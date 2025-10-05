Όραση: Ποιος παράγοντας αυξάνει τη μυωπία αλλά δεν είναι οι οθόνες

Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία τα ποσοστά μυωπίας αυξάνονται παγκοσμίως. Γενετικοί παράγοντες και, φυσικά, συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως η παρατεταμένη χρήση οθονών, είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην εμφάνιση της πάθησης. Μια νέα μελέτη, όμως, φέρνει στο φως έναν αθέατο παράγοντα, που δεν ήταν ευρύτερα γνωστός έως τώρα: Αναδεικνύει τον ρόλο της ποιότητας του αέρα στην υγιή όραση.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο PNAS Nexus, «δείχνει» την ατμοσφαιρική ρύπανση ως βασικό παράγοντα οφθαλμικών παθήσεων και υποδηλώνει ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να συμβάλει στην προστασία της όρασης και να επιβραδύνει την εξέλιξη της μυωπίας. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO₂) και τα λεπτά σωματίδια (PM2,5), συνδέεται με καλύτερη όραση.

Πώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την όραση

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί, γενετικοί, καθώς και οι παράγοντες του τρόπου ζωής αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την όραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ζουν σε περιοχές με καθαρότερο αέρα είχαν γενικά καλύτερη όραση, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση άλλων παραγόντων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να βλάψει την υγεία των ματιών με διάφορους τρόπους: Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και στρες στα μάτια, να μειώσει την έκθεση στο ηλιακό φως -που είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη των ματιών- και να προκαλέσει χημικές αλλαγές στο μάτι, που συμβάλλουν στη μυωπία.

Πιο ευάλωτα τα μικρά παιδιά

Η μελέτη αποκάλυψε ότι πιο επιρρεπή στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τα μάτια των μικρών παιδιών. Αυτοί οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις πιο σημαντικές βελτιώσεις στην οπτική οξύτητα όταν εκτέθηκαν σε καθαρότερο αέρα. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία επηρεάστηκαν λιγότερο από τις περιβαλλοντικές αλλαγές, με τη γενετική να παίζει σημαντικότερο ρόλο στην όρασή τους. Αυτό υποδηλώνει ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις μπορεί να είναι κρίσιμες για την πρόληψη ή την επιβράδυνση της μυωπίας.

Ο καθηγητής Zongbo Shi, συν-επόπτης της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, εξηγεί: «Ενώ η γενετική και ο χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες έχουν από καιρό αναγνωριστεί ως παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδική μυωπία, αυτή η μελέτη είναι από τις πρώτες που αναγνωρίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση ως σημαντικό και τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου. Ο καθαρός αέρας δεν αφορά μόνο στην υγεία του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και την υγεία των ματιών. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό μέσο για την προστασία της όρασης, ιδιαίτερα των παιδιών κατά τη διάρκεια των πιο ευαίσθητων ετών της ανάπτυξής τους».

Η μελέτη προτείνει πρακτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της έκθεσης σε επιβλαβείς ρύπους:

εγκατάσταση καθαριστών αέρα στους εσωτερικούς χώρους,

δημιουργία «ζωνών καθαρού αέρα» και

περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων

«Η μυωπία αυξάνεται παγκοσμίως και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα όρασης αργότερα στη ζωή. Αν και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδια, μπορούμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον. Η έγκαιρη δράση, πριν αναπτυχθεί σοβαρή μυωπία, μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά», προσθέτει ο δρ. Yuqing Dai, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



