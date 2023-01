Οργή στην Άγκυρα για Σουηδία: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν – Σε εξηγήσεις κλήθηκε ο πρέσβης

Η Τουρκία ζήτησε εξηγήσεις από τον πρεσβευτή της Σουηδίας στην Άγκυρα, για την ενέργεια «τρομοκρατών του PKK» – όπως αναφέρουν οι τουρκικές Αρχές – να κρεμάσουν ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν έξω από το το δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Στην Τουρκία κάνουν λόγο για στοχοποίηση του προέδρου Ερντογάν από υποστηρικτές του PKK.

Ο Στάφαν Χέρστρομ, πρεσβευτής της Σουηδίας στην Τουρκία, κλήθηκε την Πέμπτη στο υπουργείο Εξωτερικών και του μεταφέρθηκε η αντίδραση τουρκικής πλευράς, ανέφερε διπλωματική πηγή της Τουρκίας στο Reuters.

«Τονίστηκε η προσδοκία μας ότι οι δράστες του περιστατικού πρέπει να εντοπιστούν, να διεξαχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της», είπε η πηγή.

Sympathizers of the terrorist organization #PKK hung a mannequin of the Turkish President Erdoğan in front of the City Hall in #Stockholm, the capital of #Sweden. #Russia #Ukraine #Russiawar #Ukrainewar #Poland #Sweden #RussiaWar #Polandwar pic.twitter.com/m6cVUQNDxu

