Ομαν: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις το Ιράν εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ

06 Φεβ. 2026 10:48
Pelop News

Εδώ και λίγη ώρα ξεκίνησαν στο Ομάν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να μην αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που διεξάγονται μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο του 2025 από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις το Ιράν εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ.

Λίγο νωρίτερα ο Αραγτσί είχε τονίσει ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι «οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης ή απόπειρας τυχοδιωκτισμού».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», επεσήμανε ο Αραγτσί στη διάρκεια της συνάντησής του με τον ομόλογό του στο Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια της χώρας έναντι οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης και απόπειρας τυχοδιωκτισμού» των ΗΠΑ, είπε ο ίδιος.

Ο Αραγτσί και ο αλ Μπουσάιντι «συζήτησαν τα πιο σημαντικά διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία των δύο ανδρών πίσω από ένα τραπέζι στο οποίο ήταν τοποθετημένες οι σημαίες των χωρών τους.

