Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας

Ο Θοδωρής Δρίτσας έδωσε τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα όρκο ενώπιον της Βουλής, καταλαμβάνοντας τη βουλευτική έδρα της Α’ Πειραιώς μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά από το 2023, αναμένεται να υποβάλει επίσημα τη δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Με την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθεί σε 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα αριθμεί πλέον 12 βουλευτές.

