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση inka@inka.gr με όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής καθώς και πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση του ακινήτου, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και εάν είναι δυνατόν και την ηλικία καθώς και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου.

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων ρευματοκλοπής απασχολεί το τελευταίο διάστημα και τα δικαστήρια της Πάτρας, αποτυπώνοντας τις κοινωνικές και νομικές προεκτάσεις ενός προβλήματος που έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές.

Παράλληλα, εφαρμόστηκε αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, με στόχο την αποφυγή άδικων χρεώσεων. Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε επίσης στη σύσταση ειδικής ομάδας στελεχών και εξειδικευμένου τμήματος στο τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαχείριση των ελέγχων και των ενστάσεων.

Οι υποθέσεις ρευματοκλοπής που οδηγούνται στα δικαστήρια αυξάνονται, δημιουργώντας έντονη ανασφάλεια σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η διαδικασία ελέγχου και καταλογισμού προστίμων συχνά προκαλεί οικονομική πίεση, καθώς η απειλή διακοπής ρεύματος λειτουργεί αποτρεπτικά για την άσκηση ενστάσεων.

Για πολλές μικρές επιχειρήσεις, μια ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης μπορεί να οδηγήσει σε άμεση απώλεια εμπορευμάτων και εισοδήματος.

Παράλληλα, η συσσώρευση υποθέσεων στα πινάκια των δικαστηρίων επιβαρύνει το δικαστικό σύστημα, καθιστώντας χρονοβόρα τη δικαστική επίλυση. Το ζήτημα των ρευματοκλοπών αναδεικνύεται έτσι σε πρόβλημα με ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, που απαιτεί θεσμικές και τεχνικές λύσεις.

Ο πατρινός δικηγόρος Ακης Βαβαρούτας επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός πολιτών κατηγορείται άδικα για ρευματοκλοπή, κυρίως λόγω της παλαιότητας των μετρητών και της αυθαίρετης ερμηνείας της μειωμένης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Οπως αναφέρει, η μείωση της κατανάλωσης συχνά οφείλεται σε πραγματικές αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, όπως κλειστά ακίνητα, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους ή νοικοκυριά με λιγότερα μέλη, χωρίς αυτό να σημαίνει παραβίαση του μετρητή.

Τονίζει επίσης ότι η διαδικασία καταλογισμού προστίμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς πολλοί οδηγούνται στα δικαστήρια για να δικαιωθούν, επωμιζόμενοι υψηλό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, η απειλή διακοπής ρεύματος λειτουργεί εκβιαστικά, οδηγώντας συχνά σε πληρωμές αμφισβητούμενων ποσών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθολική αντικατάσταση των παλαιών μετρητών με έξυπνους αποτελεί τη μόνη ουσιαστική λύση για την αποφυγή λαθών και κοινωνικών αδικιών.

