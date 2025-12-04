«Όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks που υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο, είναι πλέον σε σχέση με τον Αλέξανδρο Λυκούδη

04 Δεκ. 2025 23:37
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός ακόμα γάμου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks που υπήρξε παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Αριστομένη Γιαννόπουλο, είναι πλέον σε σχέση με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, ο οποίος εργάζεται ως δικηγόρος.

Σε δηλώσεις που έκανε, η ίδια δεν απέρριψε την ιδέα να παντρευτεί ξανά, αφού ο γάμος είναι «όμορφο πράγμα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αν έκανε αυτό το βήμα, δεν θα βιαζόταν, αλλά θα προηγούνταν πολλή σκέψη, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρη.

«Μέχρι να γνωρίσεις, να ερωτευτείς. Καλό είναι τα πράγματα να μη γίνονται γρήγορα, ζυγίζω τις καταστάσεις. Είναι όμορφο πράγμα ο γάμος, αλλά θέλει σκέψη και σιγουριά πριν κάνεις το επόμενο βήμα», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

