Ωρα Πατρών: «Το Κτίριο Παλαιού Λιμένα... διηγείται την ιστορία του»

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

« Τα εγκαίνια μου έγιναν 9 Απριλίου 1971, αυτό σημάδεψε όλη μου τη ζωή, αφού όλοι με έχουν συνδέσει με τη χούντα, όπως και την απομάκρυνση του Φάρου από το Μόλο της Αγ. Νικολάου.

Το 2008 μετά το μεγάλο σεισμό, αφού με εξέτασαν με εκκένωσαν για να γίνουν ενισχύσεις και ανακατασκευή για λόγους ασφαλείας, όπως είχε πει οι ειδικοί.

Δυστυχώς όμως το κράτος με εγκατέλειψε στην φθορά του χρόνου και έκτοτε εκτός από την εγκατάλειψη υπέστην διαδοχικές λεηλατήσεις, αφού όποιος ήθελε έμπαινε και έπαιρνε ό,τι τον εξυπηρετούσε..

Όταν το 2018 παραδόθηκα στο Δήμο Πατρέων, πίστεψα ότι θα είχα καλύτερη τύχη θα με έβλεπαν από μια προοδευτική οπτική, αφού είχαν ανακοινώσει ότι με προόριζαν για φοιτητική εστία…

Δυστυχώς όμως η τελική απόφαση του Δήμου ήταν καταδικαστική, κατεδάφιση, χωρίς να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη για τα κτίρια αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής μνήμης”.

Αυτή θα μπορούσε να ήταν εν τάχει η διήγηση του Κτιρίου του Παλιού Λιμένα Πατρών.

Όταν το θέμα του διαγωνισμού του παραλιακού μετώπου, πλην βεβαίως της εξέτασης του Κτιρίου του Παλιού Λιμένα, ήρθε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, η παράταξη μας Ώρα Πατρών ψήφισε καταθέτοντας δύο ενστάσεις:

– Η μελέτη θα έπρεπε να περιέχει όλη την παραλιακή ακτογραμμή της πόλης από τον Ψαθόπυργο έως τα Καμίνια, να μην είναι δηλαδή αποσπασματική

– Για το Κτίριο του Παλιού Λιμένα θα έπρεπε να υπάρχει μία τεκμηριωμένη άποψη της επιστημονικής κοινότητας.

Για αυτό και η παράταξή μας δεν αφέθηκε στην τύχη των ορέξεων κατεδάφισης αβασάνιστα για το κτίριο. Οργάνωσε Διαδικτυακή συζήτηση την 8η Μαρτίου 2021.

Συμμετείχαν άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας, διεθνώς αναγνωρισμένοι, που με τεκμηρίωση κατέθεσαν τις απόψεις τους. Έχουν ενδιαφέρον να της αφουγκραστούνε σήμερα.

• Ο ομότιμος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κ.Τάσος Μπίρης σημείωσε ότι το κτήριο αποτελεί δείγμα του Ελληνικού μοντερνισμού και πιο ειδικά της κορμπουζιανής εκδοχής, μια εξειδικευμένη δημιουργία μέσα στο συνολικό μοντέρνο ρεύμα. Διαπίστωσε ένα γενικό ενδημικό πρόβλημα ανεπαρκούς γνώσης της αρχιτεκτονικής ιστορίας με μία μανία καταστροφής.

• Ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης μίλησε για ένα ενδιαφέρον κτήριο που αποπνέει το πνεύμα της εποχής, το πνεύμα της αισιοδοξίας, ανάδειξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας στραμμένο προς τη δύση.

• Ο Επίκουρος καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κ. Κώστας Τσιαμπάος ανέφερε ότι το επιχείρημα που σχετίζεται με στατικά προβλήματα φαίνεται να μην είναι σοβαρό μιας και στις μέρες μας όλα τα προβλήματα επιλύονται με σύγχρονες τεχνικές. Η έλλειψη αποδοχής από την τοπική κοινωνία οφείλεται στην εγκατάλειψη του κτηρίου.

• Η διδάκτωρ ΕΜΠ και διδάσκουσα στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μυρτώ Κιούρτη παρουσίασε ενδεικτικά, μία σειρά παρεμβάσεων σε μπρουταλιστικά κτίρια και την δημιουργική επανάχρηση τους, όπως το Δημαρχείο της Βοστώνης, το Εθνικό θέατρο Λονδίνου, τις παλιές αποθήκες στο λιμάνι του Αμβούργου και άλλα. Χαρακτηριστικά είπε ότι η Πάτρα, γκρέμισε το φάρο της και αφού κλάψαμε τον ξαναφτιάξαμε.

• Ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων κ.Δημήτρης Ξυνόμηλακης τόνισε, ότι αν όσα ελέγχθηκαν για το κτήριο περί κατεδάφισης, σήμερα προωθηθούν σε οποιοδήποτε Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, δεν υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί η κατεδάφιση.

• Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής ανέφερε ότι η πόλη άφησε το κτήριο στο έλεος του χρόνου, ένα κτήριο με χιλιάδες τετραγωνικά και σε περίοπτη θέση, ενώ Δήμος ταυτόχρονα ενοικιάζει κτήρια για τις υπηρεσίες του. Τόνισε ότι υπάρχει δυνατότητα στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού μετά και την πρόταση της επιτροπής κρίσης να τεθούν συμπληρωματικοί όροι και κριτήρια.

Η συζήτηση προκάλεσε και την παρέμβαση της DOCOMOMO η οποία είναι ένας διεθνής μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988 από τον Hubert-Jan Henket, αρχιτέκτονα και καθηγητή, και τον Wessel de Jonge, αρχιτέκτονα και ερευνητή, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Αϊντχόβεν, στην Ολλανδία. Δημιουργήθηκε σε μια εποχή που κάποια σημαντικά κτήρια της μοντέρνας αρχιτεκτονικής είχαν ήδη καταστραφεί ή αλλοιωθεί έντονα.

Σκοπός του DOCOMOMO είναι:

• Να ελέγχει και να παρεμβαίνει όταν σημαντικά σύγχρονα κτήρια του μοντέρνου κινήματος βρίσκονται υπό απειλή.

• Να βοηθάει στην ανταλλαγή ιδεών σχετικών με την τεχνολογία της διατήρησης-αποκατάστασης, της ιστορίας και της εκπαίδευσης.

• Να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για τις ιδέες και την κληρονομιά του μοντέρνου κινήματος.

• Να καλλιεργεί ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην σύγχρονη αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Ας ανοίξει λοιπόν η συζήτηση λοιπόν σε ένα διευρυμένο δημοτικό συμβούλιο με αρμόδιους επιστημονικούς φορείς σχετικά με το Κτίριο Λιμένος, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα δε δεδομένα και ας αφουγκραστούμε και τους ειδήμονες προτού προχωρήσουμε στην εύκολη λύση της κατεδάφισης.

Για όσους επιθυμούν η διαδικτυακή εκδήλωση βρίσκεται αναρτημένη:

https://www.youtube.com/watch?v=lwWY519oVQU&t=2980s»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



