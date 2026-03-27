Απρόβλεπτες διαστάσεις προσλαμβάνει το μέγα σκάνδαλο των παράνομων διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούσαν με επίσης παράνομα λογισμικά.

Νέα στοιχεία που φέρνει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα στην δημοσιότητα η «Π» καταδεικνύουν ότι από την οκτάχρονη τουλάχιστον δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης τα κέρδη που προέκυψαν είναι πολύ περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ, που αρχικά είχε ανακοινώσει η Οικονομική Αστυνομία.

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ

Παράλληλα, προκύπτει ότι ήταν καθοριστικότατος ο ρόλος στην «πυραμίδα» της Οργάνωσης του πασίγνωστου 55χρονου πατρινού επιχειρηματία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Ιωαννίνων, όπως αποκάλυψε προ ημερών η «Π».

Από το περιεχόμενο της δικογραφίας, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και έχει περιέλθει σε γνώση της εφημερίδας μας, προκύπτει ειδικότερα ότι η Πάτρα δεν ήταν ένα μικρό παρακλάδι αυτής της έκνομης δράσης. Αντιθέτως, ήταν πρωταγωνιστικός ο ρόλος της, γιατί ο εμπλεκόμενος Πατρινός έχει το «know how», όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, της διαχείρισης του ειδικού παράνομου λογισμικού και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στο εν λόγω λογισμικό, δημιουργώντας εικονικές επιστροφές συσσωρευμένων χρηματικών επάθλων, που αποτελούσαν δέλεαρ και κράχτη για ανυποψίαστους παίκτες.

ΣΥΝΑΡΧΗΓΟΙ

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ανέρχονται σε 137, αναφέρονται ονομαστικά στη δικογραφία με διαβαθμισμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, οι 7 παρουσιάζονται ως «συναρχηγοί» (ανάμεσά τους φυσικά και ο 55χρονος Πατρινός), που διαχειρίζονταν λογισμικά προγράμματα ανώτατης βαθμίδας. Επίσης, 36 χαρακτηρίζονται διαχειριστές λογισμικού ενδιάμεσης χαμηλής βαθμίδας, και όλοι οι άλλοι σαν εμπλεκόμενα άτομα, τα οποία ήταν τεχνικοί, εισπράκτορες ή εκμεταλλεύονταν αφανώς 37 καταστήματα, κυρίως στην Αττική.

ΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ

Ναι μεν η δικογραφία απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ωστόσο οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται γιατί είναι αρκετά άτομα, τα οποία αναφέρονται στο διαβιβαστικό χωρίς πλήρη στοιχεία. Κυρίως πρόκειται για αλλοδαπούς, που διαμένουν στην Ελλάδα, και όπως προέκυψε από τις επενδύσεις των κινητών τους, πρόκειται για τεχνικούς ή άτομα που εμφανίζονται «μπροστινοί» σε καταστήματα με παράνομα «φρουτάκια».

Η ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιήσει πλήρως 70-80 άτομα, ενώ είναι άλλοι τόσοι εκείνοι που αναζητούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια και κυρίως, βέβαια, στο λεκανοπέδιο.

Πρόκειται ειδικότερα, για Ελληνες, Αλβανούς, Ρουμάνους, Τσέχους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, ακόμη και άτομα από το Μπαγκλαντές και τις Φιλιππίνες!

ΔΙΕΘΝΗΣ Η ΑΠΑΤΗ

Ως παράνομη «πολυεθνική δύναμη» παρουσιάζεται στη δικογραφία η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, με πολλούς βραχίονες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη!

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διάφορες ομαλές δράσης «βαπτίζονται» στη δικογραφία ως «Ομοσπονδία» με αρχηγικά μέλη. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι «δεν υπάρχει ένας αρχηγός, γιατί η λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης βασίζεται σε συνεργαζόμενες και παράλληλα ανταγωνιστικές ομάδες». Ο πατρινός επιχειρηματίας κατηγορείται ότι διαχειριζόταν παράνομα τσέχικο λογισμικό πρόγραμμα, έχοντας ως συνεργάτη του έναν Τσέχο υπήκοο που διατηρούσε τον «σέρβερ» του προγράμματος στην πατρίδα του και αναζητείται. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη δικογραφία, τα άλλα «επιτελικά» μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν παράλληλα λογισμικά από άλλες χώρες της Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γερμανία).

Διαβάστε αύριο τη συνέχεια: Ο ρόλος του 55χρονου πατρινού επιχειρηματία και οι αγρινιώτες καταστηματάρχες.

Ο «Πέτρος», ο «Νίκος» και το ειδικό λογισμικό πρόγραμμα

Η εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης δεν αποτελεί επιτυχία μόνο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Ασφάλειας Πάτρας. Το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μόνο ως επιτυχία της πρώτης αδικεί την τοπική ΕΛΑΣ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα εκτός κριτικής επί του παρόντος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Μια καταγγελία ήταν αρκετή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι. Αφορούσε κάποιον «Πέτρο» (προφανώς πρόκειται για παραπλανητικό όνομα), ο οποίος καταγγέλθηκε ότι είχε την ικανότητα να διαχειρίζεται ειδικό λογισμικό πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούσε να πραγματοποιεί παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Η καταγγελία κρίθηκε σοβαρή και άρχισαν οι έρευνες από την Πάτρα, οι οποίες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στην Αττική, αλλά και την Αιτωλοακαρνανία. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι και τότε έγινε και μια δεύτερη καταγγελία που ενίσχυε την σοβαρότητα της πρώτης. Καταγγέλθηκε, συγκεκριμένα, ο συνεργός του «Πέτρου», ένας «Νίκος», που είχε ξεχωριστές τεχνικές γνώσεις στην διαχείριση παράνομων λογισμικών. Από τότε άρχισαν να ανοίγουν στόματα και όλα πήραν τον δρόμο τους.

«Μηδαμινό» το κέρδος των 17 εκατομμυρίων ευρώ

Εσφαλμένα δόθηκε αρχικά η εντύπωση ότι σε 8 χρόνια οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο αποκόμισαν 17 εκατομμύρια ευρώ. Οπως προκύπτει από τη δικογραφία, το εν λόγω ποσό είναι «μηδαμινό» μπροστά στο πραγματικό εύρος της εξαπάτησης των παιχτών και τα χρήματα που έχασαν…

Τα 17 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον διαβιβαστικό, αφορούσαν μόνο το κέρδος των 37 καταστημάτων. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, στη δικογραφία ότι είναι «δεκάδες τα εκατομμύρια» που εισέπραξαν οι κάτοχοι και διαχειριστές των παράνομων λογισμικών προγραμμάτων.

Στην πιάτσα όλοι γνωρίζουν ότι το 15-20% του τζίρου των καταστημάτων καταλήγει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των «διαχειριστών ανώτατης βαθμίδας». Τρεις συνολικά χαρακτηρίζονται «ανώτατης βαθμίδας» και ένας από αυτούς είναι ο 55χρονος Πατρινός.

Εξάλλου, τονίζεται στη δικογραφία ότι «είναι αδύνατο να υπολογιστούν» τα κέρδη της οργάνωσης από την εξαπάτηση των παιχτών. Και πράγματι, τι υπολογισμός να γίνει όταν τα «πειραγμένα φρουτάκια» αποδίδουν ελαχιστότατο κέρδος στους παίχτες;

Π.χ., τα νόμιμα καζίνο επιστρέφουν το 80% στους παίκτες. Ανάστροφο και ακόμα μικρότερο είναι το ποσοστό στα άντρα της παρανομίας. Οι απελπισμένοι παίχτες έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις ως μόνιμοι επωδό της αγανάκτησής τους τη φράση «πάλι κατσαβίδιασαν» το μηχάνημα…».

