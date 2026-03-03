Ωρα ενότητας και συνεννόησης

Η αυλή μας καίγεται. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας σε πλαίσιο ενότητας και συνεννόησης θα πρέπει να είναι έτοιμη και σε διαρκή επαγρύπνηση. Κι αυτό τη συνεννόηση και ομόνοια απαιτεί η κοινωνία να βγει ως καρπός των συναντήσεων ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό της χώρας.

