ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη

Πολύ σκληρή η δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με αφορμή την πρωινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ.

«Ο αμετανόητος και «ακατανόητος» πρωθυπουργός της χώρας, ο άνθρωπος που μέσα στο Μαξίμου «έστησε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητάει «κατανόηση» από τους Έλληνες που τους έκλεψε – μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες – το βιός και τον ιδρώτα.

Ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους…»

