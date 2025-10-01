Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025: Τα όνειρα δεν έχουν όρια!

Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα (1/10/2025) στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, με αφορμή την έναρξη του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, που θα διεξαχθεί από 2 έως και 5 Οκτωβρίου στην Πάτρα.

Το χάλκινο της Εθνικής έφερε αύξηση των ξένων, από 6+1 σε 6+2

Μίλησαν ο πρόεδρος του Ι.Ο.Πατρών, και πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ομοσπονδίας, Κώστας Καλογερόπουλος, ο Β’ αντιπρόεδρος του Ι.Ο.Πατρών, Β’ αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ομοσπονδίας, Κώστας Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα Τάκης Νικηφορίδης και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας «Δημήτρης και Βέρα Σφήκα» και υπεύθυνη του γραφείου ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων Ιουλία Συροκώστα.

Ο κ, Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στην μεγάλης σημασίας διοργάνωση, «η οποία μπορεί αριθμητικά να είναι από τους μικρούς αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, είναι όμως μεγάλος σε πολλά επίπεδα, είναι μια ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα, η οποία είναι τιμή που έρχεται στην πόλη μας, αφορά άτομα ΑΜΕΑ και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως η ιστιοπλοΐα και ο αθλητισμός είναι για όλους και μας αφορά όλους. Γι αυτό το λόγο αποφασίστηκε οι αγώνες δεν θα είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, αλλά τον τιμούν με την συμμετοχή τους πάνω από 22 φορείς, όμιλοι και επιχειρήσεις και εθελοντές της πόλης μας, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε, όπως και όλους τους εθελοντές». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ι.Ο.Πατρών γνωστοποίησε πως στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα συμμετέχουν 27 αθλητές από 7 ομίλους τους οποίους με χαρά περιμένουμε στην πόλη μας, όπως και την ιδιαίτερη συμμετοχή της ιστιοπλόου Σοφίας Παπαδοπούλου, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, το 2008, η οποία θα αγωνιστεί στο double.

Ανακοίνωσε επίσης πως στα πλαίσια της ευρύτερης προβολής της πόλης και του παραλιακού μετώπου της, το σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, παράλληλα με το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ, θα διεξαχθεί ο αγώνας Ανοικτής Θαλάσσης «Ναυμαχία Ναυπάκτου 2025» όπως και η έξοδος των μικρών αθλητών από τις κατηγορίες ανάπτυξης, δίπλα στους αθλητές ΑΜΕΑ. Αυτό θα αποτελέσει μια μεγάλη ιστιοπλοϊκή γιορτή, ένα υπερθέαμα του Πατραϊκού γεμάτου ιστιοπλοϊκά πανιά! Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη 2 Οκτωβρίου με την πρώτη ιστιοδρομία, στις 12 το μεσημέρι, ενώ στο ίδιο βράδυ στις 20.30 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης»

Στην συνέχεια η κ. Συροκώστα είπε: «Ως Δήμος Πατρέων και Γραφείο ΑμεΑ, είμαστε περήφανοι που η πόλη μας φιλοξενεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις δείχνουμε στην πράξη ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, χωρίς διακρίσεις. «Η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα ελευθερίας, και αυτό το πρωτάθλημα μας δείχνει ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια. Οι αθλητές με αναπηρία που αγωνίζονται εδώ στην Πάτρα, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό απέναντι σε πολλές αντιξοότητες. Σας καλούμε να είστε κι εσείς εδώ, να χειροκροτήσετε και να μοιραστείτε αυτή τη γιορτή».

Ο Κώστας Γεωργόπουλος ως εκπρόσωπος της ΕΙΟ, αναφέρθηκε «στην μεγάλη σημασία της διοργάνωσης, όχι μόνο γιατί αναδεικνύει όχι μόνο το αθλητικό πνεύμα, αλλά και την αξία της ισότητας, της συμμετοχής και της αποδοχής. Οι αθλητές που συμμετέχουν δίνουν σε όλους παράδειγμα δύναμης και θέλησης και πολλές φορές αγωνίζονται παίρνοντας λιγότερα από όσα προσφέρουν και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης που λείπουν. Η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα ανοιχτό σε όλους, χωρίς περιορισμούς. Το ενδιαφέρον στην διοργάνωση από πλευράς Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, είναι το γεγονός πως έρχεται η ομάδα του live streaming της ΕΙΟ να καλύψει το Πανελλήνιο ιστιοπλοϊκό αγώνα με απευθείας μεταδώσεις οι οποίες θα είναι προσιτές σε όλους στο κανάλι της ΕΙΟ στο youtube».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα, Τάκης Νικηφορίδης είπε πως ο ίδιος και όλη η ομάδα θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν και με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν τις επόμενες ημέρες για καλή διεξαγωγή των αγώνων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών μέσα στη θάλασσα».

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί θερμά για την στήριξη, τους φορείς, τους χορηγούς καθώς και το πλήθος των εθελοντών και μελών του Ι.Ο.Πατρών, που θα συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025

Εν τω μεταξύ σήμερα έφτασε η αποστολή του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης (Ν.Ο.Α), η οποία απαρτίζεται από τους αθλητές Αλέξανδρο Ταξιλδάρη και Δημήτρη Τσικουρέλη, οι οποίοι στο double αγωνιστούν μαζί με τους μη ΑΜΕΑ αθλητές, Πέτρο Κωνσταντινίδη και Διαγόρα Γκόφα (ΙΟΠ) και ο προπονητής τους Μιχάλης Μιχαηλίδης.

Η αποστολή φωτογραφήθηκε μαζί τους αθλητές του Ι.Ο.Πατρών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, Γαλιατσάτος Αλέξανδρος, Γεωργόπουλος Θεόδωρος, Κακαβούλας Νικόλαος, Μαραγκός Μιχαήλ και Παπακωνσταντινοπούλου Μπέτυ, μαζί με τον προπονητή τους. Την αγωνιστική ομάδα του Ι.Ο.Πατρών συμπληρώνουν στο double οι αθλητές μη ΑΜΕΑ, Αργυρός Ιωάννης, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Δευτεραίου Ιωαννα και οι προπονητές Αριστοτέλης Κουλουμμπής-Καλογερόπουλος και Θεόδωρος Καλογερής.

