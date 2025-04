Οργή λαού στην Τυνησία για τον θάνατο τριών μαθητών

Στην Τυνησία εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα (15/4) μετά τον θάνατο τριών μαθητών από την κατάρρευση ενός τοίχου στο σχολείο τους στο κεντρικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Χθες, κατέρρευσε τμήμα ενός τοίχου στο Λύκειο της Μαζούνα, μιας πόλης στο κυβερνείο Σιντί Μπουζίντ, ενώ βρισκόταν κοντά μια ομάδα μαθητών. Τα τρία θύματα είναι ηλικίας 18 και 19 ετών, σύμφωνα με τον Μοέζ Τρίαα, έναν εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Προστασίας. Ένας μαθητής κηδεύτηκε χθες και άλλοι δύο σήμερα.

Pic of the day is from funerals in Mezzouna/Sidi Bouzid of three #Tunisia teenagers/students killed after the collapse of an ailing wall in their school via @babnet_Tunisie A tragic manifestation of the decay ravaging public services/infrastructure pic.twitter.com/H5qRZX9piP

— Souhail Karam (@Massinissa1973) April 15, 2025