Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»

Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα οι 25 οπαδοί ήταν υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται, όταν αγωνιζόταν η Παναχαϊκή, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα και να παρατηρείται… συνωστισμός.

18 Σεπ. 2025 19:30
Pelop News

Ενας καταχρηστικός, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, περιοριστικός όρος αποτελεί παρελθόν για 25 φιλάθλους της Παναχαϊκής, οι οποίοι πέρυσι τον Φεβρουάριο είχαν εμπλακεί σε εκτεταμένα επεισόδια πριν αλλά και μετά το τέλος του αγώνα με τον Διαγόρα (1-2) στη Ρόδο για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.

Πέραν της ανακουφιστικής εξέλιξης για τους πατρινούς οπαδούς, η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Ρόδου, λογικά θα έχει ισχύ και για κάθε αντίστοιχη απόφαση, που υποχρεώνει «ζωηρούς» και ταραξίες οπαδούς να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος ενός αγώνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου της Ρόδου αίρει αυτόν τον περιοριστικό όρο διότι «αντιβαίνει την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας», όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε στην αίτηση που κατέθεσε ο συνήγορος των Πατρινών φιλάθλων Παναγιώτης Κοραντζόπουλος.

ΟΙ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ
Ειδικότερα, ο κ. Κοραντζόπουλος υποστήριξε ότι η απόφαση συνιστά «νομολογειακό βήμα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των ανελαστικών προβλέψεων του αθλητικού νόμου».

Προφανώς, η εν λόγω απόφαση θα τύχει πια επεξεργασίας, αλλά και αξιοποίησης και από νομικούς συμπαραστάτες των οπαδών άλλων ομάδων, για τους οποίους εφαρμοζόταν το μέτρο του «εγκλεισμού» τους στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν αγωνίζετο η αγαπημένη τους ομάδα.

ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΒΟΛΕΣ!
Στο μεταξύ, ως προς το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο εκκρεμεί, αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 5 αναβολές(!) και η δίκη των 25 Πατρινών οπαδών προσδιορίσθηκε για το Νοέμβριο του 2026(!).

Ολες οι αναβολές δόθηκαν γιατί πάντα η εκδίκαση της υπόθεσης αναγραφόταν τελευταία στο πινάκιο και ως εκ τούτου είχε παρέλθει το ωράριο…
Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι ο συνήγορος των 25 πατρινών φιλάθλων Παναγιώτης Κοραντζόπουλος υπερασπίζεται τους νεαρούς δωρεάν και ταξιδεύει κάθε φορά στη Ρόδο με δικά του έξοδα.
