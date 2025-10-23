Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»

Η ανακοίνωση της παράταξης «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο.

Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
23 Οκτ. 2025 9:43
Pelop News

Η παράταξη «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα

«Την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριος Μπούρας για επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου, την αγκάλιασε το σύνολο της Πάτρας. Φοιτητικοί Σύλλογοι, φορείς, δημοτικές παρατάξεις, πλην του δημάρχου κ. Πελετίδη και της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Με το επιχείρημα ότι αυτό είναι θέμα της πολιτείας, επομένως ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση… Έδιωξαν μονομιάς τις ευθύνες από πάνω τους χωρίς ενοχές.

Η δημοτική παράταξη του ΚΚΕ, Λαϊκή Συσπείρωση ένιψε τας χείρας της, απέταξε το κακό.

Το κοινωνικό έργο που προβάλλει καθημερινά, τα λαϊκά φροντιστήρια, η υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων ακόμα και η συμμετοχή στο σβήσιμο των πυρκαγιών δεν είναι και αυτά έργο της πολιτείας; Αλλά όλα για τον δήμαρχο και το ΚΚΕ ωφέλιμο για την κοινωνία είναι αυτό που που πρωτίστως εξυπηρετεί το κόμμα.

Όλα θα βρουν τον δρόμο τους όταν έρθει το κόμμα του κ. Πελετίδη στην εξουσία.

Μετά την Δευτέρα Παρουσία δηλαδή.

Η πόλη μας στο παρελθόν αγωνίστηκε να έχει την τρίτη Πανεπιστημιακή βαθμίδα.

Που της προσέδωσε κύρος, ισχύ, βαρύτητα. Την αναβαθμίζει κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, ενώ τα Πατρινόπουλα διευκολύνθηκαν και μπορούν να σπουδάζουν στην πόλη τους, χωρίς τις υπέρογκες επιβαρύνσεις φοιτητών από άλλες περιοχές.

Η πόλη οφείλει να είναι φιλόξενη, φιλική και οικονομική για τους φοιτητές ώστε να αποτελεί ΠΡΩΤΗ επιλογή για σπουδές πανεπιστημιακής βαθμίδας. Παιδιά λαϊκών οικογενειών είναι τα περισσότερα. Που η ακρίβεια, έχει πλήξει και έχουν απωλέσει οι οικογένειες τους, αλλά και τα ίδια μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Προτείνουμε λοιπόν στον κ. Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού δεν αποδέχεται να επιδοτήσει το εισιτήριο να απαλλάξει ή να μειώσει τα δημοτικά τέλη των οικιών που διαμένουν οι φοιτητές κατά το ήμισυ. Ακριβώς όπως συμβαίνει για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
https://e-patras.gr/el/apallages-kai-meioseis-antapodotikon-telon-apo-dimo-patreon

Να αποδείξει έμπρακτα αυτά που διακηρύσσει στην θεωρία και προτείνει σαν αντιπολίτευση σε άλλα δημοτικά συμβούλια εύκολα και ανέξοδα.

Δηλαδή ένας φοιτητής που ενοικιάζει μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών με μία απαλλαγή δημοτικών τελών θα έχει μια ωφέλεια 30€ τον χρόνο ή με μία μείωση 50%, 15€ τον χρόνο. Για αυτά τα “υπερβολικά” νούμερα μιλάμε, που ωστόσο για έναν φοιτητή που ψάχνει και το ευρώ είναι μία κάποια βοήθεια.

Εκτός αν οι προτάσεις που κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση σε άλλους Δήμους και Περιφέρειες γίνονται μόνο εκ του ασφαλούς και επομένως είναι λόγια του αέρα..»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ