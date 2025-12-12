ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και των στελεχών του ελληνικού FBI στην Κρήτη αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φερόμενη λεία περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ και δράση που εκτείνεται από το 2019 έως και το 2025.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα με κρίσιμους και συμπληρωματικούς ρόλους: ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Χιλετζάκης φέρεται να είχε ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στο κύκλωμα, αξιοποιώντας τη θέση και την επιρροή του στον αγροτικό χώρο. Η εμπλοκή των δύο συγκεριμένων προσώπων πυροδότησε εκ νέου πολιτική αντιπαράθεση, αφού ο μεν Λαμπράκης ήταν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο δε Χιλετζάκης ήταν γνωστό ότι διατηρούσε δεσμούς με το κυβερνών κόμμα της ΝΔ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και η σύζυγος του Λαμπράκη, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Εως τώρα έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ ερευνώνται για το βαθμό της πιθανής εμπλοκής τους συνολικά 42 άτομα, αρκετοί εκ των οποίων έχουν προσαχθεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα δήλωνε στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δήθεν δικαιούχους αγρότες, οι οποίοι βάσει των δηλώσεων, εισέπρατταν επιδοτήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δήθεν δικαιούχοι έπαιρναν ένα μικρό ποσό και οι εγκέφαλοι του κυκλώματος κρατούσαν οι ίδιοι το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων επιδοτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ότι οι δήθεν δικαιούχοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν καν αγρότες, ενώ σε όσους δηλώθηκαν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται και Ρομά, των οποίων τα ΑΦΜ με το αζημίωτο φέρονται να χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στην απάτη.

Η κουμπαριά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Η υπόθεση απέκτησε έντονη πολιτική διάσταση, καθώς ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου είχαν παντρευτεί με κουμπάρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Την σχέση έφερε στο φως ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη η οποία νωρίτερα υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης: «Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Δείτε τη φωτογραφία που παρουσιάστηκε στην εξεταστική επιτροπή:

Το ζευγάρι είχε παντρέψει προ ολίγων ετών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα, είχε υποστηρίξει και την υποψηφιότητα του κουμπάρου του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά της, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αυτό διαγράφεται άμεσα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο για την σχέση με τους συλληφθέντες, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, ήταν ο ίδιος που είχε καταγγείλει κουμπαριά του πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη ή Φραπέ ή Τζιτζή, τον αδελφό του οποίου είχε παντρέψει προ εικοσαετίας ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Διεγράφη, ξανά, ο Λαμπράκης

Υπό το βάρος των εξελίξεων, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη. Όπως έγινε γνωστό, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους.

Σημειώνεται ότι ο Λαμπράκης, είχε διαγραφεί και το 2019 επί της θητείας της Φώφης Γεννηματά επειδή στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου είχε στηρίξει τον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι του ΠΑΣΟΚ.



Στην συνέχεια επέστρεψε αφότου υπέγραψε, μαζί τη σύζυγό του, υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ.

Ο ρόλος του αγροτοσυνδικαλιστή

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης είναι πρόσωπο με δημόσια παρουσία. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε τηλεοπτικά μέσα για ζητήματα του αγροτικού κλάδου, ενώ δραστηριοποιείται έντονα στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη.

Παράλληλα, είναι πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, ιδιότητα που, σύμφωνα με τις Αρχές, του επέτρεπε να διατηρεί επαφή με ευρύ δίκτυο παραγωγών και συνεταιριστικών σχημάτων.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο Χιλετζάκης φέρεται να λειτουργούσε ως κομβικό πρόσωπο συντονισμού, με καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της ομάδας και στην καθοδήγηση των ενεργειών της, ώστε να αποσπώνται παράνομα επιδοτήσεις μέσω ψευδών ή παραποιημένων δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτός από τη φωτογραφία του γάμου του ζεύγους Λαμπράκη- Κουτάντου με τον κ.Ανδρουλάκη, στη δημοσιότητα ήρθε και φωτογραφία από κοινωνική εκδήλωση, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Μύρωνα Χιλετζάκη.



Το εύρος της υπόθεσης

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 εμπλεκόμενοι. Επίκεντρο της δράσης του κυκλώματος φέρονται να είναι οι Αρχάνες Ηρακλείου, ενώ η έρευνα καλύπτει χρονικό διάστημα έξι ετών.

Οι Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τις οικονομικές ροές, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονταν και εκταμιεύονταν οι επίμαχες επιδοτήσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση του μηχανισμού, τον προσδιορισμό των ευθυνών και την ανάκτηση των παράνομων επιδοτήσεων.

