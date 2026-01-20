ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση

Σε κλίμα έντασης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική - Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
20 Ιαν. 2026 14:19
Pelop News

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε η απόφαση να μην κληθούν νέοι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για νέα απόπειρα συγκάλυψης.

Εκ μέρους της ΝΔ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και περισσότερες από 300 ώρες εργασιών, «οι πολίτες έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα» και έχει αναδειχθεί ο διαχρονικός και διακομματικός χαρακτήρας των παθογενειών στον Οργανισμό. Με αυτό το σκεπτικό, απέρριψε τόσο την κλήση νέων προσώπων όσο και το αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων, ενώ ανακοίνωσε ότι η πλειοψηφία αποσύρει και τη δική της πρόταση για κλήση μαρτύρων που αφορούν παλαιότερες περιόδους.

Ο ίδιος επικαλέστηκε και τη χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι αυτή «κατέρριψε για ακόμη μία φορά το αφήγημα περί “γαλάζιου σκανδάλου”», υποστηρίζοντας πως αποδείχθηκε η ύπαρξη κυκλώματος επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς.

Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, με σφοδρές αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Χαρακτηριστική ήταν η σύγκρουση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, με βαρείς χαρακτηρισμούς και εκατέρωθεν αιχμές, που οδήγησαν ακόμη και σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) έκανε λόγο για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης», επιμένοντας ότι κρίσιμοι μάρτυρες από την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ δεν εξετάστηκαν. Αντίστοιχα, ο Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ) κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται προσχήματα για να αποφύγει την ουσιαστική διερεύνηση, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) μίλησε για σκοπιμότητα διάχυσης πολιτικών ευθυνών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε εκ νέου την κλήση του πρωθυπουργού και σειράς υπουργών και στελεχών, κάνοντας λόγο για μεθόδευση ώστε να κλείσει άρον άρον η εξεταστική διαδικασία, χωρίς –όπως είπε– να φωτιστούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Με την απόφαση αυτή, η Εξεταστική Επιτροπή εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη και τις αντιδράσεις να προμηνύουν έντονη συνέχεια εντός και εκτός Βουλής.

