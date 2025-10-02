ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ρίχνεις τις βρωμιές σου στην επιτροπή. Πες μας το όνομα του βουλευτή να τον εξαιρέσουμε από την επιτροπή»

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, που βρέθηκε σε αυτή τη θέση από τον Μάρτιο του 2021 ως τον Ιούλιο του 2022, υποστήριξε ότι ο ίδιος “ουδέποτε” προχώρησε “σε παράνομη πληρωμή” ή διαπραγματεύτηκε για να αποκομίσει “παράνομο όφελος”.

Να σημειωθεί ότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή το περασμένο Ιούλιο περιλαμβάνει πλήθος συνομιλιών του κ. Μελά οι οποίες αφήνουν βαριές σκιές για την περίοδο 2021-2022 κατά την οποία είχε τοποθετηθεί επικεφαλής του Οργανισμού.

Κληθείς να απαντήσει για το περιεχόμενο των διαλόγων που τον εμφανίζουν να μιλά για καταβολή χρηματικών ποσών ή για δώρα έσπευσε να υποστηρίξει ότι “σημασία έχει το τι έγινε στην πράξη”. Στην συνέχεια ωστόσο παραδέχθηκε ότι έλαβε ρολόι ως δώρο για άσχετη – όπως είπε – υπόθεση και όχι για ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τοι απόσπασμα της κατάθεσης του έχει ως εξής:

Δημήτρης Μελάς: ο διάλογος για πολλούς λόγους έχει ένα περιεχόμενο. Το σημαντικό είναι τι έχει γίνει πράξη. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους. Πολλές φορές για να διαχειριστείς καταστάσεις ή γιατί μιλάς με φίλους. Η ουσία όμως είναι στην πράξη. Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή απαίτησα ή εκβίασα για να πάρω ένα ποσό

Μιλένα Αποστολάκη: σας τα έδιναν χωρίς να τα θέλετε ; Όταν σας προσφέρει κάποιος λεφτά και λέτε ότι από εκείνον δεν θα πάρετε χρήματα και τελικά πήρατε ρολόι τι να συμπεράνουμε;

Δ. Μελάς: ένας άνθρωπος είχε καταθέσει αίτηση, έγινε έλεγχος , δεσμεύτηκε το ΑΦΜ του αλλά μετά από επανέλεγχο αποδεσμεύτηκε και έπρεπε να μπει στις πληρωμές. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να μπει στις πληρωμές του Οκτωβρίου αντί να περιμένει τις επόμενες.

Μ. Αποστολάκη: ενδιαφέρουσα η άποψη σας.

Δ Μέλας: δεν πήρα ποτέ τίποτα

Μ. Αποστολάκη: μόνο ρολόι. Το ρολόι το πήρατε;

Δ. Μέλας: το πήρα . Ήταν για άλλο θέμα μια εξυπηρέτηση για ζήτημα real estate και επειδή θα έπαιρνε προμήθεια ήθελε να μου κάνει ένα δώρο. Ήταν ένα εμπορικό ρολόι swatch από την Ιταλία

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μέλας κατηγορείται ήδη, μεταξύ άλλων για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος, ο ίδιος όμως είπε ότι η κατηγορία περί υπεξαγωγής είναι «παντελώς έωλη», καθώς ουδέποτε υπέκρυψε έγγραφο.

Στην επισήμανση από την άλλη ότι υπάρχει κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης από την ευρωπαία εισαγγελέα, απάντησε πως «εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς».

Πέραν αυτών ο μάρτυρας υποστήριξε ότι επί προεδρίας του συνομίλησε και συναντήθηκε με πολλούς βουλευτές όλων των κομμάτων καθώς του μετέφεραν δίκαια αιτήματα – όπως είπε – αγροτών και κτηνοτρόφων των εκλογικών τους περιφερειών. “Όσοι ζητούσαν κάτι παράνομο, το έκαναν εν αγνοία τους. Έλεγαν ότι τους είχαν μεταφέρει οι συντοπίτες τους” διευκρίνησε στην συνέχεια. Ωστόσο η φράση του κ. Μελά ότι συναντήθηκε τότε και με βουλευτή που είναι μέλος της Εξεταστικής χωρίς να τον κατονομάσει προκάλεσε την αντίδραση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

“Ρίχνεις τις βρωμιές σου στην επιτροπή. Πες μας το όνομα του βουλευτή να τον εξαιρέσουμε από την επιτροπή” είπε ο βουλευτής.

Την Τρίτη η κατάθεση Βάρρα

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό την προσεχή Τρίτη 7.10 θα εξεταστεί ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν με την εξέταση αντιπροέδρων και διευθυντών του οργανισμού.

