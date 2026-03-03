Ωρα ενότητας και συνεννόησης

Η αυλή μας καίγεται. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας σε πλαίσιο ενότητας και συνεννόησης θα πρέπει να είναι έτοιμη και σε διαρκή επαγρύπνηση. Κι αυτό τη συνεννόηση και ομόνοια απαιτεί η κοινωνία να βγει ως καρπός των συναντήσεων ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό της χώρας.
Οι συνθήκες και η κατάσταση που επικρατεί δεν αφήνουν περιθώρια για άναρθρες αντιπολιτευτικές κορώνες. Απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα απ’ όλους όσοι εκφράζουν δημόσιο λόγο.
Στη ρευστότητα που επικρατεί στον παγκόσμιο χάρτη οφείλουμε να απαντήσουμε με ενωμένο μέτωπο.
