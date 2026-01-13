Ομέρ Τσελίκ: Η ΕΕ «αιχμάλωτη» της Ελλάδας και της Κύπρου – Αμφισβητεί τη ζωτικότητα της Ένωσης λόγω Τουρκίας

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ έχει καταστεί «αιχμάλωτη» των ελληνικών και ελληνοκυπριακών θέσεων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του, όπως μεταδόθηκαν από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Τσελίκ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιοριστεί σε «μια πολύ μικρή περιοχή» και έχει πάψει να λειτουργεί ως παγκόσμια δύναμη, εξαιτίας της επιρροής της Αθήνας και της Λευκωσίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η «έλλειψη οράματος» της ΕΕ ξεκίνησε από την αναχαίτιση της ενταξιακής προοπτικής της Τουρκίας, ενώ ακόμη νωρίτερα προέκυψε από την υιοθέτηση «περιθωριακών» ελληνικών και ελληνοκυπριακών απόψεων ως επίσημων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Τσελίκ δήλωσε ρητά ότι το ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας έχει πλέον μετατραπεί σε δοκιμασία για την ίδια την ικανότητα της ΕΕ να διατηρήσει τη ζωτικότητά της ως ένωση. «Θα είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να επιβιώσει με αυτή τη νοοτροπία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της Ένωσης σε ζητήματα ασφάλειας – όπως η Γροιλανδία, το ΝΑΤΟ, η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος – αποκαλύπτει μια δομή που διαθέτει οικονομική ισχύ αλλά στερείται πολιτικής και αμυντικής αυτονομίας.

Οι δηλώσεις του Τσελίκ έρχονται σε μια περίοδο εντάσεων στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της εξαμηνιαίας προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, στήριξη στο Ιράν από Φιντάν

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε στήριξη στο ιρανικό καθεστώς εν μέσω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στη χώρα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις κινητοποιήσεις.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από υπαρκτά δομικά και οικονομικά προβλήματα, «εργαλειοποιούνται» από εξωτερικούς αντιπάλους του Ιράν. Επισήμανε ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Mossad «δεν το κρύβει», καλώντας μέσω λογαριασμών της τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί κατά του καθεστώτος.

«Βλέπουμε πως το Ισραήλ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις αντιδράσεις στα υπαρκτά προβλήματα», δήλωσε ο Φιντάν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το καθεστώς και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν θα λάβουν το μήνυμα, ενώ υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξει το αποτέλεσμα που επιδιώκει το Ισραήλ, καθώς ο ιρανικός λαός γνωρίζει τα όρια της αντίδρασής του.

Πηγή: skai.gr

