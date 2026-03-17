Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του

Tην ενοχή του 22χρονου για τη δολοφονία της 52χρονης μητέρας του στη Λάρισα αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, κλείνοντας το βασικό σκέλος μιας υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη από τον Μάιο του 2025. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αφορούσαν την παράνομη οπλοκατοχή και την κατοχή ναρκωτικών, με την απόφαση να αποτυπώνει καθαρά τη διάκριση που έκανε το δικαστήριο ανάμεσα στα επιμέρους αδικήματα της υπόθεσης.

Ένοχος κρίθηκε, κατά πλειοψηφία 5-2, και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ξάδερφος του 22χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί στο εδώλιο με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν το πρόσωπο που βοήθησε τον μητροκτόνο να απομακρύνει το πτώμα της γυναίκας από το σημείο του εγκλήματος.

Η συνεδρίαση διακόπηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, προκειμένου το δικαστήριο να εξετάσει το ύψος και το πλαίσιο των ποινών που θα επιβληθούν στους δύο καταδικασθέντες.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση του 22χρονου είχε επιχειρήσει να συνδέσει το έγκλημα με χρήση ουσιών και κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων. Το δικαστήριο, ωστόσο, με την κρίση του για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δεν υιοθέτησε αυτή τη γραμμή υπεράσπισης. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική ανάγνωση της απόφασης, με βάση τις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.

