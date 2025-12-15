Ομόφωνα πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

Με ομόφωνη απόφαση εξελέγη πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά το πρώτο συνέδριο του κόμματος, όπου εγκρίθηκαν το καταστατικό, οι θέσεις και τα όργανα του πολιτικού σχηματισμού.

15 Δεκ. 2025 14:43
Pelop News

Ομόφωνα εξελέγη πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου του κόμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε λιγότερο από ενάμιση χρόνο μετά την ίδρυσή του.

Το συνέδριο ενέκρινε το καταστατικό, το κείμενο Θέσεων και Αρχών, καθώς και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία επικυρώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή.

Στην ομιλία της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε λόγο για «ένα ζωντανό και ανοιχτό συνέδριο», εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την πορεία του κόμματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρθηκε στη δυναμική που, όπως υποστήριξε, καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, επικαλούμενη πρόσφατη μέτρηση που δίνει στη «Φωνή Λογικής» ποσοστό 6,5%, ενώ εκτίμησε ότι τα πραγματικά ποσοστά είναι υψηλότερα.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το κόμμα δέχεται «συστηματικό πόλεμο», αναφερόμενη και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί για τις υπογραφές ίδρυσής του, τις οποίες χαρακτήρισε αβάσιμες.

Προϋποθέσεις για υποψηφίους και κανόνες λειτουργίας

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να διαθέτει καθαρό ποινικό μητρώο, ενώ για τους άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Όσοι επιλεγούν στην τελική φάση θα καταβάλουν οικονομική εισφορά για την κάλυψη του παραβόλου συμμετοχής, ενώ απαγορεύεται κάθε δημόσια προβολή υποψηφίων πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους. Προβλέφθηκαν επίσης κανόνες συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στον κόσμιο διάλογο και αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο.

Οι βασικές θέσεις του κόμματος

Παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές θέσεις, η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε στην οικονομία, το μεταναστευτικό, την παιδεία, τη δικαιοσύνη και τα εθνικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, μίλησε για χαμηλότερους φόρους και μικρότερο κράτος, αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, αλλαγές στην εκπαίδευση, σκληρότερες ποινές στη δικαιοσύνη και κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Για τα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, την καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη στήριξη της Κύπρου.

«Σε αυτό το τρίπτυχο θα στηριχτούμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα», ανέφερε, περιγράφοντας τους βασικούς άξονες της πολιτικής πρότασης του κόμματος.

